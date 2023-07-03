酒精相关性肝病是长期过量饮酒导致的一种肝脏损害。
一般来说，摄入的酒精量（数量、频率和时间）决定肝脏损害的风险和程度。
肝脏损害最初并无征兆，随后则可能伴有发热、黄疸、疲劳、肝脏压痛、疼痛及肿大等症状，更为严重者则会出现如消化道出血和脑功能退化等问题。
为确定饮酒问题，医生可能会向患者分发调查问卷，检测表明酒精摄入的生物标志物，并询问其家人该患者的饮酒量多少。
对于已经出现肝病症状的过量饮酒者，医生会通过血液测试来评估其肝脏状况，有时还会进行肝活检。
最佳治疗方法是戒酒，但要做到这一点非常困难，患者通常需要获得康复计划中的援助。
大约 11.3% 的 18 岁及以上的人估计在前一年患有酒精使用障碍（参见美国酒精滥用和酒精中毒国家研究所：美国的酒精使用障碍 (AUD)）。
大部分的酒精先会被消化道吸收，然后在肝脏中进行处理（代谢）。酒精代谢期间，会产生有害肝脏的物质。饮酒量越多，对肝脏的损害就越大。受到酒精损害的肝脏，尚可在短期内维持其功能运作，这是因为肝脏有时可从轻微损害中恢复。此外，肝脏即使80%遭到破坏，亦可维持正常功能。但若继续饮酒，肝脏损害会加剧，最终可能导致死亡。患者若停止饮酒，某些肝损害或可逆转，他们可能会活得更长。
酒精使用障碍可导致三种类型的肝损伤，通常按以下顺序发展（尽管一个人可以同时出现多种疾病）：
脂肪积聚（脂肪肝或酒精相关性肝脂肪变性）： 这种肝损害最不严重，有时是可逆的。超过90%的过量饮酒者都会发生肝脏脂肪积聚。
炎症（酒精性肝炎）： 10% 到 35% 的过量饮酒者会出现肝炎。
酒精相关性肝硬化： 约 10% 到 20% 的人会发展为肝硬化。肝硬化是指大量的正常肝组织被无任何功能的永久性瘢痕组织（称为纤维化）所取代，进而导致肝脏内部结构被破坏，肝脏无法再正常工作。最终结果是，肝脏通常会萎缩。患者的部分或全部症状可能与酒精性肝炎相同。肝硬化通常不能逆转。
肝硬化可引起以下的严重并发症：
腹水： 腹部可能会积聚液体，引起肿胀。
肝性（门体）脑病： 由于受损肝脏清除血液中有毒废物的能力不足，脑部功能可能退化。患者可出现困倦及迷糊。
门静脉高压症： 向肝脏供血的肝静脉可能变窄或阻塞，造成静脉血压升高。门静脉高压还会导致或引发腹水、消化道出血、脾脏增大（脾肿大）及有时发生门体脑病。
消化道出血： 食管和胃部静脉可能因门静脉高压而扩张并开始出血。人们会呕血或出现血便、黑便、柏油样便。
肝衰竭： 肝脏逐渐丧失其功能，并引发诸多并发症，这通常会导致患者健康状况恶化。肝衰竭最终可引发肾衰竭。
出血障碍： 由于受损肝脏无法生成足够的凝血（凝固）物质，患者更易出血和瘀伤。酒精还会令促进血凝块的血小板数量或活性降低。门静脉高血压会导致脾肿大，这也会降低血小板的数量。
脾脏肿大： 门静脉高压引发脾脏增大（一种称为脾肿大的疾病）。肿大的脾脏会捕获和破坏异常数量的白细胞和血小板，导致感染和出血风险增加。
酒精相关性肝病的风险因素
以下人群罹患酒精相关性肝病的风险会增加
大量饮酒
长期饮酒
女性
具有更易罹患酒精相关性肝病的遗传因子
肥胖
饮酒
如果人们知道自己正在饮用的酒精量，就能更准确地了解酒精相关性肝病的风险。而要确定饮酒量，就需要知道酒精饮料中的酒精含量。各种饮料的酒精百分比有所不同。
啤酒：多数含 2% 至 7%
葡萄酒：多数含 10% 至 15%
烈性酒：多数含 40% 至 45%
然而，在这些不同类型饮料的通常份量中，酒精量是相似的，即使液体量有很大不同。
一罐 12 盎司的啤酒：约 1/7 至 4/5 盎司
一杯 5 盎司的葡萄酒：约 ⅔ 到 1 盎司
一份 1½ 盎司的烈性酒（或典型的混合饮料）：约 ½ 盎司
烈性酒的酒精浓度通常以标准酒精度(proof)表示。标准酒精度约为酒精百分比的两倍。例如，80 度的烈酒含有 40% 的酒精。
中度饮酒的定义是女性每天喝一杯标准量，男性每天喝两杯标准量（参见《美国居民膳食指南 2020-2025》）。然而，世界卫生组织 (WHO) 指出，就饮酒而言，没有不会影响健康的安全饮酒量（参见 WHO：没有对健康来说安全的饮酒量）。
美国国家酒精滥用和酒精中毒研究所 (NIAAA) 将男性大量（“有风险”）饮酒定义为每周超过 14 杯标准量，或每天超过 4 杯，女性定义为每周超过 7 杯标准量，或每天超过 3 杯（参见 NIAAA：界定的饮酒水平）。
一般而言，饮酒量越多、饮酒时间越长者，罹患酒精相关性肝病的风险就越大。不过，并非所有长期大量饮酒者都会罹患肝病，因此这其中还涉及其他因素。
饮酒也可能增加酒精相关性肝病的风险。NIAAA 将暴饮界定为通常在大约 2 小时内，使血液酒精浓度水平达到 0.08 g/dL 的饮酒模式，女性饮酒 4 杯，男性饮酒 5 杯（见国家酒精中毒院：界定的饮酒水平）。暴饮量为 5% 酒精浓度的啤酒 12 盎司，红酒 5 盎司，80 度的烈酒 1.5 盎司。
性别
女性更易因饮酒而造成肝损害，即便在考虑到女性体型更娇小而对饮酒量做出相应调整后。女性只要饮用约为男性一般的酒精，就会发生肝脏损害。也就是说，女性每日饮酒量超过 ¾ 到 1½ 盎司即存在风险。女性风险可能增加，因为她们的消化系统处理酒精的能力可能较弱，因此增加了到达肝脏的酒精量。
遗传组成
遗传因子被视为决定因素之一，因为酒精相关性肝病往往具有家族性。这些家庭成员可能具有不易代谢酒精的相同基因。
肥胖
肥胖人群更易发生酒精性肝损害。
其他因素
酒精相关性肝病的症状
嗜酒者通常在 30 岁或 40 岁左右时首次出现症状，约 10 年后则可能出现严重问题。
脂肪肝通常没有症状。三分之一的患者肝脏肿大、光滑，但通常无压痛感。
随着酒精相关性肝病发展成酒精性肝炎，症状可能从轻微到危及生命。患者可能出现发热、黄疸、肝脏触痛、疼痛及肿大、感觉疲乏等症状。
大量饮酒可导致手掌纤维组织束紧张，造成手指屈曲（称为掌腱膜挛缩）和手掌呈红色（称为肝掌）。患者上身皮肤可见小蜘蛛状的血管（蜘蛛痣）。两颊唾液腺肿大，肌肉萎缩。周围神经（脑和脊髓之外的神经）可能受损，导致感觉和力量丧失。与腿上部和手臂相比，手脚更易受到影响。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
男性嗜酒者可能会出现女性特征，如皮肤光滑、乳房增大和体毛减少。睾丸萎缩。
胰腺可能发炎（称为胰腺炎），并引起剧烈腹痛和呕吐。
酒精虽有热量但营养价值极低，过度饮酒会降低食欲，让人饮养不良。此外，由于酒精损伤肝脏，因此也会干扰营养物质的吸收和代谢，造成人体内的叶酸、硫胺素、其他维生素或矿物质不足。而缺乏某些矿物质可导致虚弱和发抖。此外，缺乏营养可导致或引发外周神经损伤。
对于嗜酒者，缺乏硫胺素可引发韦尼克脑病，该病可导致精神错乱、行走困难和眼部问题。韦尼克脑病如不及时治疗可导致柯萨科夫综合征、昏迷甚至死亡。柯萨可夫综合征会导致失忆和精神错乱。
如果消化道出血或体内缺乏造血红细胞所需的营养物质（某些维生素或铁），则可能出现贫血。
肝硬化并发症亦可能导致一些症状（参见上文的介绍）。
罹患肝硬化后，肝脏通常会萎缩。
在酒精滥用造成的肝硬化患者中，10% 到 15% 的人会发展成肝癌。
酒精相关性肝病的诊断
医生评估症状
酗酒史
酒精生物标志物
肝功能检查和全血细胞计数 (CBC)
有时进行肝活检
对于已出现肝病症状的大量饮酒者，医生会怀疑其是否罹患酒精相关性肝病。
医生可能会使用调查问卷来确定该患者是否存在饮酒问题（参见酒精滥用筛查）。当怀疑患者饮酒时，可通过询问家庭成员或使用酒精生物标志物来确认。
酒精相关性肝病并无确诊检查方法，但若医生初步诊断为此病，则会通过血液测试来评估肝脏状况（肝脏检查）。还会进行全血细胞计数检查，用于查看患者的血小板计数是否偏低，同时检查是否存在贫血。
肝脏影像学检查并非常规检查项目。如因其他原因进行超声检查或计算机断层扫描，医生可能会发现脂肪肝或门静脉高压、脾肿大或腹水等征象 。
通过超声回波描记术，可确定肝硬度。肝变硬是肝纤维化的指征。在此检查中，会对肝脏施加压力或振动，同时进行超声检查。做完此项测试后，通常无需再进行活检。
即使检查和测试结果表明确为酒精相关性肝病，医生亦会定期检查该患者是否患有其他肝病（尤其是病毒性肝炎），以便开展可能的治疗。一旦发现共存的肝脏问题其他原因，必须加以治疗。
当肝病无法确诊或看似存在多项病因时，有时还会进行肝活检。肝活检可确诊肝病，提供证据以表明酒精系可能致因，确定病例的肝损害类型，同时查明肝脏中是否有铁积累。铁积累表明可能存在血色病。
肝硬化患者需定期完成肝癌检查。包括通过超声检查和血液测试来测定甲胎蛋白水平，在此项指标过高的人群中，约半数者患有肝癌。
酒精相关性肝病的治疗
停止饮酒（戒酒）和相关辅助
症状和并发症的治疗
肝损害的治疗
停止饮酒（戒酒）
戒酒通常是最佳治疗法。除肝移植外，戒酒是唯一可减缓或逆转酒精相关性肝病的治疗方案。不仅如此，戒酒对所有人群都是可行的，且没有副作用。
戒酒十分困难，因此需要运用一些策略来激励患者，帮助他们改变自身行为。这些策略包括行为疗法和心理疗法（谈话疗法）（通常列入正式康复方案）、自助和支持小组（如 Alcoholics Anonymous），以及由初级保健医生提供的咨询。此外，还可运用一些旨在探查及帮助患者理清他们想戒酒的原因（称为“动机强化疗法”）的疗法。
药物
治疗中有时会使用药物，但仅作为行为和心理疗法的补充（参见脱瘾疗法和康复）。有些药物（如纳曲酮、纳美芬、巴氯芬或阿坎酸）旨在减少戒断症状和对酒精的渴望。而服用双硫仑后再饮酒，可产生不适症状（如潮红），因此该药物也有助于戒酒。不过，双硫仑并未被证明可促进戒酒，因此仅适用于特定人群。
症状和并发症的治疗
肝损害的治疗
患者首先应努力戒酒。若干药物，包括某些抗氧化剂（如 S-腺苷-L-甲硫氨酸、磷脂酰胆碱和美他多辛）和减少炎症的药物可能是有用的，但需进一步研究。已尝试过的诸多抗氧化剂类营养补充剂（如牛奶蓟和维生素A和E）都是无效的。
皮质类固醇可减轻严重的肝脏炎症，未见感染、消化道出血、肾功能衰竭或胰腺炎的患者可安全使用。
对于严重肝损伤，可进行肝移植。移植延长患者寿命。然而，约半数的病例在移植后又再度饮酒，大多数移植计划要求患者需戒酒一段时间方可符合移植资格。
酒精相关性肝病的预后
了解更多信息
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匿名戒酒互助社：一个由有饮酒问题的患者组成的国际性协会，他们依赖 12 步计划来互相支持，克服酒瘾。
美国肝脏基金会：举办社区教育计划，概述肝病和健康的各个方面。还提供支持团体、有关寻找医生的信息以及参与临床试验的机会。
Hazelden Betty 福特基金会：提供门诊和住院物质使用和成瘾康复计划。