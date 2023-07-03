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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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酒精相关性肝病

（酒精性肝病；酒精相关性肝病）

作者：Whitney Jackson, MD, University of Colorado School of Medicine
已审核/已修订 7月 2023
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小知识

酒精相关性肝病是长期过量饮酒导致的一种肝脏损害。

  • 一般来说，摄入的酒精量（数量、频率和时间）决定肝脏损害的风险和程度。

  • 肝脏损害最初并无征兆，随后则可能伴有发热、黄疸、疲劳、肝脏压痛、疼痛及肿大等症状，更为严重者则会出现如消化道出血和脑功能退化等问题。

  • 为确定饮酒问题，医生可能会向患者分发调查问卷，检测表明酒精摄入的生物标志物，并询问其家人该患者的饮酒量多少。

  • 对于已经出现肝病症状的过量饮酒者，医生会通过血液测试来评估其肝脏状况，有时还会进行肝活检。

  • 最佳治疗方法是戒酒，但要做到这一点非常困难，患者通常需要获得康复计划中的援助。

大约 11.3% 的 18 岁及以上的人估计在前一年患有酒精使用障碍（参见美国酒精滥用和酒精中毒国家研究所：美国的酒精使用障碍 (AUD)）。

大部分的酒精先会被消化道吸收，然后在肝脏中进行处理（代谢）。酒精代谢期间，会产生有害肝脏的物质。饮酒量越多，对肝脏的损害就越大。受到酒精损害的肝脏，尚可在短期内维持其功能运作，这是因为肝脏有时可从轻微损害中恢复。此外，肝脏即使80%遭到破坏，亦可维持正常功能。但若继续饮酒，肝脏损害会加剧，最终可能导致死亡。患者若停止饮酒，某些肝损害或可逆转，他们可能会活得更长。

酒精使用障碍可导致三种类型的肝损伤，通常按以下顺序发展（尽管一个人可以同时出现多种疾病）：

  • 脂肪积聚（脂肪肝或酒精相关性肝脂肪变性）： 这种肝损害最不严重，有时是可逆的。超过90%的过量饮酒者都会发生肝脏脂肪积聚。

  • 炎症（酒精性肝炎）： 10% 到 35% 的过量饮酒者会出现肝炎。

  • 酒精相关性肝硬化： 约 10% 到 20% 的人会发展为肝硬化。肝硬化是指大量的正常肝组织被无任何功能的永久性瘢痕组织（称为纤维化）所取代，进而导致肝脏内部结构被破坏，肝脏无法再正常工作。最终结果是，肝脏通常会萎缩。患者的部分或全部症状可能与酒精性肝炎相同。肝硬化通常不能逆转。

肝硬化可引起以下的严重并发症：

  • 腹水 腹部可能会积聚液体，引起肿胀。

  • 肝性（门体）脑病 由于受损肝脏清除血液中有毒废物的能力不足，脑部功能可能退化。患者可出现困倦及迷糊。

  • 门静脉高压症 向肝脏供血的肝静脉可能变窄或阻塞，造成静脉血压升高。门静脉高压还会导致或引发腹水、消化道出血、脾脏增大（脾肿大）及有时发生门体脑病。

  • 消化道出血 食管和胃部静脉可能因门静脉高压而扩张并开始出血。人们会呕血或出现血便、黑便、柏油样便。

  • 肝衰竭 肝脏逐渐丧失其功能，并引发诸多并发症，这通常会导致患者健康状况恶化。肝衰竭最终可引发肾衰竭。

  • 出血障碍 由于受损肝脏无法生成足够的凝血（凝固）物质，患者更易出血和瘀伤。酒精还会令促进血凝块的血小板数量或活性降低。门静脉高血压会导致脾肿大，这也会降低血小板的数量。

  • 脾脏肿大 门静脉高压引发脾脏增大（一种称为脾肿大的疾病）。肿大的脾脏会捕获和破坏异常数量的白细胞和血小板，导致感染和出血风险增加。

酒精相关性肝病的风险因素

以下人群罹患酒精相关性肝病的风险会增加

  • 大量饮酒

  • 长期饮酒

  • 女性

  • 具有更易罹患酒精相关性肝病的遗传因子

  • 肥胖

饮酒

如果人们知道自己正在饮用的酒精量，就能更准确地了解酒精相关性肝病的风险。而要确定饮酒量，就需要知道酒精饮料中的酒精含量。各种饮料的酒精百分比有所不同。

  • 啤酒：多数含 2% 至 7%

  • 葡萄酒：多数含 10% 至 15%

  • 烈性酒：多数含 40% 至 45%

然而，在这些不同类型饮料的通常份量中，酒精量是相似的，即使液体量有很大不同。

  • 一罐 12 盎司的啤酒：约 1/7 至 4/5 盎司

  • 一杯 5 盎司的葡萄酒：约 ⅔ 到 1 盎司

  • 一份 1½ 盎司的烈性酒（或典型的混合饮料）：约 ½ 盎司

烈性酒的酒精浓度通常以标准酒精度(proof)表示。标准酒精度约为酒精百分比的两倍。例如，80 度的烈酒含有 40% 的酒精。

中度饮酒的定义是女性每天喝一杯标准量，男性每天喝两杯标准量（参见《美国居民膳食指南 2020-2025》）。然而，世界卫生组织 (WHO) 指出，就饮酒而言，没有不会影响健康的安全饮酒量（参见 WHO：没有对健康来说安全的饮酒量）。

美国国家酒精滥用和酒精中毒研究所 (NIAAA) 将男性大量（“有风险”）饮酒定义为每周超过 14 杯标准量，或每天超过 4 杯，女性定义为每周超过 7 杯标准量，或每天超过 3 杯（参见 NIAAA：界定的饮酒水平）。

一般而言，饮酒量越多、饮酒时间越长者，罹患酒精相关性肝病的风险就越大。不过，并非所有长期大量饮酒者都会罹患肝病，因此这其中还涉及其他因素。

饮酒也可能增加酒精相关性肝病的风险。NIAAA 将暴饮界定为通常在大约 2 小时内，使血液酒精浓度水平达到 0.08 g/dL 的饮酒模式，女性饮酒 4 杯，男性饮酒 5 杯（见国家酒精中毒院：界定的饮酒水平）。暴饮量为 5% 酒精浓度的啤酒 12 盎司，红酒 5 盎司，80 度的烈酒 1.5 盎司。

性别

女性更易因饮酒而造成肝损害，即便在考虑到女性体型更娇小而对饮酒量做出相应调整后。女性只要饮用约为男性一般的酒精，就会发生肝脏损害。也就是说，女性每日饮酒量超过 ¾ 到 1½ 盎司即存在风险。女性风险可能增加，因为她们的消化系统处理酒精的能力可能较弱，因此增加了到达肝脏的酒精量。

遗传组成

遗传因子被视为决定因素之一，因为酒精相关性肝病往往具有家族性。这些家庭成员可能具有不易代谢酒精的相同基因。

肥胖

肥胖人群更易发生酒精性肝损害。

其他因素

肝脏中铁积累和丙型肝炎亦可能增加酒精性肝损害的风险。

血色病（一种遗传性疾病，会导致过量的铁吸收）患者或饮用含铁质强化葡萄酒的人群，都可能发生铁积累。不过，铁累积未必与铁的摄入量相关。

超过 25% 的嗜酒者同时患有丙型肝炎，而嗜酒加上丙型肝炎，会大大增加肝硬化的风险。

存在肝脏铁积累或罹患丙型肝炎达 6 个月以上的人群，罹患肝癌（肝细胞癌）的风险会增加。

酒精相关性肝病的症状

嗜酒者通常在 30 岁或 40 岁左右时首次出现症状，约 10 年后则可能出现严重问题。

脂肪肝通常没有症状。三分之一的患者肝脏肿大、光滑，但通常无压痛感。

随着酒精相关性肝病发展成酒精性肝炎，症状可能从轻微到危及生命。患者可能出现发热、黄疸、肝脏触痛、疼痛及肿大、感觉疲乏等症状。

大量饮酒可导致手掌纤维组织束紧张，造成手指屈曲（称为掌腱膜挛缩）和手掌呈红色（称为肝掌）。患者上身皮肤可见小蜘蛛状的血管（蜘蛛痣）。两颊唾液腺肿大，肌肉萎缩。周围神经（脑和脊髓之外的神经）可能受损，导致感觉和力量丧失。与腿上部和手臂相比，手脚更易受到影响。

男性嗜酒者可能会出现女性特征，如皮肤光滑、乳房增大和体毛减少。睾丸萎缩。

胰腺可能发炎（称为胰腺炎），并引起剧烈腹痛和呕吐。

酒精虽有热量但营养价值极低，过度饮酒会降低食欲，让人饮养不良。此外，由于酒精损伤肝脏，因此也会干扰营养物质的吸收和代谢，造成人体内的叶酸、硫胺素、其他维生素或矿物质不足。而缺乏某些矿物质可导致虚弱和发抖。此外，缺乏营养可导致或引发外周神经损伤

对于嗜酒者，缺乏硫胺素可引发韦尼克脑病，该病可导致精神错乱、行走困难和眼部问题。韦尼克脑病如不及时治疗可导致柯萨科夫综合征、昏迷甚至死亡。柯萨可夫综合征会导致失忆和精神错乱。

如果消化道出血或体内缺乏造血红细胞所需的营养物质（某些维生素或铁），则可能出现贫血

肝硬化并发症亦可能导致一些症状（参见上文的介绍）。

罹患肝硬化后，肝脏通常会萎缩。

在酒精滥用造成的肝硬化患者中，10% 到 15% 的人会发展成肝癌

酒精相关性肝病的诊断

  • 医生评估症状

  • 酗酒史

  • 酒精生物标志物

  • 肝功能检查和全血细胞计数 (CBC)

  • 有时进行肝活检

对于已出现肝病症状的大量饮酒者，医生会怀疑其是否罹患酒精相关性肝病。

医生可能会使用调查问卷来确定该患者是否存在饮酒问题（参见酒精滥用筛查）。当怀疑患者饮酒时，可通过询问家庭成员或使用酒精生物标志物来确认。

酒精相关性肝病并无确诊检查方法，但若医生初步诊断为此病，则会通过血液测试来评估肝脏状况（肝脏检查）。还会进行全血细胞计数检查，用于查看患者的血小板计数是否偏低，同时检查是否存在贫血。

实验室检测
实验室检测

肝脏影像学检查并非常规检查项目。如因其他原因进行超声检查或计算机断层扫描，医生可能会发现脂肪肝门静脉高压脾肿大腹水等征象 。

通过超声回波描记术，可确定肝硬度。肝变硬是肝纤维化的指征。在此检查中，会对肝脏施加压力或振动，同时进行超声检查。做完此项测试后，通常无需再进行活检。

即使检查和测试结果表明确为酒精相关性肝病，医生亦会定期检查该患者是否患有其他肝病（尤其是病毒性肝炎），以便开展可能的治疗。一旦发现共存的肝脏问题其他原因，必须加以治疗。

当肝病无法确诊或看似存在多项病因时，有时还会进行肝活检。肝活检可确诊肝病，提供证据以表明酒精系可能致因，确定病例的肝损害类型，同时查明肝脏中是否有铁积累。铁积累表明可能存在血色病

肝硬化患者需定期完成肝癌检查。包括通过超声检查和血液测试来测定甲胎蛋白水平，在此项指标过高的人群中，约半数者患有肝癌。

酒精相关性肝病的治疗

  • 停止饮酒（戒酒）和相关辅助

  • 症状和并发症的治疗

  • 肝损害的治疗

停止饮酒（戒酒）

戒酒通常是最佳治疗法。除肝移植外，戒酒是唯一可减缓或逆转酒精相关性肝病的治疗方案。不仅如此，戒酒对所有人群都是可行的，且没有副作用。

戒酒十分困难，因此需要运用一些策略来激励患者，帮助他们改变自身行为。这些策略包括行为疗法和心理疗法（谈话疗法）（通常列入正式康复方案）、自助和支持小组（如 Alcoholics Anonymous），以及由初级保健医生提供的咨询。此外，还可运用一些旨在探查及帮助患者理清他们想戒酒的原因（称为“动机强化疗法”）的疗法。

药物

治疗中有时会使用药物，但仅作为行为和心理疗法的补充（参见脱瘾疗法和康复）。有些药物（如纳曲酮、纳美芬、巴氯芬或阿坎酸）旨在减少戒断症状和对酒精的渴望。而服用双硫仑后再饮酒，可产生不适症状（如潮红），因此该药物也有助于戒酒。不过，双硫仑并未被证明可促进戒酒，因此仅适用于特定人群。

症状和并发症的治疗

医生会治疗酒精相关性肝病引起的问题和患者停止饮酒后的戒断症状。

在戒酒的最初几天里，营养丰富的膳食和维生素补剂（特别是B族维生素）很重要。它们有助于矫治营养不足，而营养不足可导致乏力、颤抖、感觉和力量丧失、贫血韦尼克脑病等一系列并发症。补充剂还能改善整体健康状况。通常情况下，炎症严重的患者应住院，并且可能需要通过饲管进食以获得足够的营养。

苯二氮卓类药物（镇静剂）用于治疗戒断症状（参见急救治疗）。但对于晚期酒精相关性肝病，则镇定剂应使用小剂量或避免使用，因为它们可引发门体脑病

肝损害的治疗

患者首先应努力戒酒。若干药物，包括某些抗氧化剂（如 S-腺苷-L-甲硫氨酸、磷脂酰胆碱和美他多辛）和减少炎症的药物可能是有用的，但需进一步研究。已尝试过的诸多抗氧化剂类营养补充剂（如牛奶蓟和维生素A和E）都是无效的。

皮质类固醇可减轻严重的肝脏炎症，未见感染、消化道出血、肾功能衰竭或胰腺炎的患者可安全使用。

对于严重肝损伤，可进行肝移植。移植延长患者寿命。然而，约半数的病例在移植后又再度饮酒，大多数移植计划要求患者需戒酒一段时间方可符合移植资格。

酒精相关性肝病的预后

预后取决于纤维化和炎症程度。

如果患者停止饮酒，且不存在肝纤维化，那么脂肪肝和肝炎均可逆转。脂肪肝可在 6 周内完全消退。纤维化肝硬化则通常无法逆转。

医生可通过特定的活检及血液测试结果。并借助若干公式和模型（与多项测试结果相结合），更好做出预后判断。

经确认患有肝硬化及相关并发症（如腹水消化道出血）的患者，其预后会更差。5 年后仅有约半数患有这些并发症的患者尚存活。戒酒者的寿命通常比不戒酒者长。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 匿名戒酒互助社：一个由有饮酒问题的患者组成的国际性协会，他们依赖 12 步计划来互相支持，克服酒瘾。

  2. 美国肝脏基金会：举办社区教育计划，概述肝病和健康的各个方面。还提供支持团体、有关寻找医生的信息以及参与临床试验的机会。

  3. Hazelden Betty 福特基金会：提供门诊和住院物质使用和成瘾康复计划。

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