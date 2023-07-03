如果人们知道自己正在饮用的酒精量，就能更准确地了解酒精相关性肝病的风险。而要确定饮酒量，就需要知道酒精饮料中的酒精含量。各种饮料的酒精百分比有所不同。

啤酒：多数含 2% 至 7%

葡萄酒：多数含 10% 至 15%

烈性酒：多数含 40% 至 45%

然而，在这些不同类型饮料的通常份量中，酒精量是相似的，即使液体量有很大不同。

一罐 12 盎司的啤酒：约 1/7 至 4/5 盎司

一杯 5 盎司的葡萄酒：约 ⅔ 到 1 盎司

一份 1½ 盎司的烈性酒（或典型的混合饮料）：约 ½ 盎司

烈性酒的酒精浓度通常以标准酒精度(proof)表示。标准酒精度约为酒精百分比的两倍。例如，80 度的烈酒含有 40% 的酒精。

中度饮酒的定义是女性每天喝一杯标准量，男性每天喝两杯标准量（参见《美国居民膳食指南 2020-2025》）。然而，世界卫生组织 (WHO) 指出，就饮酒而言，没有不会影响健康的安全饮酒量（参见 WHO：没有对健康来说安全的饮酒量）。

美国国家酒精滥用和酒精中毒研究所 (NIAAA) 将男性大量（“有风险”）饮酒定义为每周超过 14 杯标准量，或每天超过 4 杯，女性定义为每周超过 7 杯标准量，或每天超过 3 杯（参见 NIAAA：界定的饮酒水平）。

一般而言，饮酒量越多、饮酒时间越长者，罹患酒精相关性肝病的风险就越大。不过，并非所有长期大量饮酒者都会罹患肝病，因此这其中还涉及其他因素。

饮酒也可能增加酒精相关性肝病的风险。NIAAA 将暴饮界定为通常在大约 2 小时内，使血液酒精浓度水平达到 0.08 g/dL 的饮酒模式，女性饮酒 4 杯，男性饮酒 5 杯（见国家酒精中毒院：界定的饮酒水平）。暴饮量为 5% 酒精浓度的啤酒 12 盎司，红酒 5 盎司，80 度的烈酒 1.5 盎司。