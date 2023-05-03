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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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慢性肝炎

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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什么是慢性肝炎？

慢性肝炎是持续 6 个月或以上的肝脏炎症（肿胀）。慢性肝炎通常从急性肝炎发展而来，但你可能不知道自己曾经患有急性肝炎。

  • 慢性肝炎通常是由乙肝或丙肝病毒或某些药物引起的

  • 大多数人没有症状，但有些人可能会感到轻微不适、疲倦或无饥饿感

  • 有时，慢性肝炎会随着时间的推移导致严重的问题，例如肝硬化

  • 慢性肝炎可以持续数年

  • 医生可以用药物治疗慢性肝炎

什么导致慢性肝炎？

慢性肝炎通常是由一种肝炎病毒引起，尤其是乙型和丙型肝炎。

慢性肝炎也可能由以下原因引起：

医生不知道引起慢性肝炎的确切病因。

慢性肝炎的症状是什么？

约有三分之二的慢性肝炎患者的病情逐渐发展，直至发生肝硬化（肝脏瘢痕形成）才出现症状。

你可能有如下症状：

  • 感觉轻微不适、疲倦且不容易有饥饿感

  • 有时候，有轻微发烧，并且上腹部有轻微疼痛

  • 腹部区域积聚液体导致肿胀（腹水

  • 皮肤上可见小蜘蛛状的血管（蜘蛛痣

  • 肝掌

  • 思维不清晰

  • 容易出血

  • 黄疸

  • 瘙痒

  • 气味难闻、油腻的、浅色的大便（粪便）

  • 自身免疫症状，如关节疼痛，女性没有月经

如果你患有慢性乙型肝炎或慢性丙型肝炎伴肝硬化，则可能患上肝癌

医生如何判断我是否患有慢性肝炎？

医生将会：

  • 进行血液检查

  • 取一小部分肝脏样本在显微镜下观察（活检）

医生如何治疗慢性肝炎？

医生会根据病因采用不同的方法治疗慢性肝炎：

  • 如果某种药物是病因，医生会让你停止服药

  • 如果乙型肝炎、丙型肝炎或戊型肝炎是病因，医生会给你药物治疗病毒

  • 如果你有自身免疫反应，医生会给你皮质类固醇来减少肝脏炎症

  • 如果你有严重的肝衰竭，你可能需要肝移植

医生还会治疗慢性肝炎导致的任何并发症。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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