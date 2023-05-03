医生会根据病因采用不同的方法治疗慢性肝炎：

如果某种药物是病因，医生会让你停止服药

如果乙型肝炎、丙型肝炎或戊型肝炎是病因，医生会给你药物治疗病毒

如果你有自身免疫反应，医生会给你皮质类固醇来减少肝脏炎症