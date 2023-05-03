慢性肝炎是持续 6 个月或以上的肝脏炎症（肿胀）。慢性肝炎通常从急性肝炎发展而来，但你可能不知道自己曾经患有急性肝炎。
慢性肝炎通常是由乙肝或丙肝病毒或某些药物引起的
大多数人没有症状，但有些人可能会感到轻微不适、疲倦或无饥饿感
有时，慢性肝炎会随着时间的推移导致严重的问题，例如肝硬化
慢性肝炎可以持续数年
医生可以用药物治疗慢性肝炎
慢性肝炎通常是由一种肝炎病毒引起，尤其是乙型和丙型肝炎。
慢性肝炎也可能由以下原因引起：
某些药物，特别是如果你长时间服用它们
某些疾病，如 酒精性肝炎、脂肪肝和其他疾病
自身免疫反应（当机体攻击肝脏时）
医生不知道引起慢性肝炎的确切病因。
约有三分之二的慢性肝炎患者的病情逐渐发展，直至发生肝硬化（肝脏瘢痕形成）才出现症状。
你可能有如下症状：
感觉轻微不适、疲倦且不容易有饥饿感
有时候，有轻微发烧，并且上腹部有轻微疼痛
腹部区域积聚液体导致肿胀（腹水）
皮肤上可见小蜘蛛状的血管（蜘蛛痣）
肝掌
思维不清晰
容易出血
黄疸
瘙痒
气味难闻、油腻的、浅色的大便（粪便）
自身免疫症状，如关节疼痛，女性没有月经
如果你患有慢性乙型肝炎或慢性丙型肝炎伴肝硬化，则可能患上肝癌。
医生将会：
进行血液检查
取一小部分肝脏样本在显微镜下观察（活检）
医生会根据病因采用不同的方法治疗慢性肝炎：
如果某种药物是病因，医生会让你停止服药
如果乙型肝炎、丙型肝炎或戊型肝炎是病因，医生会给你药物治疗病毒
如果你有自身免疫反应，医生会给你皮质类固醇来减少肝脏炎症
如果你有严重的肝衰竭，你可能需要肝移植
医生还会治疗慢性肝炎导致的任何并发症。
版权所有 © 2024
Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。
版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。