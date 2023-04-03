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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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肝衰竭

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2023
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肝脏是位于右上腹的器官。肝脏有许多重要的功能：

  • 分解化学物质和药物

  • 分泌称为胆汁的消化液

  • 产生许多重要物质，包括出血时使血液凝固的物质

什么是肝衰竭？

肝衰竭是指肝脏停止正常运转。肝衰竭会影响肝脏的一种或多种功能。

  • 肝脏大部分受损时会发生肝衰竭

  • 某些疾病、某些药物和酒精会损伤肝脏

  • 肝衰竭患者可能有黄疸（黄色的皮肤和眼睛）

  • 肝衰竭可能在几天或几年内发生

  • 肝衰竭可能是致命的

  • 有时需要进行肝移植

什么原因导致肝衰竭？

肝脏大部分受损时会发生肝衰竭。

肝脏可能因以下疾病而受损：

  • 病毒性肝炎（由病毒引起的肝脏肿胀）——最常见的是乙型肝炎

  • 肝硬化（正常肝脏组织被瘢痕组织替代的肝脏疾病）

摄入太多的某些物质也会损害肝脏：

肝衰竭的症状是什么？

肝衰竭的症状可包括：

  • 感到疲倦、乏力或胃部不适

  • 黄疸（皮肤和眼白黄染）

  • 更容易出血和瘀伤

  • 腹部区域因为液体积聚而膨胀（腹水

  • 眩晕和意识错乱（肝性脑病

  • 由于免疫系统功能减弱，感染机会增加

  • 患者呼出的气体有发霉的甜味

  • 呕血

  • 血便（粪便）

医生如何判断我是否有肝衰竭？

医生会进行：

  • 血液检测，以检查肝功能并查找引起肝衰竭的病因

  • 尿液检查、血液检查和胸部 X 光检查，以查看肝衰竭是否影响身体的其他部位

医生如何治疗肝衰竭？

没有任何治疗可以确切地缓解肝脏病情。然而，医生会让你做下列事情来减轻肝脏压力：

  • 不要喝酒或服用可能会伤害肝脏的药物

  • 少吃红肉、鱼、奶酪和鸡蛋

  • 多吃植物性蛋白质（如大豆）

  • 少吃盐（避免咸食，不要向食物中加盐）

如果你的肝脏疾病迅速恶化，医生会在医院对你进行治疗。治疗可包括：

  • 通过静脉输液来保持血压

  • 泻药（帮助排便的药物）或灌肠剂（将液体注入肛门并流入肠道以帮助排出粪便）——帮助排出体内有毒物质（毒素）

  • 如果你有低血糖，静脉 (IV) 给予葡萄糖（糖）

  • 如果你正在出血，可输血或用药以帮助你的血液凝固

  • 如果有严重的呼吸困难，使用呼吸道插管和呼吸机（机械呼吸机）

肝脏移植手术（手术移除衰竭的肝脏并用供体的健康肝脏替代）可以恢复肝功能。但不是所有肝衰竭患者都适合做肝移植。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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