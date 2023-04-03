肝脏是位于右上腹的器官。肝脏有许多重要的功能：
分解化学物质和药物
分泌称为胆汁的消化液
产生许多重要物质，包括出血时使血液凝固的物质
什么是肝衰竭？
肝衰竭是指肝脏停止正常运转。肝衰竭会影响肝脏的一种或多种功能。
肝脏大部分受损时会发生肝衰竭
某些疾病、某些药物和酒精会损伤肝脏
肝衰竭患者可能有黄疸（黄色的皮肤和眼睛）
肝衰竭可能在几天或几年内发生
肝衰竭可能是致命的
有时需要进行肝移植
什么原因导致肝衰竭？
肝衰竭的症状是什么？
医生如何判断我是否有肝衰竭？
医生会进行：
血液检测，以检查肝功能并查找引起肝衰竭的病因
尿液检查、血液检查和胸部 X 光检查，以查看肝衰竭是否影响身体的其他部位
医生如何治疗肝衰竭？
没有任何治疗可以确切地缓解肝脏病情。然而，医生会让你做下列事情来减轻肝脏压力：
不要喝酒或服用可能会伤害肝脏的药物
少吃红肉、鱼、奶酪和鸡蛋
多吃植物性蛋白质（如大豆）
少吃盐（避免咸食，不要向食物中加盐）
如果你的肝脏疾病迅速恶化，医生会在医院对你进行治疗。治疗可包括：
通过静脉输液来保持血压
泻药（帮助排便的药物）或灌肠剂（将液体注入肛门并流入肠道以帮助排出粪便）——帮助排出体内有毒物质（毒素）
如果你有低血糖，静脉 (IV) 给予葡萄糖（糖）
如果你正在出血，可输血或用药以帮助你的血液凝固
如果有严重的呼吸困难，使用呼吸道插管和呼吸机（机械呼吸机）
肝脏移植手术（手术移除衰竭的肝脏并用供体的健康肝脏替代）可以恢复肝功能。但不是所有肝衰竭患者都适合做肝移植。