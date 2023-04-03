没有任何治疗可以确切地缓解肝脏病情。然而，医生会让你做下列事情来减轻肝脏压力：

不要喝酒或服用可能会伤害肝脏的药物

少吃红肉、鱼、奶酪和鸡蛋

多吃植物性蛋白质（如大豆）

少吃盐（避免咸食，不要向食物中加盐）

如果你的肝脏疾病迅速恶化，医生会在医院对你进行治疗。治疗可包括：

通过静脉输液来保持血压

泻药（帮助排便的药物）或灌肠剂（将液体注入肛门并流入肠道以帮助排出粪便）——帮助排出体内有毒物质（毒素）

如果你有低血糖，静脉 (IV) 给予葡萄糖（糖）

如果你正在出血，可输血或用药以帮助你的血液凝固

如果有严重的呼吸困难，使用呼吸道插管和呼吸机（机械呼吸机）

肝脏移植手术（手术移除衰竭的肝脏并用供体的健康肝脏替代）可以恢复肝功能。但不是所有肝衰竭患者都适合做肝移植。