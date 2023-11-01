喘鸣是一种尖锐的哨声，当呼吸道部分阻塞时，就会出现这种声音。（另见婴幼儿中的喘息。）
喘息的病因
喘息的评估
有严重呼吸问题（呼吸窘迫）的患者需评估和治疗同时进行。
下面的信息可以帮助患者决定何时就诊并且从医生那里了解到评估过程中的预期。
警示体征
对于哮喘的患者，以下的症状需要特别关注：
呼吸困难，用力呼吸减弱，或是意识水平下降
面部和舌体肿胀
何时就医
有警示体征或呼吸困难的患者需要马上去医院急诊科，必要时叫救护车。反复发生哮喘且没有呼吸短促的患者常常可以等待一到两天后就医。
医生会怎么做
医生首先询问病人的症状和病史，然后做体检。医生在病史询问和体格检查中的发现往往提示病因以及可能需要进行的检查（见表喘息的某些原因和特点）。
医生需确定哮喘是第一次发生还是之前已经发生过。如果这个人之前有哮喘，他们要确定目前症状的性质或程度是否较前有所不同。
诊断的重要线索是
哮喘是突然发生还是逐渐开始
它是否反复发生
是否某些情况（如上呼吸道感染，接触过敏原，一年中特定的某个季节，冷空气，运动，或婴幼儿喂养是）触发或使其加重
其他可以提供诊断线索的症状包括气短、发热、咳嗽以及咳痰。医生询问患者的吸烟史和二手烟暴露史。
医生会在体格检查时给患者量体温，以及检查患者的心率和呼吸频率。医生会寻找呼吸窘迫的征象，检查肺部，尤其是气体进出是否良好以及哮喘是影响整个还是仅局部的肺。当患者呼吸时，医生通常能够通过听诊器听到哮喘音。响亮的哮喘音非常容易听到，有时甚至可以不用听诊器。为了听到轻微的哮喘，医生可能需要在患者用力呼气时使用听诊器听取。吸烟者出现持久的发生在某一固定部位的哮喘音可能源于肺癌。医生也检查心脏，鼻和喉咙，四肢，手，足，和皮肤。
哮喘的某些原因和特点
病因
临床特征*
检查†
咳嗽
有时是上呼吸道感染的症状（如鼻塞）
一般无肺部疾病史
医生的检查
突发哮喘，通常是暴露于已知或未知的过敏原（如花粉）30分钟之内发生
常有鼻塞、荨麻疹，眼睛痒，打喷嚏
医生的检查
通常有哮喘病史
自发哮喘或暴露于特定刺激（如花粉或其他过敏原，上呼吸道感染，感冒或运动）后哮喘
医生的检查
有时以下一个或多个的检查：
细支气管炎（下呼吸道感染）
18 个月以下的儿童
通常发生在北半球的 11 月到 4 月
通常有上呼吸道感染的症状（如鼻塞和发热）和呼吸急促
医生的检查
慢性阻塞性肺疾病急性发作
中年或老年人
已有慢性阻塞性肺疾病的患者
通常有大量吸烟史
呼吸困难
胸部 X 线检查
异物吸入
突发高调的哮喘或咳嗽（发生人群通常为婴儿或幼儿），没有上呼吸道感染、发热或其他疾病的症状
胸部 X 线检查或胸部 CT 扫描
胃食管反流病 (GERD) 有胃内容物反复返流入肺（慢性吸入）
慢性或反复发作的哮喘
通常胸部（胃灼热）或腹部烧灼样痛，在吃特定的食物、运动或平躺时加重
感到有酸味，尤其在睡醒时
声音嘶哑
半夜或清晨咳嗽
无上呼吸道感染或过敏症状
有时只有通过医生的检查
有时使用抑制胃酸的药物，如组胺 2 受体 (H2) 阻滞剂或质子泵抑制剂，来判断症状是否消失
有时往食管和胃插入一根柔性显像管（内镜检查）
有时在食管放置传感器监测24小时酸度（pH值）
通常会腿部肿胀（水肿）
呼吸困难恶化多在平躺或是入睡后1-2小时出现
通过听诊器可闻及肺部积水声
胸部 X 线检查
有时利用血液检查去测量脑利尿钠肽（BNP），一种当心肌收缩时产生的物质
有时进行超声心动图检查
吸入刺激物
工作时暴露于刺激物后（职业暴露）或使用清洁产品不当时突发哮喘
医生的检查
吸气和呼气时哮喘，尤其是发生在有危险因素或癌症迹象（如吸烟，盗汗，体重减轻，及咯血史）的患者
胸部 X 线检查或胸部 CT 扫描
药物（如血管紧张素转化酶抑制剂、β受体阻滞剂、阿司匹林、以及其他非甾体类抗炎药）
通常发生在最近开始使用新的药物的患者，最常发生在有气道梗阻史的患者（如同发生哮喘）
医生的检查
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 医生通常会利用放置在手指上的传感器测量患者血氧水平（脉搏血氧测定法）。医生一般会行胸部 X 线检查检查，除非症状明确是某种已确诊的慢性疾病的轻度急性发作。
ACE=血管紧张素转化酶；COPD=慢性阻塞性肺疾病；CT=计算机断层扫描；GERD=胃食管反流病；NSAIDs=非甾体类抗炎药。
检查
做检查是为了评估的严重程度，确定诊断，并识别并发症。通常包括如下检查：
在手指上放置一个传感器测量血氧水平（脉搏血氧仪）
胸部 X 线检查（如果还不清楚诊断）
有时，测量动脉中的气体（氧气和二氧化碳）和酸度（pH 值）（动脉血气分析）
有时进行评估肺功能是否良好的检查（肺功能测验）
如果第一次发生哮喘，胸部 X 线检查可帮助诊断。对于存在持续、反复，或未确诊的喘息发作的患者，可能需要肺功能检查帮助衡量气道狭窄的程度，并评估治疗的好处。如果哮喘的可能性大但是未通过肺功能测试的证实，病人可能会被要求进行运动或服药来激发患者喘息。哮喘病人，如果出现呼吸道梗阻，哮喘可以得到证实。
如果医生怀疑是肿瘤或有异物堵在气道，他们可以将一根柔性显像管（支气管镜）插入气道，找出问题所在，如果是异物，则将其取出。
喘息的治疗
治疗的主要目标是治疗基础疾病。
支气管扩张剂（扩张呼吸道），如吸入沙丁胺醇可以缓解喘息。口服糖皮质激素一周或两周，常可帮助缓解因哮喘或慢性阻塞性肺疾病急性发作引起的哮喘。
长期控制因哮喘引起的持续喘息可能需要吸入性皮质类固醇、肥大细胞稳定剂、白三烯调节剂或免疫调节剂（影响免疫系统的药物—见表常用于治疗哮喘的药物）。
对于有严重过敏反应的患者，可通过皮下注射肾上腺素、静脉给予抗组胺药（如苯海拉明）、皮质类固醇（如甲泼尼龙）和通过雾化器给予沙丁胺醇。
关键点
哮喘是最常见的原因，但是并不是所有哮喘均由哮喘引起。
没有肺病的患者突然出现哮喘，可能是由于吸入异物或有毒物质，过敏反应或心力衰竭。
肺功能检查可以识别并测量气道狭窄。
吸入支气管扩张剂可以帮助缓解哮喘，但也必须被治疗引起哮喘的疾病。