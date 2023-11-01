医生首先询问病人的症状和病史，然后做体检。医生在病史询问和体格检查中的发现往往提示病因以及可能需要进行的检查（见表喘息的某些原因和特点）。

医生需确定哮喘是第一次发生还是之前已经发生过。如果这个人之前有哮喘，他们要确定目前症状的性质或程度是否较前有所不同。

诊断的重要线索是

哮喘是突然发生还是逐渐开始

它是否反复发生

是否某些情况（如上呼吸道感染，接触过敏原，一年中特定的某个季节，冷空气，运动，或婴幼儿喂养是）触发或使其加重

其他可以提供诊断线索的症状包括气短、发热、咳嗽以及咳痰。医生询问患者的吸烟史和二手烟暴露史。

医生会在体格检查时给患者量体温，以及检查患者的心率和呼吸频率。医生会寻找呼吸窘迫的征象，检查肺部，尤其是气体进出是否良好以及哮喘是影响整个还是仅局部的肺。当患者呼吸时，医生通常能够通过听诊器听到哮喘音。响亮的哮喘音非常容易听到，有时甚至可以不用听诊器。为了听到轻微的哮喘，医生可能需要在患者用力呼气时使用听诊器听取。吸烟者出现持久的发生在某一固定部位的哮喘音可能源于肺癌。医生也检查心脏，鼻和喉咙，四肢，手，足，和皮肤。