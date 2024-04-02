肺是参与呼吸的器官。

呼吸是空气进出您肺部的过程

您吸气的时候得到氧气，呼气的时候排出二氧化碳

您的身体中的全部细胞都需要氧气才能将食物转化为能量。食物转化为能量的过程会产生二氧化碳形式的废物，必须将其从体内释放出来。

胸腔里有两个肺，被肋骨篮包围着。空气通过气管进入肺部。气管分成多个小气道，称为支气管。像树木的分支一样，支气管又分成更小的气道，称为细支气管。细支气管的末端是数以百万计的被称为肺泡的微小气囊。

您的气道会产生黏液附在其内壁。黏液捕获灰尘和病菌，这样它们就不会进入您的肺部。您的气道内壁还布满了非常细小的纤毛。这些细小的纤毛将黏液推出气管，最终使黏液咳出或吞下。

吞咽时，一个叫做会厌的小皮瓣将食物挡在气管之外。