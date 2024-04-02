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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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肺部概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2024
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什么是肺脏？

肺是参与呼吸的器官。

  • 呼吸是空气进出您肺部的过程

  • 您吸气的时候得到氧气，呼气的时候排出二氧化碳

您的身体中的全部细胞都需要氧气才能将食物转化为能量。食物转化为能量的过程会产生二氧化碳形式的废物，必须将其从体内释放出来。

胸腔里有两个肺，被肋骨篮包围着。空气通过气管进入肺部。气管分成多个小气道，称为支气管。像树木的分支一样，支气管又分成更小的气道，称为细支气管。细支气管的末端是数以百万计的被称为肺泡的微小气囊。

您的气道会产生黏液附在其内壁。黏液捕获灰尘和病菌，这样它们就不会进入您的肺部。您的气道内壁还布满了非常细小的纤毛。这些细小的纤毛将黏液推出气管，最终使黏液咳出或吞下。

吞咽时，一个叫做会厌的小皮瓣将食物挡在气管之外。

肺和气道内部结构图

呼吸是如何进行的？

成年人在休息时平均每分钟呼吸约 15 次。适度活动的人每 24 小时呼吸约 20,000 升空气。

即使您睡着或昏迷，大脑也会自动发送消息让您维持呼吸。

  • 您的大脑监控您血液中的氧气、二氧化碳和酸的水平

  • 它们的水平决定了您的大脑让您呼吸的速度和深度

您的大脑向肋骨和膈肌发送信号，让您呼吸。吸气时，肋骨间的肌肉以及膈肌收缩。膈肌是分隔胸腔和腹部的一块大而平的肌肉。肺部没有自己的肌肉。

  • 肋骨和膈肌收缩可扩张胸部，从而将空气吸入

  • 当这些肌肉放松时，您的胸部变小，然后呼气

膈肌在呼吸过程中的作用

当膈肌收缩时，胸腔增大，胸内压力降低。为维持压力平衡，空气进入肺内。当膈肌松弛时，肺和胸壁的弹性将气体排出肺。

肺部内的空气会发生什么？

您的肺部内有称为肺泡的小气囊。血液流经肺泡壁，从肺泡内的空气中获取氧气。同时，二氧化碳离开您的血液并进入肺泡。当您呼气时，二氧化碳随之离开您的身体。

您体内所有的血液大约每分钟都要经过肺部。这意味着肺部需要大量的大血管。

肺泡和毛细血管的气体交换

呼吸系统的功能是运输氧气和二氧化碳两种气体。气体交换发生在肺部数以百万计的肺泡和包围它们的毛细血管中。如下所示，吸入的氧气从肺泡进入毛细血管的血液中，二氧化碳从毛细血管的血液中移出至肺泡。

您的肺部和呼吸会出现什么问题？

大脑出现问题，例如卒中、药物过量或严重酒精中毒，可能会影响您的脑部控制呼吸的部分。这些问题可能会使您呼吸过慢，甚至停止呼吸。

您的气道和肺部可能会被感染，导致支气管炎细支气管炎，或肺炎，这取决于感染的部位。肺炎是指肺泡感染。

气道可能会因为哮喘或因异物阻塞（如一块食物）变窄。

您肺内的血管可能被血栓阻塞，称为肺栓塞

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