边缘型人格障碍 (BPD)

边缘型人格障碍是一种精神健康疾病，特征是关系不稳定，自我形象、情绪和行为不稳定，这种模式涉及患者生活的各个方面，并且患者对可能的拒绝和遗弃过分敏感。

有边缘型人格障碍的人害怕拒绝和抛弃，部分原因是他们不想独处。

医生根据特定症状诊断边缘型人格障碍，包括人际关系、自我形象、情绪的经常变化以及自我破坏和冲动行为。

心理治疗可以减少自杀行为，帮助缓解抑郁，并帮助患有这种疾病的人更好地工作，但有时需要使用药物来减轻症状。

人格障碍是精神健康疾病，指思维、认知、反应和情感关系的模式造成显著痛苦和/或损害患者的功能，它是一种长期存在、渗透在患者生活方方面面的模式。

边缘型人格障碍患者经常难以忍受独处，并且可能会采取自毁行动来应对或避免独处。他们可能会做出慌乱的努力以避免被抛弃，包括制造危机。例如，他们可能尝试自杀，以便传达他们的痛苦，并让其他人挽救和照顾他们。

边缘型人格障碍的估测发生率各有不同。在美国，大约 3% 至 6% 的人可能发生此病。它在女性中诊断出的频率高于男性。随着时间的推移，大多数人的症状往往会减轻。

其他精神健康疾病也常出现。它们包括

边缘型人格障碍的病因 基因和环境对人格障碍的发生都起作用。 某些人的遗传倾向可能导致其对生活应激的反应较差，使之更容易出现边缘型人格障碍和其他精神疾病。此外，边缘型人格障碍往往有家族性，进一步表明这种倾向可能部分遗传。 儿童早期的应激经历可能会导致发生边缘型人格障碍。许多患有边缘型人格障碍的人受到身体或性方面的虐待，与看护人分开，和/或在儿童期失去父母。他们对照顾者依恋上的不安全感导致了边缘型人格障碍的症状。

边缘型人格障碍的症状 边缘型人格障碍患者常有儿童期被忽视或虐待史。 害怕被抛弃 有边缘型人格障碍的人害怕被抛弃，部分原因是他们不想独处。有时他们觉得自己根本不存在，经常是他们觉得没有人关心自己时。他们经常感到内心空虚。 当患有此疾病的患者感觉到他们将被抛弃时，他们通常会变得恐惧和愤怒。例如，当对他们很重要的某人迟到几分钟或者取消约定时，他们可能变得慌乱或愤怒。他们假设这些失误是由于对方对他们的感受造成的，而非由不相关的环境因素造成的。他们可能认为取消社交计划意味着对方拒绝自己，自己很坏。反应强度反映了他们对拒绝的敏感性。 边缘型人格障碍患者有同理心，也能够照顾他人，但只有当他们认为不论自己何时有需要，对方都能陪伴他们时，才会这样做。虽然他们渴望亲密关系并照顾他人，但他们很难保持稳定的关系。对于他们感觉关系密切的人，他们倾向于过高期待对方应该如何行动，而且他们对关系的感觉可能迅速且强烈地波动。 愤怒 边缘型人格障碍患者难以控制他们的愤怒，往往会变得不适当地、强烈地怒火中烧。他们可能会通过尖刻的讽刺、苦涩或激烈的言辞来表达愤怒。他们的愤怒通常指向亲密朋友、婚恋伴侣和家庭成员，有时候是医生，因为他们感到被忽视或抛弃。 爆发之后，他们常感到羞愧和内疚，加剧他们认为自己很坏的感觉。 可变性 边缘型人格障碍患者往往会突然地、戏剧性地改变他们对他人的看法。例如，他们可能会在关系早期把某人理想化，花费很多时间共处，并分享一切。突然间，他们可能会感觉对方不够关心自己，变得幻想破灭。然后他们可能会贬低对方或对其生气。 可能前一分钟还很渴望支持，下一分钟就因为”被不当对待”理所当然地愤怒。他们的态度会根据他们感知到的“他人是否能够提供支持”而波动。当感觉得到支持时，他们可能会很脆弱，充满渴望，当感到威胁或放松时，他们会变得生气并贬低他人。 具有边缘型人格障碍的人，也可能突然剧烈地改变他们的自我形象，突然改变他们的目标，价值观，意见，职业或朋友。 情绪改变通常只持续几个小时，罕见持续几天以上。由于此障碍患者对人际关系中的拒绝或批评的迹象过于敏感，心境可能会改变。 冲动行为和自我伤害 许多边缘型人格障碍患者行动冲动，经常导致自我伤害。他们可能会赌博、进行不安全的性行为、暴饮暴食、粗心驾驶、存在物质使用问题或超支。 自杀相关行为非常常见，包括自杀企图和威胁以及自伤（例如，切割或烧灼自己）。虽然许多自毁行为并非为了终结生命，但是这些人的自杀风险是一般人群的 40 倍。约 8-10% 的边缘型人格障碍患者死于自杀。这些自毁行为通常由拒绝、认为被抛弃或对关系密切者失望而触发。患者也可能伤害自己以表达“自己很坏”的感受，或在感觉不真实或感觉与自己脱离（称为解离）时，用以恢复感受能力。有时，边缘型人格障碍患者会自我伤害，以分散自己对痛苦情绪的注意力。 其他症状 具有边缘型人格障碍的人往往在他们即将达成目标时破坏自己，以致其他人将他们视为折腾。例如，他们可能会在毕业前辍学或破坏一个有希望的关系。 当这些人感到压力过大时，他们可能会有短暂的偏执发作，类似于精神病（如幻觉）或解离的症状。这一压力通常是由于感觉没有人关心自己（即感觉被抛弃和孤独）或感觉崩溃和无价值而引起。解离包括感觉不真实（称为现实感丧失）或感觉自己脱离了身体或思维（称为人格解体）。这些发作是暂时性的，通常不严重，不足以视为单独的疾病。

边缘型人格障碍的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 医生通常根据美国精神病学会的精神病诊断标准参考，《精神疾病诊断与统计手册》第五版文本修订版 (DSM-5-TR)，来诊断人格障碍类型。 医生诊断边缘型人格障碍的标准是，患者必须具备不稳定的关系、不稳定的自我形象、不稳定的情绪和冲动行为历史，符合以下条目中的至少 5 条： 他们竭尽全力避免被抛弃（实际或想象）。

他们有着不稳定的且紧张的人际关系，对他人在理想化和贬低之间变换。

他们的自我形象或自我感受频繁变更。

他们至少在两类可能导致自我伤害的领域有冲动行为（如不安全的性行为、暴食或鲁莽驾驶）。

他们有着反复的自杀相关行为，包括企图自杀或威胁自杀和自伤。

他们的情绪改变短暂，通常只会持续几个小时，罕见超过几天。

他们长期感到空虚。

不合时宜且强烈的愤怒，或对愤怒难以控制。

他们有短暂的偏执想法，或严重的解离症状（非真实感或脱离自己），由压力引发。 此外，症状早在成年早期就已经开始了。

边缘型人格障碍的治疗 心理治疗

有时使用药物 边缘型人格障碍的一般治疗原则与所有人格障碍相同。 识别和治疗合并障碍，对于有效治疗边缘型人格障碍非常重要。 治疗包括心理疗法及某些药物治疗。 心理治疗 边缘型人格障碍的主要治疗是心理治疗。针对边缘型人格障碍的特定心理治疗可以减少自杀相关行为，有助于缓解抑郁，并帮助患者功能改善。 以下认知行为治疗侧重于调节情绪和帮助患者提高社交技能： 辩证行为疗法（与作为行为教练并全天随叫随到的治疗师进行个人和小组咨询组合治疗）

针对情绪化的预测和问题解决能力的系统培训（STEPPS） 辩证行为疗法提供每周一次的个人和小组咨询，以及能够通过电话联系的治疗师。治疗师充当行为教练。治疗目标是帮助患者发现针对应激的更好解决方法，例如，如何抵抗自我破坏的渴望。 STEPPS 为每周一次的团体咨询，持续 20 周。患者学习管理自己情绪的能力、挑战他们的负面期望，并学习更好地照顾自己的技能。例如，他们学习把自己与当下的感觉分开。他们学习设定目标，避免使用违禁物质，改善他们的饮食、睡眠和锻炼习惯。此外，还会要求患者确认一支由朋友、家庭成员和医务人员组成的支持团队，这些人应在患者面临危机时愿意提供指导。 以下额外的心理治疗也用于治疗边缘型人格障碍： 以心智化为基础的治疗

以移情为焦点的心理治疗

以图式为焦点的治疗

支持性心理治疗 心智化指人们反思和理解他们自己的心理状态（他们的感受和原因）以及他人的心理状态的能力。以心智化为基础的治疗，帮助患者从事以下方面： 有效地调节他们的情绪（例如，当他们不高兴时冷静下来）

了解在自己与他人相处的问题和困难方面，自己起到的作用

反思并理解其他人的想法和感受 因此，这能帮助他们以同理心和同情心呼应他人，也有助于他人理解和支持他们。 以移情为焦点的心理治疗，以患者和治疗师之间的互动为中心。治疗师提出问题，并帮助患者检视夸大、扭曲、不现实的自我形象，和对不同情况的反应。强调当前时刻（包括患者是怎样与治疗师互动的）而不是过去。例如，当一个胆小的，安静的患者突然变得敌对和好争执时，治疗师可以提问，患者是否注意到自己感受的变化，然后要求患者思考当事情发生变化时，他对治疗师和自己是怎样体验的。目的是 使患者能够对自我和他人建立稳定感和现实感

通过与治疗师之间的移情，学习与他人建立更健康的关系 以图式为焦点的治疗侧重于识别终身适应不良的思维，感觉，行为和应对模式（称为图式），并将负面的想法，感受和行为替换为更健康的模式。 支持性心理治疗也有帮助。治疗师的目标是与人建立一种有情感，鼓励性，支持性的关系，从而帮助他们发展健康的防御机制，特别是在人际关系中。然而，支持治疗本身并不能像边缘型人格障碍的其他更具体的心理治疗一样有效地减少边缘型人格障碍更为直接的问题（如自杀行为和非自杀性自我伤害）。 药物 在需要时，少量用药治疗特定症状。这些药物包括 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)，一种抗抑郁药物：帮助减轻抑郁和焦虑（对边缘型人格障碍患者仅略有效）

有助于稳定心境的药物：帮助减轻抑郁，焦虑，情绪波动和冲动倾向

新型（第二代）抗精神病药物：帮助减轻焦虑，愤怒和压力相关思维的扭曲（例如偏执或非常混乱的想法）