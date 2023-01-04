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小知识
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结节性红斑

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2023
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什么是结节性红斑？

“结节性红斑 (Erythema nodosum)” 是皮下脂肪层的炎症反应。它会导致皮下出现红色或略带紫色的肿块，通常在胫上。

  • 结节性红斑最常见于 20 多岁和 30 多岁的人中，尤其是女性

  • 药物反应或感染通常会导致患病

  • 除皮肤上的肿块，你还可能有发热和关节痛

  • 通常在 3-6 周内自行好转

什么原因会导致结节性红斑？

常见原因包括：

不常见的病因：

  • 某些药物，包括抗生素和避孕药

  • 妊娠

  • 结核病

  • 白塞病—一种长期血管炎症（肿胀），可导致疼痛性口腔和生殖器溃疡、皮肤水疱，有时导致眼、关节或器官问题

  • 某些癌症

结节性红斑有哪些症状？

症状包括：

  • 疼痛性红色或紫色肿块，通常位于胫部

  • 发热

  • 关节疼痛

医生如何判断我是否有结节性红斑？

医生一般通过观察你皮肤上的肿块来判断你是否有结节性红斑。有时，为了确定，他们会做活检（取一小块组织在显微镜下观察）。

为了找出结节性红斑的病因，他们可能做其他检查，如：

  • 胸部 X 线检查

  • 血液化验

  • 结核病皮试

医生如何治疗结节性红斑？

结节性红斑会在 3-6 周后自行好转。如果你的结节性红斑是感染导致的，医生会治疗感染。以下方法有助于减轻疼痛：

  • 卧床休息

  • 冷敷

  • 保持腿抬高

  • 服用非甾体抗炎药（NSAID，如阿司匹林或布洛芬）

  • 有时，你的医生可能让你服用碘化钾来缓解症状

  • 有时，使用皮质类固醇（减轻肿胀的药物）

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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