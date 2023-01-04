什么是结节性红斑？
“结节性红斑 (Erythema nodosum)” 是皮下脂肪层的炎症反应。它会导致皮下出现红色或略带紫色的肿块，通常在胫上。
结节性红斑最常见于 20 多岁和 30 多岁的人中，尤其是女性
药物反应或感染通常会导致患病
除皮肤上的肿块，你还可能有发热和关节痛
通常在 3-6 周内自行好转
什么原因会导致结节性红斑？
结节性红斑有哪些症状？
症状包括：
疼痛性红色或紫色肿块，通常位于胫部
发热
关节疼痛
结节性红斑
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照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
医生如何判断我是否有结节性红斑？
医生一般通过观察你皮肤上的肿块来判断你是否有结节性红斑。有时，为了确定，他们会做活检（取一小块组织在显微镜下观察）。
为了找出结节性红斑的病因，他们可能做其他检查，如：
胸部 X 线检查
血液化验
结核病皮试
医生如何治疗结节性红斑？
结节性红斑会在 3-6 周后自行好转。如果你的结节性红斑是感染导致的，医生会治疗感染。以下方法有助于减轻疼痛：
卧床休息
冷敷
保持腿抬高
服用非甾体抗炎药（NSAID，如阿司匹林或布洛芬）
有时，你的医生可能让你服用碘化钾来缓解症状
有时，使用皮质类固醇（减轻肿胀的药物）