结节性红斑是一种在皮下出现有触痛的红色或紫色肿块（结节）的脂膜炎（皮下脂肪层炎症），最常见于胫部，偶尔也出现在手臂和其他部位。

结节性红斑通常是药物反应、感染（细菌、真菌或病毒）或其他疾病（炎症性肠病）引起的。

典型症状包括发热、关节疼痛，并且在患者胫前出现红色痛性结节和青肿的典型表现。

诊断基于症状，可通过提示可能病因的检测结果、胸部 X 片检查、血液检查和活检来支持诊断。

患者需停用可疑药物；治疗基础病或感染；通过卧床休息以及使用非甾体抗炎药和（有时）皮质类固醇来缓解疼痛。

（另请参阅过敏和反应性皮肤病概述。）

20 多岁和 30多岁的人（特别是女性）最容易出现这种疾病，但任何年龄均可能发病。

通常，结节性红斑是某些其他疾病的症状，或者是对药物的反应，但在多达一半的受累人群中，原因尚不清楚。

最常见的触发因素包括：

其他可能的触发因素包括其他细菌感染（如结核病）、病毒感染（如乙型肝炎）、各种药物（如磺胺类抗生素和口服避孕药）、妊娠、白塞病和几种癌症。

结节性红斑的症状 结节性红斑结节会触痛，通常出现在胫部。这些结节类似凸起的肿块和瘀斑，颜色逐渐由粉色变为红色或紫色，再变成蓝褐色。 常伴有发热和关节疼痛。 结节性红斑 隐藏详情 本照片显示结节性红斑引起的紫色隆起的肿块（结节）。 照片由 Thomas Habif 医学博士提供。

结节性红斑的诊断 医师的评估

有时进行活组织检查 对医生而言，痛性结节是本病的重要诊断线索。 有时，取结节在显微镜下分析（活检）以便确诊。 进行其他检查来寻找可能的原因，可以包括胸部 X 片检查、血液检查和结核病皮试。