什么是坏疽性脓皮病？
坏疽性脓皮病是一种皮肤病，您的皮肤上会出现大溃疡，通常在腿部。
最常见于 25-55 岁的人
医生不知道这种病的病因，但通常发生在有其他健康问题的人中，如炎症性肠病
有时，近期受伤的皮肤也会发生
有变成开放溃疡的小肿块或水疱
治疗包括敷料、乳膏和药物
什么原因会引起坏疽性脓皮病？
医生不知道坏疽性脓皮病的确切病因，但认为与免疫系统问题有关。坏疽性脓皮病在有某些其他健康问题的人中更常见，如：
坏疽性脓皮病有哪些症状？
坏疽性脓皮病的症状包括：
红色肿块或水疱迅速长成开放性疼痛溃疡
溃疡周围的凸起部位呈深色或紫色
发热
全身不适
以下情况会加重坏疽性脓皮病的溃疡：
活检（取部分组织在显微镜下观察）
清除伤口坏死皮肤（称为清创）-尽管清创通常有助于伤口愈合，但对坏疽性脓皮病溃疡进行清创会使其加重，而非好转
症状有时会扩散到其他部位，如腹部、骨骼、肺或肌肉。
坏疽性脓皮病
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医生如何判断我是否有坏疽性脓皮病？
医生一般通过检查溃疡来判断你是否有坏疽性脓皮病。
医生如何治疗坏疽性脓皮病？
医生使用以下方法治疗坏疽性脓皮病：
用敷料保护你的皮肤
皮质类固醇
有时给予舒缓免疫系统的药物
医生通常不做手术，因为会使溃疡加重。