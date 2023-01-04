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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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坏疽性脓皮病

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2023
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什么是坏疽性脓皮病？

坏疽性脓皮病是一种皮肤病，您的皮肤上会出现大溃疡，通常在腿部。

  • 最常见于 25-55 岁的人

  • 医生不知道这种病的病因，但通常发生在有其他健康问题的人中，如炎症性肠病

  • 有时，近期受伤的皮肤也会发生

  • 有变成开放溃疡的小肿块或水疱

  • 治疗包括敷料、乳膏和药物

什么原因会引起坏疽性脓皮病？

医生不知道坏疽性脓皮病的确切病因，但认为与免疫系统问题有关。坏疽性脓皮病在有某些其他健康问题的人中更常见，如：

坏疽性脓皮病有哪些症状？

坏疽性脓皮病的症状包括：

  • 红色肿块或水疱迅速长成开放性疼痛溃疡

  • 溃疡周围的凸起部位呈深色或紫色

  • 发热

  • 全身不适

以下情况会加重坏疽性脓皮病的溃疡：

  • 活检（取部分组织在显微镜下观察）

  • 清除伤口坏死皮肤（称为清创）-尽管清创通常有助于伤口愈合，但对坏疽性脓皮病溃疡进行清创会使其加重，而非好转

症状有时会扩散到其他部位，如腹部、骨骼、肺或肌肉。

医生如何判断我是否有坏疽性脓皮病？

医生一般通过检查溃疡来判断你是否有坏疽性脓皮病。

医生如何治疗坏疽性脓皮病？

医生使用以下方法治疗坏疽性脓皮病：

  • 用敷料保护你的皮肤

  • 皮质类固醇

  • 有时给予舒缓免疫系统的药物

医生通常不做手术，因为会使溃疡加重。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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