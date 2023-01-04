坏疽性脓皮病是一种皮肤病，您的皮肤上会出现大溃疡，通常在腿部。

最常见于 25-55 岁的人

医生不知道这种病的病因，但通常发生在有其他健康问题的人中，如炎症性肠病

有时，近期受伤的皮肤也会发生

有变成开放溃疡的小肿块或水疱

治疗包括敷料、乳膏和药物