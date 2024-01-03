手术是医生在你的身体中进行切割以治疗疾病、损伤或其它健康问题的医学程序。手术的一些示例是切除肿瘤、打开肠道阻塞处或在新的位置连接血管以帮助血液流入身体部位。

急诊手术 可立即治疗危及生命的问题，例如修复破裂的动脉

紧急手术 可在数小时内治疗严重问题，例如切除有炎症的阑尾

择期手术可治疗某个问题，并可以等待你准备好处理该问题后再进行，例如置换膝关节或去除面部皱纹以帮助你改善外观（整容手术）

医生有时会将手术分为大手术或小手术。

大手术中，医生通常切开皮肤进入你的腹部、胸部或头部。一个医生团队在你失去意识的情况下在医院手术室进行此类手术。之后，你通常会在医院住院一晚或更多晚。

小手术 不需要打开你身体中的较大部分，通常不会影响你的主要器官。一位医生（而非一个团队）可能在医院或其它地点（如医生诊所）进行此类手术。通常，你可当天回家。

如果你的医生建议你进行手术，你可能首先要想要获得第二意见，你可以告诉其他医生你的健康问题，并询问医生如何治疗。这可以让你将他们的治疗建议与你的常规医生建议进行比较。