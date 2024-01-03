什么是手术？
手术是医生在你的身体中进行切割以治疗疾病、损伤或其它健康问题的医学程序。手术的一些示例是切除肿瘤、打开肠道阻塞处或在新的位置连接血管以帮助血液流入身体部位。
急诊手术可立即治疗危及生命的问题，例如修复破裂的动脉
紧急手术可在数小时内治疗严重问题，例如切除有炎症的阑尾
择期手术可治疗某个问题，并可以等待你准备好处理该问题后再进行，例如置换膝关节或去除面部皱纹以帮助你改善外观（整容手术）
医生有时会将手术分为大手术或小手术。
大手术中，医生通常切开皮肤进入你的腹部、胸部或头部。一个医生团队在你失去意识的情况下在医院手术室进行此类手术。之后，你通常会在医院住院一晚或更多晚。
小手术 不需要打开你身体中的较大部分，通常不会影响你的主要器官。一位医生（而非一个团队）可能在医院或其它地点（如医生诊所）进行此类手术。通常，你可当天回家。
如果你的医生建议你进行手术，你可能首先要想要获得第二意见，你可以告诉其他医生你的健康问题，并询问医生如何治疗。这可以让你将他们的治疗建议与你的常规医生建议进行比较。
锁孔手术
锁孔手术是采用比传统手术更小的切口（切割）的手术。医生使用微小的视频摄像机、灯和手术器械，并将其插入小切口进入你身体内以进行手术。锁孔手术与传统手术相比，具有一定的优势，例如：
疼痛减轻
组织损伤减少
住院时间缩短
更快返回工作岗位
锁孔手术也有一些缺点，例如：
手术需要更长时间
对医生来说比较困难
手术后疼痛可能大于预期
为什么医生需要做手术？
手术期间如何控制疼痛？
麻醉是一种阻碍你感觉疼痛或让你失去意识的方法。镇痛药是减轻疼痛的药物。手术前，医生或护士会给你麻醉，以防止你在手术期间感觉疼痛。
麻醉类型：
局部麻醉 是让一个特殊部位麻醉——例如，医生可能会在切除皮肤赘生物前，在你的手臂皮肤上注射利多卡因
区域麻醉对你身体的一个区域进行麻醉，因为药物被注射到一个或多个神经中——例如，分娩过程中的硬膜外麻醉
全身麻醉通过向你的血液中给予药物，使你失去意识——在手术期间，负责进行麻醉的医生会持续检测你的呼吸、心率和血压，并且你可能需要呼吸管或呼吸机
手术前、手术中和手术后会发生什么？
在你接受手术之前，你的医生和其护理团队将会解释你在手术之前、期间和之后预期会发生的事情。
准备好进行手术
医生将告诉你如何准备好进行手术。他们可能让你：
术前8小时停止饮食
停止饮酒
停止吸烟
停止服用某些药物，例如血液稀释剂
如果你在手术期间需要额外血液，则需要预先捐献血液
签署一份表格，表明你同意进行手术并了解风险（知情同意）
把首饰和贵重物品留在家中
换上病号服，并将助听器、隐形眼镜、眼镜、戒指，或其他首饰摘除。
手术期间
医生会给你麻醉。如果你接受局部或区域麻醉，医生也可能给你抗焦虑药物，以保持你在手术期间保持平静和放松。
有时医生会将一根管子（导尿管）放入你的膀胱收集尿液。也可能需要在你的手臂上插入静脉导管，进行药物和液体的输注。
如果你需要接受大手术，你将被送往手术室，在那里配备了医疗机器和仪器。护理团队通常包括将进行手术的医生、确保麻醉顺利进行的医生、护士和其他医务人员。
在手术室
手术室提供一种无菌环境，以便于手术团队进行手术。手术团队由以下人员组成：
经典手术室包括一台检测仪（显示生命体征），一个手术台和一只手术灯。麻醉性气体由导管输送进入麻醉机。吸引器移除多余血液和其他液体，后者妨碍外科医生清晰看到组织。继续保留进入手术室前即已开始的静脉输液。
术后
手术后，医生会将你带到恢复室，并让你停留一两小时。他们会确保你的思维清晰、呼吸良好，并在麻醉消失时有足够的药物来缓解疼痛。根据你的手术和麻醉类型，医生会让你回家或留在医院。
如果你在手术后回家，你的医生首先确保你：
能够饮水、排尿和行走
手术区域无严重疼痛、出血和意外肿胀
与你的医生安排一次随访就诊
了解如何服用你的药物
了解要避免的活动，例如爬楼梯或驾车
知道哪些症状是你应该致电医生的征象
如果你手术后在医院过夜，医生将：
使用一种或多种医疗器械，例如从膀胱排出尿液的导尿管或手指上测量血氧水平的小装置
给予药物缓解疼痛，有时需要大便软化剂帮助预防便秘（排便困难）
确保你摄入健康食物，以帮助你愈合和降低感染的机会，并且如果你不能吃固体食物，有时会通过咽喉插管给予液体状食物
检查你是否出现发热或血栓等可能问题