什么是异常子宫出血？
什么因素导致异常子宫出血？
异常子宫出血有哪些症状？
在有异常子宫出血的女性中，出血可能与典型的月经周期不同，具体如下：
出血频繁（月经周期少于 24 天）
持续天数不同
持续时间超过 8 天
在月经间期发生或不定期发生
涉及更多失血
出血过多导致血细胞计数偏低（贫血），这可能会让你感到虚弱和疲惫。
医生如何判断我是否有异常子宫出血？
医生通常会进行检查以寻找可能导致出血的疾病，包括：
血液检查，包括血细胞计数和某些激素水平
妊娠试验
经阴道超声检查（医生在阴道内放置超声设备来查看子宫、卵巢、子宫颈和阴道）
如果你有癌症的风险因素,或在超声检查中发现某些异常情况，医生可能还会做这些检查：
宫腔镜检查（用内视镜查看子宫内部）
活检——从子宫内膜取组织样本，在显微镜下观察
医生如何治疗异常子宫出血？
首先，医生通常：
使用药物来控制出血，如避孕药或其他各种女性激素，有时也可使用 NSAID（非甾体类抗炎药）或氨甲环酸
如果药物不能阻止异常的子宫出血，医生可以采取如下措施：
刮擦子宫内壁去除组织——这被称为 D 和 C（扩张和刮宫术）
通过冷冻或灼伤去除子宫内膜——这被称为子宫内膜消融术
如果上述治疗不能阻止出血或者如果测试显示有癌症，医生可能会做手术切除子宫。手术称为子宫切除术。