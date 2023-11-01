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异常子宫出血 (AUB)

（功能失调性子宫出血）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 11月 2023
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什么是异常子宫出血？

子宫通常在月经期间出血。异常子宫出血是指与平常的月经不同的出血。

  • 患者可能会出现月经间期出血、月经持续的时间比平常长、月经出血较多、或者在月经已经停止后出血

  • 异常子宫出血通常是由女性激素（雌激素和孕酮）水平的问题引起的

  • 少部分异常子宫出血是由子宫内的异常生长物引起的，包括子宫肌瘤癌症

  • 异常子宫出血最常见于青少年（刚刚开始有月经）和 45 岁以上的女性（快要绝经

  • 医生可能会给予激素或其他药物来控制出血

什么因素导致异常子宫出血？

异常子宫出血通常是由女性激素水平的问题引起的。以下情况下，可能会出现异常子宫出血：

甲状腺疾病脑垂体疾病也会影响女性激素并导致出血。

有时，异常出血是由子宫内或其周围的异常生长物引起的，例如：

异常子宫出血有哪些症状？

在有异常子宫出血的女性中，出血可能与典型的月经周期不同，具体如下：

  • 出血频繁（月经周期少于 24 天）

  • 持续天数不同

  • 持续时间超过 8 天

  • 在月经间期发生或不定期发生

  • 涉及更多失血

出血过多导致血细胞计数偏低（贫血），这可能会让你感到虚弱和疲惫。

医生如何判断我是否有异常子宫出血？

医生通常会进行检查以寻找可能导致出血的疾病，包括：

  • 血液检查，包括血细胞计数和某些激素水平

  • 妊娠试验

  • 经阴道超声检查（医生在阴道内放置超声设备来查看子宫、卵巢、子宫颈和阴道）

如果你有癌症的风险因素,或在超声检查中发现某些异常情况，医生可能还会做这些检查：

  • 宫腔镜检查（用内视镜查看子宫内部）

  • 活检——从子宫内膜取组织样本，在显微镜下观察

医生如何治疗异常子宫出血？

首先，医生通常：

  • 使用药物来控制出血，如避孕药或其他各种女性激素，有时也可使用 NSAID（非甾体类抗炎药）或氨甲环酸

如果药物不能阻止异常的子宫出血，医生可以采取如下措施：

  • 刮擦子宫内壁去除组织——这被称为 D 和 C（扩张和刮宫术）

  • 通过冷冻或灼伤去除子宫内膜——这被称为子宫内膜消融术

如果上述治疗不能阻止出血或者如果测试显示有癌症，医生可能会做手术切除子宫。手术称为子宫切除术。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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