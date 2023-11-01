异常子宫出血通常是由女性激素水平的问题引起的。以下情况下，可能会出现异常子宫出血：

原发性，特别是青春期和绝经期前后

多囊卵巢综合征或子宫内膜异位症

甲状腺疾病和脑垂体疾病也会影响女性激素并导致出血。

有时，异常出血是由子宫内或其周围的异常生长物引起的，例如：