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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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过度失血引起的贫血

作者：Gloria F. Gerber, MD, Johns Hopkins School of Medicine, Division of Hematology
已审核/已修订 4月 2024
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当红细胞的丢失速度超过新的红细胞生成速度时，会因过度出血导致贫血。

  • 当失血迅速时，血压下降，患者可能出现头晕。

  • 当失血缓慢时，患者可能感觉疲劳、气短和苍白。

  • 失血部位可能要通过检查粪、尿和影像学来确定。

  • 要纠正出血病因，需要时可能要输血及补铁。

贫血的最常见原因是

  • 过度出血

失血时，身体迅速将血管外的液体拉入血管内来保持血管充盈。因此，血液被稀释，血细胞比容（红细胞占体内总血量或总血容量的百分比）下降。最终，骨髓红细胞产量增加而纠正贫血。然而，随时间延长，出血导致身体铁的量下降，从而导致骨髓不能增加新红细胞的生成。

快速失血

症状最初可能比较严重，特别是损伤、手术、分娩、血管破裂等情况造成突然失血而导致贫血迅速发生时。突然大量失血会导致 2 个问题：

  • 血管内剩余液量不足可导致血压下降

  • 由于携氧红细胞数目快速下降而导致身体的氧供给严重下降。

这两个问题都可以导致心脏病发作中风或死亡。

慢性失血

慢性（长期）失血远比突然失血更常见，它可以出现于身体各部位。鼻出血或痔疮等引起的大量失血很明显，但少量出血可能察觉不到。例如，粪便中的少量失血可能看不出来。这种失血被描述为隐匿性失血（难以发现）。如果小量出血持续很长时间，可能失血量很大。这种缓慢出血可在常见疾病中发生，例如胃或小肠溃疡、大肠息肉大肠癌症。其他慢性失血来源包括肾脏肿瘤膀胱肿瘤（它们可导致尿液中失血）、及月经期大量出血

过度失血引起的贫血症状

症状和其他类型的贫血相似，严重程度或轻或重，这取决于

  • 失血量有多大

  • 失血速度有多快

当失血迅速（几小时甚至更短时间），丢失 1/3 的血容量可以致命。当失血迅速时，平躺一段时间之后坐起或者站起通常会出现头晕（直立性低血压）。当失血缓慢时——数周或更长时间——贫血通常导致较少症状，并可能仅引起疲劳和无力，或根本无症状。

出血本身或者导致出血的疾病可能会引起其他症状。胃或小肠出血，患者可能会有黑色的柏油便。肾脏或者膀胱出血可能引起红色或棕色尿。女性可能会存在月经期长，量大。导致慢性失血的某些疾病（如胃溃疡）会引起腹部不适。而憩室病、早期小肠癌症及息肉等另一些疾病则无症状。

过度失血引起的贫血诊断

  • 血液化验

  • 有时需要影像学或内窥镜检查

当患者描述贫血症状或注意到出血表现时，医生会进行血液检查发现贫血。检查粪便和尿液有助于判断出血来源。

有时需要影像学检查或内窥镜检查来明确出血来源。

过度失血引起的贫血治疗

  • 止血

  • 通常需要补铁

对于大量或快速失血，必须明确出血部位并止血。可能需要输注红细胞

对于缓慢或少量失血，身体可以生成足够的红细胞纠正贫血，一旦出血停止，就不需要输血。

生成红细胞所需的铁会在出血时流失，所以大多数因出血导致贫血的患者需要使用铁剂（多为补铁片）数月。有时患者需接受静脉补铁。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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