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当红细胞的丢失速度超过新的红细胞生成速度时，会因过度出血导致贫血。
当失血迅速时，血压下降，患者可能出现头晕。
当失血缓慢时，患者可能感觉疲劳、气短和苍白。
失血部位可能要通过检查粪、尿和影像学来确定。
要纠正出血病因，需要时可能要输血及补铁。
贫血的最常见原因是
过度出血
失血时，身体迅速将血管外的液体拉入血管内来保持血管充盈。因此，血液被稀释，血细胞比容（红细胞占体内总血量或总血容量的百分比）下降。最终，骨髓红细胞产量增加而纠正贫血。然而，随时间延长，出血导致身体铁的量下降，从而导致骨髓不能增加新红细胞的生成。
快速失血
慢性失血
过度失血引起的贫血症状
过度失血引起的贫血诊断
血液化验
有时需要影像学或内窥镜检查
当患者描述贫血症状或注意到出血表现时，医生会进行血液检查发现贫血。检查粪便和尿液有助于判断出血来源。
有时需要影像学检查或内窥镜检查来明确出血来源。
过度失血引起的贫血治疗
止血
通常需要补铁
对于大量或快速失血，必须明确出血部位并止血。可能需要输注红细胞。
对于缓慢或少量失血，身体可以生成足够的红细胞纠正贫血，一旦出血停止，就不需要输血。
生成红细胞所需的铁会在出血时流失，所以大多数因出血导致贫血的患者需要使用铁剂（多为补铁片）数月。有时患者需接受静脉补铁。