慢性（长期）失血远比突然失血更常见，它可以出现于身体各部位。鼻出血或痔疮等引起的大量失血很明显，但少量出血可能察觉不到。例如，粪便中的少量失血可能看不出来。这种失血被描述为隐匿性失血（难以发现）。如果小量出血持续很长时间，可能失血量很大。这种缓慢出血可在常见疾病中发生，例如胃或小肠溃疡、大肠息肉或大肠癌症。其他慢性失血来源包括肾脏肿瘤或膀胱肿瘤（它们可导致尿液中失血）、及月经期大量出血。