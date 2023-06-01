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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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丹毒

作者：Wingfield E. Rehmus, MD, MPH, University of British Columbia
已审核/已修订 6月 2023 | 修改的 9月 2023
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丹毒是一种通常由链球菌引起的浅表皮肤感染（蜂窝织炎）。

（另见皮肤细菌感染概述。）

丹毒最常由链球菌引起。但也可能由金黄色葡萄球菌（包括一株称为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 [MRSA] 的葡萄球菌）等其他细菌引起。

丹毒的症状

丹毒可在皮肤上引起一块发亮的疼痛的红色凸起斑片。边缘清晰，不会与附近的正常皮肤融合在一起。斑片摸上去温暖且坚实。丹毒最常见于腿部和面部。

患者常有高热、发冷和全身不适（萎靡）。

其他形式的丹毒会在皮肤上形成水疱。

丹毒
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在丹毒中，皮肤发红且隆起，有明确的边界。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。

丹毒的诊断

  • 医师的评估

医生根据斑片的特征性外观来诊断丹毒。

如果患者病得很重，有时医生会将血液样本送到实验室鉴定细菌（称为培养）。

丹毒的治疗

  • 抗生素

口服抗生素（如青霉素）可治愈感染。

如果医生怀疑患者有 MRSA，则可以给予口服抗生素，如磺胺甲噁唑/甲氧苄啶、克林霉素或多西环素，但如果为重度感染，可静脉给予万古霉素或利奈唑胺。

冷敷和止痛药可缓解不适。

足部真菌感染可能是感染的入侵部位，可能需要抗真菌药物治疗以防止复发。

腿上可穿压力袜，以减轻丹毒引起的肿胀。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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