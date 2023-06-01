丹毒可在皮肤上引起一块发亮的疼痛的红色凸起斑片。边缘清晰，不会与附近的正常皮肤融合在一起。斑片摸上去温暖且坚实。丹毒最常见于腿部和面部。

患者常有高热、发冷和全身不适（萎靡）。

其他形式的丹毒会在皮肤上形成水疱。