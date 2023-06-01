蜂窝织炎的最常见原因是链球菌和葡萄球菌。链球菌能产生一种妨碍组织限制感染的能力的酶，因此会在皮肤中快速扩散。葡萄球菌引起的蜂窝织炎通常发生在开放性伤口和充满脓液的包（皮肤脓肿）周围。

许多其他细菌均会引起蜂窝织炎。一株对以前有效的抗生素产生耐药性的葡萄球菌已成为蜂窝织炎的一个更常见的原因。这种菌株被称为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA)。医院或护理机构的暴露者通常获得一株特定 MRSA，它对抗生素的反应可能不同于医疗机构外更常见的其他 MRSA 菌株。

细菌通常通过刮伤、刺伤、手术、烧伤、真菌感染（如香港脚）、动物咬伤及皮肤疾病引起的小破损处进入体内。因液体肿胀（水肿）的皮肤部位尤其脆弱。但蜂窝织炎还可能发生在没有明显受伤的皮肤上。

当损伤（如割伤）的皮肤浸入水中时，某些类型的细菌会引起蜂窝织炎。细菌的类型可能取决于水，例如是淡水池还是小湖泊，是热水浴还是海水。

免疫系统受损的患者可能对通常不引起感染的细菌敏感。