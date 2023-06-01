蜂窝织炎是一种发生在皮肤和紧邻皮肤下组织的扩散性细菌感染。
这种感染最常是链球菌或葡萄球菌引起的。
皮肤部位感觉发红、疼痛和触痛，皮肤通常摸起来温热，有些人会有发热、发冷及其他更严重的症状。
诊断基于医生的评估，有时基于实验室检查。
需要用抗生素治疗感染。
（另见皮肤细菌感染概述。）
蜂窝织炎的原因
蜂窝织炎的最常见原因是链球菌和葡萄球菌。链球菌能产生一种妨碍组织限制感染的能力的酶，因此会在皮肤中快速扩散。葡萄球菌引起的蜂窝织炎通常发生在开放性伤口和充满脓液的包（皮肤脓肿）周围。
许多其他细菌均会引起蜂窝织炎。一株对以前有效的抗生素产生耐药性的葡萄球菌已成为蜂窝织炎的一个更常见的原因。这种菌株被称为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA)。医院或护理机构的暴露者通常获得一株特定 MRSA，它对抗生素的反应可能不同于医疗机构外更常见的其他 MRSA 菌株。
细菌通常通过刮伤、刺伤、手术、烧伤、真菌感染（如香港脚）、动物咬伤及皮肤疾病引起的小破损处进入体内。因液体肿胀（水肿）的皮肤部位尤其脆弱。但蜂窝织炎还可能发生在没有明显受伤的皮肤上。
当损伤（如割伤）的皮肤浸入水中时，某些类型的细菌会引起蜂窝织炎。细菌的类型可能取决于水，例如是淡水池还是小湖泊，是热水浴还是海水。
免疫系统受损的患者可能对通常不引起感染的细菌敏感。
蜂窝织炎的症状
蜂窝织炎多发生在腿上，但也可能发生在任何部位。蜂窝织炎通常仅累及一侧身体，如一只手或一条腿。
蜂窝织炎的初发症状为皮肤部位发红、疼痛以及触痛。这些症状是细菌本身以及机体尝试抵抗感染引起的。感染皮肤变热、肿胀，可能看起来略微凹陷，如橘皮。有时，感染皮肤上出现充满液体的水疱，可能是小水疱（水疱）或大水疱（大疱）。除称为丹毒的蜂窝织炎外，患处一般边界欠清。
大多数蜂窝织炎患者只有轻度不适。有些人可能会有发热、发冷、心率过快、头痛、血压低以及意识模糊，这通常表明有严重的感染。
蜂窝织炎的诊断
医师的评估
有时血液和组织培养
医生通常根据外观和患者的症状来诊断蜂窝织炎。
除非患者病情严重或免疫系统虚弱或者感染对抗生素治疗无反应，否则通常不需要对皮肤、血液、脓液或组织标本进行实验室细菌鉴定（称为培养）。
由于与腿部深静脉血栓（深静脉血栓）的症状很相似，因此有时医生需要进行检查以将蜂窝织炎与深静脉血栓鉴别开来。
蜂窝织炎的治疗
抗生素
治疗导致蜂窝织炎恶化的疾病
引流任何脓肿
及时的抗生素治疗能阻止细菌感染的快速扩散，并能使药物到达血液及内部器官。使用对链球菌和葡萄球菌均有效的抗生素（如双氯西林或头孢氨苄）。
如果医生怀疑是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 感染，例如当脓液从皮下引流或出现其他严重症状时，或者如果 MRSA 是社区蜂窝织炎的常见原因，治疗可包括口服甲氧苄啶-磺胺甲恶唑、克林霉素或多西环素等抗生素。
轻度蜂窝织炎患者可口服抗生素。
出现蜂窝织炎快速扩散、高热或其他严重感染证据或口服抗生素无效的患者需住院治疗，并通过静脉给予抗生素。此外，受累身体部位应固定和抬高，以帮助减轻肿胀。对感染部位进行冷湿敷，可缓解不适。
会使蜂窝织炎再次患病风险升高的疾病（例如香港脚）应予以治疗。
蜂窝织炎的症状通常在抗生素治疗几天后消失。发生这种释放时，即使细菌已经死亡，机体仍会继续反应。对于更严重的感染，抗生素可持续使用达 10 天，有时更长。
脓肿可切开引流。
加压袜有助于预防腿部复发蜂窝织炎。