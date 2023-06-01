葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征是一种葡萄球菌皮肤感染的并发症，表现为皮肤起疱并剥脱，像烫伤一样。

除了皮肤出现水疱和剥脱外，患者还会有发热、发冷和无力。

诊断基于皮肤外观，但有时需要活检。

如果及时治疗，则预后良好。

治疗包括静脉注射抗生素和皮肤护理。

（另见皮肤细菌感染概述。）

某些种类的葡萄球菌会分泌有毒物质，导致皮肤表层（表皮）与其余皮肤分离。毒素会扩散到全身，小面积皮肤的葡萄球菌感染会导致全身剥脱。然而，大部分脱皮部位实际上并没有被细菌感染。

葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征几乎总是发生在婴儿和 6 岁以下的儿童中。它很少见于老年人，除非肾衰或免疫系统削弱者。

葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征的症状 葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征的症状在葡萄球菌感染（如脓疱病）后不久开始出现。然而，在葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征出现之前，并非总能发现脓疱病的症状。 在新生儿中，感染可出现在尿布区域或残余脐带附近。 在大龄儿童中，面部是典型的感染部位。 在成人中，任何部位都会发生感染。 在所有感染者中，结痂疮周围的皮肤会在 1 天内发红并引起疼痛。皮肤可能会剧烈触痛，并一致呈皱面巾纸样。 然后，远离初始感染部位的其他大面积皮肤区域发红，并形成大而薄的水疱，易破裂并开始脱皮。水疱经常出现在摩擦区域，如皮肤皱褶、臀部、手和脚上。 葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征（婴儿） 隐藏详情 葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征几乎总是影响幼儿。皮肤水疱然后脱落，通常呈大片状。 医学博士 Thomas Habif 供图。 葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征（成人） 隐藏详情 此图显示金黄色葡萄球菌感染引起的葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征伴浅表皮肤水疱。这种综合征在成人中很少见，但可发生于免疫功能低下或患有肾衰竭或另一种慢性疾病的患者。 DermPics/科学图片库 之后，即使稍稍触碰或轻轻按压，皮肤表层会开始剥脱，通常呈大片状。剥脱部位看起来像烫伤的一样。在 2-3 天内，可能累及大面积皮肤表面，患者可能有发热、发冷和无力症状。随着皮肤保护屏障丢失，其他细菌和感染生物容易进入身体，导致这些部位和其他部位出现感染，有时通过血流扩散（脓毒症）。另外，渗出和蒸发会导致大量液体丢失，因此引发脱水。

葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征的诊断 医师的评估

有时进行组织活检和培养 葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征根据明显葡萄球菌感染后的皮肤剥脱外观进行诊断。 如果没有观察到葡萄球菌感染的迹象，医生常常进行活检，即取一小块皮肤送到实验室检查。 将从鼻腔、覆盖眼睛的薄粘膜（结膜）、咽喉、鼻道和咽喉上部（鼻咽）采集的拭子、血液和尿液样本、从医生认为开始感染的部位（如脐带或皮肤）采集的样本送到实验室进行细菌培养。

葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征的治疗 抗生素

治疗同烧伤 葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征的治疗需要先在医院里静脉注射抗生素，之后再口服抗生素。 对于有大面积感染和渗出性溃疡的患者，医生给予的治疗与给予烧伤患者的相同（参见重度烧伤）。如可能，患者可在烧伤科接受治疗。 可以使用皮肤保湿剂（润肤剂）保护皮肤。