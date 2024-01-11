皮肤斑点、生长和肤色变化的描述

医生使用专门的术语来描述各种皮肤斑点和生长。有些皮肤病和感染可导致皮肤颜色变化。
（另见皮肤的结构和功能。）
皮肤斑点和生长的类型
萎缩皮肤变薄如纸，干燥起皱纹。
大疱是直径超过 10 毫米（0.4 英寸）的疱（比水疱大），内含液体。
痂（疤）覆盖在皮肤表面的干涸的血液、脓或渗出液。任何皮肤受损的部位都可以形成痂。
囊肿是充满液体或半液体物质的薄壁腔。通常看起来像是皮肤里的肿块（结节）。
糜烂是因为缺少部分或全部顶层皮肤（表皮）导致的皮肤裸露。糜烂出现在感染、压力、刺激或温度对皮肤造成损害时。通常不会结疤便可愈合。
表皮剥蚀是由擦伤或摩擦导致的糜烂。表皮剥蚀上面通常覆有硬皮。
病变是皮肤异常斑点或生长的一般术语。
苔藓样变是皮肤变厚，皮肤褶或皱纹加重，表现为深沟和皱纹。苔藓样变由反复擦伤或摩擦导致。
斑疹是任何形状、不突出表面的皮肤颜色改变，直径不超过 10 毫米（0.4 英寸）。雀斑、扁平痣、葡萄酒样痣和许多皮疹都有斑点。
结节是凸起的实心区域，通常是圆的。比丘疹更深，容易触到。结节有时形成在表皮层下，并向上生长。
丘疹是直径小于 10 毫米（0.4 英寸）的凸起硬块。疣、虫咬、扁平苔癣和一些皮肤癌会长成丘疹。
斑片是较大的扁平斑（大于 10 毫米）。
斑块直径大于10 毫米（0.4 英寸）的扁平或隆起性区域，或者一团小肿块（丘疹）。
脓疱是含有脓液的水疱（囊泡）。
鳞屑是堆积的死亡表皮细胞，表现为脱落的干碎片。银屑病、脂溢性皮炎和很多其他疾病都可产生鳞屑。
疤痕是纤维组织（瘢痕形成）代替正常皮肤的区域。真皮受损后会形成疤痕。
毛细血管扩张是皮肤表层附近扩张的血管，用力按压会发生扭曲并且变白。
溃疡类似糜烂，但更深，损伤的部位达真皮。原因与糜烂的相同，但影响愈合的情况，如静脉淤滞、糖尿病、外周动脉疾病和血管炎，也常有关。溃疡通常可愈合，但留有瘢痕。
水疱是充满液体的小水疱，直径小于 10 毫米（0.4 英寸）。大疱是直径大于 10 毫米的水疱。带状疱疹（带状包疹）、水痘、烧伤、过敏反应和刺激可形成小水疱和大疱。
风疹（风团、荨麻疹）是皮肤肿胀引起的瘙痒性凸起部位。在浅肤色的人中，荨麻疹通常看起来是红色的。在深肤色的人中，荨麻疹可能看起来更接近周围皮肤的颜色。风团发病较急，通常会在 24 小时内消失。风团可能是由药物过敏反应、昆虫咬伤或皮肤接触某些物质引起。多发风团称为风团或荨麻疹。
大疱是比水疱大的斑块，内含透明液体。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
苔藓样变是皮肤变厚，皮肤褶或皱纹加重，表现为深沟和皱纹。这张照片中的苔藓样变是由于过敏性皮炎期间的反复擦伤或摩擦导致的。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
这张照片显示一个扁平的小斑疹。
照片由 Robert MacNeal（医学博士）提供。
这张照片显示扁平苔藓的丘疹特征。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
这张照片显示的是银屑病，该病通常表现为斑块上覆盖厚厚的银白色光泽鳞屑。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
脓疱是凸起的，通常为含有脓液的黄顶丘疹。该痤疮患者的面部出现散在脓疱。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
这张照片显示的是鳞屑，这是许多皮肤癣菌（真菌）感染（包括头癣）的特征。在这张照片中，颈项部鳞屑非常明显。这张照片还显示了头癣引起的毛发脱落（脱发）。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
毛细血管扩张是皮肤表层附近扩张的血管。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
囊泡是较小的水疱，内含透明液体。
照片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
荨麻疹是皮肤上凸起，瘙痒，且发红的斑点。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
眼下可看到被称为黄斑瘤的黄白肿块。这一发现可能表示胆固醇水平高，但通常不是。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
大疱是比水疱大的斑块，内含透明液体。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
苔藓样变是皮肤变厚，皮肤褶或皱纹加重，表现为深沟和皱纹。这张照片中的苔藓样变是由于过敏性皮炎期间的反复擦伤或摩擦导致的。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
这张照片显示一个扁平的小斑疹。
照片由 Robert MacNeal（医学博士）提供。
这张照片显示扁平苔藓的丘疹特征。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
这张照片显示的是银屑病，该病通常表现为斑块上覆盖厚厚的银白色光泽鳞屑。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
脓疱是凸起的，通常为含有脓液的黄顶丘疹。该痤疮患者的面部出现散在脓疱。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
这张照片显示的是鳞屑，这是许多皮肤癣菌（真菌）感染（包括头癣）的特征。在这张照片中，颈项部鳞屑非常明显。这张照片还显示了头癣引起的毛发脱落（脱发）。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
毛细血管扩张是皮肤表层附近扩张的血管。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
囊泡是较小的水疱，内含透明液体。
照片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
荨麻疹是皮肤上凸起，瘙痒，且发红的斑点。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
眼下可看到被称为黄斑瘤的黄白肿块。这一发现可能表示胆固醇水平高，但通常不是。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
皮肤的颜色变化
虽然某些颜色变化很典型，但人皮肤的自然颜色会改变这些颜色的外观。
多种疾病可导致红皮（红斑），由炎症或感染引发。皮肤上的肿瘤常呈粉色或红色，影响皮肤表面附近血管的疾病，如葡萄酒样痣，可能会呈红色。在深肤色的人中，相同的导致发红的病症可能更为隐匿（与周围皮肤的对比不是很明显），并且更难识别。
桔皮通常由血胡萝卜素过多导致。血胡萝卜素过多是因血液中的胡萝卜素过多导致的。过量食用富含 β-胡萝卜素的食物（例如胡萝卜）的患者可导致胡萝卜素过多。在深肤色的人中，手掌和脚底出现橙色可能更为明显。
黄疸患者可能有黄色皮肤。在深肤色的人中，巩膜（眼白部分）中出现黄色可能会比皮肤更为明显。形成孤立黄色部位的原因包括睑黄瘤、黄瘤（皮肤或肌腱形成的小片黄色脂肪沉积）和弹力纤维假黄瘤。
绿指甲通常是由于感染绿脓杆菌引起的。
蓝紫色/紫皮肤可能是皮下出血（皮肤出血）或血管炎导致的。血管异常增生物，如卡波西肉瘤和血管瘤，呈紫色。皮肌炎导致的皮肤发炎可能导致眼部和面部周围呈紫红色或淡紫色（称为向阳性皮疹）。
当药物或金属（二甲胺四环素、胺碘酮和银/银中毒）在皮肤中沉积时，可形成蓝色、银色和灰色。皮肤阻塞或供血不足会出现紫色或灰色。某些皮肤深处的胎记和痣（痦子）可能是蓝色的。
黑皮损伤可能包含特化细胞，可产生褐色素（生黑色素细胞）。这些类型的病变例子括痣（痦子）和黑素瘤。黑色较厚的硬皮痂是死皮聚焦、由死亡组织（梗死）形成的。