皮肤斑点、生长和肤色变化的描述

皮肤斑点和生长的类型

皮肤斑点和生长的类型

萎缩皮肤变薄如纸，干燥起皱纹。

大疱是直径超过 10 毫米（0.4 英寸）的疱（比水疱大），内含液体。

痂（疤）覆盖在皮肤表面的干涸的血液、脓或渗出液。任何皮肤受损的部位都可以形成痂。

囊肿是充满液体或半液体物质的薄壁腔。通常看起来像是皮肤里的肿块（结节）。

糜烂是因为缺少部分或全部顶层皮肤（表皮）导致的皮肤裸露。糜烂出现在感染、压力、刺激或温度对皮肤造成损害时。通常不会结疤便可愈合。

表皮剥蚀是由擦伤或摩擦导致的糜烂。表皮剥蚀上面通常覆有硬皮。

病变是皮肤异常斑点或生长的一般术语。

苔藓样变是皮肤变厚，皮肤褶或皱纹加重，表现为深沟和皱纹。苔藓样变由反复擦伤或摩擦导致。

斑疹是任何形状、不突出表面的皮肤颜色改变，直径不超过 10 毫米（0.4 英寸）。雀斑、扁平痣、葡萄酒样痣和许多皮疹都有斑点。

结节是凸起的实心区域，通常是圆的。比丘疹更深，容易触到。结节有时形成在表皮层下，并向上生长。

丘疹是直径小于 10 毫米（0.4 英寸）的凸起硬块。疣、虫咬、扁平苔癣和一些皮肤癌会长成丘疹。

斑片是较大的扁平斑（大于 10 毫米）。

斑块直径大于10 毫米（0.4 英寸）的扁平或隆起性区域，或者一团小肿块（丘疹）。

脓疱是含有脓液的水疱（囊泡）。

鳞屑是堆积的死亡表皮细胞，表现为脱落的干碎片。银屑病、脂溢性皮炎和很多其他疾病都可产生鳞屑。

疤痕是纤维组织（瘢痕形成）代替正常皮肤的区域。真皮受损后会形成疤痕。

毛细血管扩张是皮肤表层附近扩张的血管，用力按压会发生扭曲并且变白。

溃疡类似糜烂，但更深，损伤的部位达真皮。原因与糜烂的相同，但影响愈合的情况，如静脉淤滞、糖尿病、外周动脉疾病和血管炎，也常有关。溃疡通常可愈合，但留有瘢痕。

水疱是充满液体的小水疱，直径小于 10 毫米（0.4 英寸）。大疱是直径大于 10 毫米的水疱。带状疱疹（带状包疹）、水痘、烧伤、过敏反应和刺激可形成小水疱和大疱。

风疹（风团、荨麻疹）是皮肤肿胀引起的瘙痒性凸起部位。在浅肤色的人中，荨麻疹通常看起来是红色的。在深肤色的人中，荨麻疹可能看起来更接近周围皮肤的颜色。风团发病较急，通常会在 24 小时内消失。风团可能是由药物过敏反应、昆虫咬伤或皮肤接触某些物质引起。多发风团称为风团或荨麻疹。