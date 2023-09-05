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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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股癣（Tinea Cruris）

作者：Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
已审核/已修订 9月 2023
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小知识

股癣是一种腹股沟皮肤癣菌（真菌）感染。

  • 股癣的症状包括瘙痒和痛性皮疹。

  • 医生根据腹股沟检查来作出诊断。

  • 治疗包括直接涂抹于受累部位或有时口服的抗真菌药物。

（另见皮肤真菌感染概述。）

股癣是一种皮肤癣菌病。股癣主要是真菌毛癣菌导致的。

这种感染在男性中更常见，因为睾丸和大腿间更容易蓄积湿气。股癣最常发生在温暖天气或在穿湿紧身衣物时。肥胖症患者存在风险，因为他们的皮褶会积存潮气。

感染会从生殖器部位的皮褶部位开始，扩散到大腿内上方，并且双侧都会发生。通常，阴囊不受累，或只轻微受累。皮疹边界有鳞屑，呈粉色。股癣可能非常痒，可能疼痛。

感染常复发，尤其是有甲真菌病香港脚（脚癣）的人，因为真菌会从这些感染部位扩散到腹股沟。夏季爆发更频繁。

股癣的诊断

  • 医生检查腹股沟

  • 检查皮肤刮屑

医生根据体格检查即可容易诊断股癣。

如果诊断不明确，医生可在显微镜下检查皮肤刮屑，以确定该皮疹是否是真菌导致的。

股癣的治疗

  • 皮肤外用或有时口服抗真菌药物

股癣治疗包括抗真菌乳膏或洗液（如咪康唑、萘替芬、酮康唑或克霉唑）。（另见表一些皮肤外用抗真菌药物（外用药）。）

对于感染广泛、导致炎症或感染难以治愈的患者，可能需要口服抗真菌药物（如伊曲康唑或特比萘芬）。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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