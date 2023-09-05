股癣是一种腹股沟皮肤癣菌（真菌）感染。

股癣的症状包括瘙痒和痛性皮疹。

医生根据腹股沟检查来作出诊断。

治疗包括直接涂抹于受累部位或有时口服的抗真菌药物。

（另见皮肤真菌感染概述。）

股癣是一种皮肤癣菌病。股癣主要是真菌毛癣菌导致的。

这种感染在男性中更常见，因为睾丸和大腿间更容易蓄积湿气。股癣最常发生在温暖天气或在穿湿紧身衣物时。肥胖症患者存在风险，因为他们的皮褶会积存潮气。

股癣（Tinea Cruris） 图片 图片由 www.doctorfungus.org 提供 © 2005 年。

感染会从生殖器部位的皮褶部位开始，扩散到大腿内上方，并且双侧都会发生。通常，阴囊不受累，或只轻微受累。皮疹边界有鳞屑，呈粉色。股癣可能非常痒，可能疼痛。

感染常复发，尤其是有甲真菌病或香港脚（脚癣）的人，因为真菌会从这些感染部位扩散到腹股沟。夏季爆发更频繁。

股癣的诊断 医生检查腹股沟

检查皮肤刮屑 医生根据体格检查即可容易诊断股癣。 如果诊断不明确，医生可在显微镜下检查皮肤刮屑，以确定该皮疹是否是真菌导致的。