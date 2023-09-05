股癣是一种腹股沟皮肤癣菌（真菌）感染。
股癣的症状包括瘙痒和痛性皮疹。
医生根据腹股沟检查来作出诊断。
治疗包括直接涂抹于受累部位或有时口服的抗真菌药物。
（另见皮肤真菌感染概述。）
股癣是一种皮肤癣菌病。股癣主要是真菌毛癣菌导致的。
这种感染在男性中更常见，因为睾丸和大腿间更容易蓄积湿气。股癣最常发生在温暖天气或在穿湿紧身衣物时。肥胖症患者存在风险，因为他们的皮褶会积存潮气。
股癣（Tinea Cruris）
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感染会从生殖器部位的皮褶部位开始，扩散到大腿内上方，并且双侧都会发生。通常，阴囊不受累，或只轻微受累。皮疹边界有鳞屑，呈粉色。股癣可能非常痒，可能疼痛。
感染常复发，尤其是有甲真菌病或香港脚（脚癣）的人，因为真菌会从这些感染部位扩散到腹股沟。夏季爆发更频繁。
股癣的诊断
医生检查腹股沟
检查皮肤刮屑
医生根据体格检查即可容易诊断股癣。
如果诊断不明确，医生可在显微镜下检查皮肤刮屑，以确定该皮疹是否是真菌导致的。
股癣的治疗
皮肤外用或有时口服抗真菌药物
股癣治疗包括抗真菌乳膏或洗液（如咪康唑、萘替芬、酮康唑或克霉唑）。（另见表一些皮肤外用抗真菌药物（外用药）。）
对于感染广泛、导致炎症或感染难以治愈的患者，可能需要口服抗真菌药物（如伊曲康唑或特比萘芬）。