斑秃是某块头发在没有明显病因（如皮肤或一般内部疾病）的情况下突然缺失。
斑秃：是一种常见病，斑秃可以发生在任何年龄和不同性别，但儿童和青年多见。
斑秃的原因被认为是自身免疫反应，即机体免疫防御错误地攻击毛囊。斑秃并不是其他疾病导致的，但某些人可能还有共存的甲状腺疾病或白癜风（一种皮肤色素疾病）。
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斑秃的症状
圆形、不规则的头发突然缺失。脱发区的边缘处常有一些松而易脱的头发，有的已经折断，类似于惊叹号。脱发的部位通常在头皮或胡须。有时，所有头发都脱落（全秃），头皮侧方和后缘脱发（匐行性脱发），头顶脱发但头皮边缘未脱发（马蹄形脱发）。罕见地，所有毛发缺失（普秃）。
指甲可能有凹陷或粗糙，或甲根半月（甲弧影）可能发红。
斑秃的诊断
医师的评估
医生会检查头皮、身体表面和指甲。
要排除其他疾病，医生可能会进行以下检验。
斑秃的治疗
皮质类固醇
直接涂抹在皮肤上的药物或化学物质
有时使用巴瑞替尼、利特昔替尼或甲氨蝶呤
斑秃可以用皮质类固醇进行治疗。对于小块秃斑，皮质类固醇通常被局部注射在秃顶部位的皮肤下，而米诺地尔也适用于局部注射到秃斑。对于较大的秃斑，皮质类固醇可以被应用到头皮或者，很少地，口服。
斑秃的其他治疗包括在头皮上涂抹化学药物，如蒽林、二苯基环丙烯酮或方形酸二丁酯，以诱导轻度的刺激反应或过敏反应，这样做有时能促进毛发生长。这些治疗通常用于广泛脱发患者以及其他治疗没有帮助的患者。
对于更严重的病例，可给予甲氨蝶呤口服。这种药可与口服皮质类固醇联合使用。巴瑞替尼和利特昔替尼是称为 Janus 激酶 (JAK) 抑制剂的药物（用于治疗其他自身免疫和血液疾病），可能有助于治疗斑秃。
有时，对于常规疗法无效的患者，医生会使用补骨脂素和紫外线 A 段疗法 (PUVA)。这种疗法由于成功率有限且接受治疗者复发率高而未得到广泛应用。
医生和患者可能会选择让斑秃自行消退，较轻微的斑秃有时无需治疗也能消退。有些人的头发可能会在数月后重新长出来。普遍毛发缺失者，其毛发再生不太可能。
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全国斑秃基金会： 有关脱发的多个方面的信息，包括支持团体、社区资源和治疗方案的链接