斑秃是某块头发在没有明显病因（如皮肤或一般内部疾病）的情况下突然缺失。

（另见头发生长概述和脱发 [秃头]。）

斑秃：是一种常见病，斑秃可以发生在任何年龄和不同性别，但儿童和青年多见。

斑秃的原因被认为是自身免疫反应，即机体免疫防御错误地攻击毛囊。斑秃并不是其他疾病导致的，但某些人可能还有共存的甲状腺疾病或白癜风（一种皮肤色素疾病）。

斑秃 图片 © Springer Science+Business Media

Alopecia Areata 图片 Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

斑秃的症状 圆形、不规则的头发突然缺失。脱发区的边缘处常有一些松而易脱的头发，有的已经折断，类似于惊叹号。脱发的部位通常在头皮或胡须。有时，所有头发都脱落（全秃），头皮侧方和后缘脱发（匐行性脱发），头顶脱发但头皮边缘未脱发（马蹄形脱发）。罕见地，所有毛发缺失（普秃）。 指甲可能有凹陷或粗糙，或甲根半月（甲弧影）可能发红。

斑秃的诊断 医师的评估 医生会检查头皮、身体表面和指甲。 要排除其他疾病，医生可能会进行以下检验。