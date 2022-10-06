白癜风是由局部黑色素细胞脱失而导致的皮肤白斑。

皮肤白斑可出现在身体各处。

医生通常通过皮损表现进行诊断。

类固醇乳膏或光疗结合光敏药物治疗可使皮肤颜色加深，如果需要的话，可以考虑皮肤移植。

（另见皮肤色素概述。）

白癜风影响高达 2% 的人群。

白癜风的病因尚不清楚，但它是一种皮肤色素沉着疾病，可能是免疫系统攻击生成黑色素的细胞（黑素细胞）导致的。白癜风似乎在家庭成员中流传，或患者自发形成。白癜风有家族聚集性且可能会伴发其他疾病。白癜风与自身免疫性疾病（身体攻击自己的组织）有关，其中甲状腺疾病最常见。这种病与甲状腺过度活跃（甲状腺功能亢进，尤其由格雷夫斯病引起时）和甲状腺不够活跃（甲状腺功能减退，尤其是由桥本氏甲状腺炎引起时）关联最密切。糖尿病、艾迪生病和恶性贫血患者也在一定程度上更易患白癜风。但这些疾病与白癜风之间的关系尚不明确。

黑素细胞 隐藏详情 称为黑素细胞的特殊皮肤细胞生成黑色素。黑素细胞起源于表皮最深层（称为基底层）中的细胞。

偶尔，在皮肤受到物理损伤后出现白癜风，例如作为对化学烧伤或晒伤的反应。人们还注意到，情感压力有时也会激发白癜风。

免疫治疗也可能激发白癜风（例如，黑素瘤）。

白癜风的症状 在一些人群中，会出现一个或两个定义明确的白癜风斑块。在其他人群中，斑块会出现在身体的大部分区域。少数情况下，白斑会出现在大部分的皮肤表面。肤色较深的人的肤色变化最引人注目。常受影响的区域是面部、手指和脚趾、手腕、手肘、膝盖、手部、小腿、脚踝、腋窝、肛门和生殖器区、肚脐和乳头。皮损处易晒伤。白癜风皮损处毛囊黑素细胞的缺失可导致该部位毛发变白。 白癜风的表现 白癜风 脚踝上的白斑即白癜风，其是由皮肤色素生成细胞（黑色素细胞）缺失引起的。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 累及唇部的白癜风 © Springer Science+Business Media 与深色皮肤形成对比的白癜风 © Springer Science+Business Media 白癜风伴毛发色素脱失 白癜风受累区域的毛发通常是白色的。 © Springer Science+Business Media 白癜风 脚踝上的白斑即白癜风，其是由皮肤色素生成细胞（黑色素细胞）缺失引起的。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 累及唇部的白癜风 © Springer Science+Business Media 与深色皮肤形成对比的白癜风 © Springer Science+Business Media 白癜风伴毛发色素脱失 白癜风受累区域的毛发通常是白色的。 © Springer Science+Business Media

白癜风的诊断 医师的评估 白癜风的诊断可依靠其典型皮损。通常进行伍德氏灯检查，来帮助将白癜风与其他皮肤白化的原因鉴别开来。其他检查的必要性不大，包括皮肤病理检查。 在伍德氏灯下看到的白癜风 隐藏详情 在伍德氏灯下白癜风更易观察（右）。 © Springer Science+Business Media