白癜风是由局部黑色素细胞脱失而导致的皮肤白斑。
皮肤白斑可出现在身体各处。
医生通常通过皮损表现进行诊断。
类固醇乳膏或光疗结合光敏药物治疗可使皮肤颜色加深，如果需要的话，可以考虑皮肤移植。
（另见皮肤色素概述。）
白癜风影响高达 2% 的人群。
白癜风的病因尚不清楚，但它是一种皮肤色素沉着疾病，可能是免疫系统攻击生成黑色素的细胞（黑素细胞）导致的。白癜风似乎在家庭成员中流传，或患者自发形成。白癜风有家族聚集性且可能会伴发其他疾病。白癜风与自身免疫性疾病（身体攻击自己的组织）有关，其中甲状腺疾病最常见。这种病与甲状腺过度活跃（甲状腺功能亢进，尤其由格雷夫斯病引起时）和甲状腺不够活跃（甲状腺功能减退，尤其是由桥本氏甲状腺炎引起时）关联最密切。糖尿病、艾迪生病和恶性贫血患者也在一定程度上更易患白癜风。但这些疾病与白癜风之间的关系尚不明确。
偶尔，在皮肤受到物理损伤后出现白癜风，例如作为对化学烧伤或晒伤的反应。人们还注意到，情感压力有时也会激发白癜风。
免疫治疗也可能激发白癜风（例如，黑素瘤）。
白癜风的症状
在一些人群中，会出现一个或两个定义明确的白癜风斑块。在其他人群中，斑块会出现在身体的大部分区域。少数情况下，白斑会出现在大部分的皮肤表面。肤色较深的人的肤色变化最引人注目。常受影响的区域是面部、手指和脚趾、手腕、手肘、膝盖、手部、小腿、脚踝、腋窝、肛门和生殖器区、肚脐和乳头。皮损处易晒伤。白癜风皮损处毛囊黑素细胞的缺失可导致该部位毛发变白。
脚踝上的白斑即白癜风，其是由皮肤色素生成细胞（黑色素细胞）缺失引起的。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
© Springer Science+Business Media
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白癜风受累区域的毛发通常是白色的。
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脚踝上的白斑即白癜风，其是由皮肤色素生成细胞（黑色素细胞）缺失引起的。
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白癜风受累区域的毛发通常是白色的。
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白癜风的诊断
医师的评估
白癜风的诊断可依靠其典型皮损。通常进行伍德氏灯检查，来帮助将白癜风与其他皮肤白化的原因鉴别开来。其他检查的必要性不大，包括皮肤病理检查。
白癜风的治疗
含有皮质类固醇和卡泊三醇或（有时）其他皮肤外用物质的乳膏（外用疗法）
光疗和补骨脂素
手术
漂白未受累的皮肤
白癜风没有治愈方法，这种疾病可能难以管理。但肤色可能自行恢复。治疗可能会有效。所有受累皮肤部位都有严重晒伤的风险，应穿衣服并涂防晒霜来防晒。长期暴露于日光下会增加患皮肤癌的风险。
外用芦可替尼乳膏可用于治疗白癜风。但停用该药物后会再次出现色素脱失。
局部治疗
有时小斑片用强效皮质类固醇乳膏治疗后颜色会加深（再着色）。面部或腹股沟斑片可涂抹他克莫司或吡美莫司等药物，但强效皮质类固醇乳膏可能导致副作用。含有卡泊三醇（也称钙泊三醇）（一种维生素 D）和倍他米松（一种皮质类固醇乳膏）的乳膏比单用任何一种乳膏更有效。一些患者只是用古铜色化妆品、皮肤染色剂或化妆的手段加深皮损的颜色。
光疗和补骨脂素
手术
对光疗不敏感的皮损可采用各种皮肤移植技术治疗，甚至可移植患者未受损皮肤的黑素细胞。纹身对难以重新刺激色素生成（例如乳头、嘴唇和手指尖）的区域格外有用。
漂白
有大片白癜风皮损的患者有时可将未受损皮肤进行漂白来达到肤色均匀的目的。漂白需要反复在皮肤上外用强效氢醌乳膏几星期至一年或更久。乳霜的刺激性非常强。漂白效果（例如色素永久缺失）不可逆转。