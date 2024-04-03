毛发由毛囊产生。这些毛囊位于真皮中，真皮是表皮（表层）和脂肪层（也称为皮下层）之间的皮肤层。毛囊分布于全身皮肤，除了嘴唇、手掌和脚掌。毛发是由毛囊底部毛基质产生的。毛基质活化的细胞增生及逐渐向上生长。这些细胞快速脱水、死亡并且缩化成致密、质硬的毛干。由变性蛋白构成的毛干外覆一板状角质细胞层。

皮肤下

毛发的颜色同皮肤一样，都是由黑素决定的。人类毛发颜色来自 2 种类型的黑色素：黑色或棕色头发中的真黑素和褐色或红色头发中的褐黑素。真黑素稀少使头发呈现金黄色。

头发进行周期性生长。每个周期由一个长的生长期，之后的短暂的休止期和退行期组成。毛发在退行期末期脱落，新的毛发在毛囊内再生，开始了新的周期。眉毛和睫毛有 1～6 个月的生长期。头发有 2～6 年的生长期。正常情况下，每天大约有 50 至 100 根头发处于退行期并脱落。

不同性别均含有但含量不同的雄激素（雄激素如睾酮、二氢睾酮）调节着毛发的生长。睾酮会刺激阴部和腋下毛发的生长。二氢睾酮促进胡须的生长及头发的脱落。

毛发疾病包括

过度多毛（多毛症和毛过多）

脱发，包括雄激素性脱发和斑秃

向内生长的胡须（须部假性毛囊炎）

大多数毛发疾病无严重生命威胁，但通常影响美容而需要治疗。

头皮屑不是毛发疾病，而是一种头皮皮肤病（脂溢性皮炎）。