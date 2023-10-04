皮肤蝇蛆病是由某些蝇类的幼虫（蛆）引起的皮肤寄生虫侵染。
寄生虫是寄生在其他生物（宿主）上或其内部的生物体，依靠宿主提供营养来生存。有些蝇类会将虫卵产在其他昆虫或可能接触人体皮肤的物体上。有些蝇类会在伤口或溃疡处或其附近产卵。虫卵孵化并长成幼虫，幼虫是可钻入皮肤的寄生虫。
主要有 3 类蝇幼虫引起的皮肤侵染：
疖样蝇蛆病
伤口蝇蛆病
迁徙蝇蛆病
这些疾病因所涉及的蝇类而不同。感染常见于热带国家。美国皮肤蝇蛆病患者常最近去过热带国家。
疖性蝇蛆病
许多导致疖性蝇蛆病的苍蝇通常被称为漫游苍蝇。该类蝇蛆病的常见致病蝇来源于美国南部和中部、撒哈拉以南和热带非洲。其他种类来自北美地区、欧洲和巴基斯坦。许多蝇并不在人类身上产卵。相反，这些蝇常产卵于其他可能接触人的昆虫（如蚊子）或物品（如干洗机）上。
卵孵化出蝇蛆幼虫，钻进皮肤并发育成成熟的蝇蛆幼虫。成熟的蝇蛆幼虫的长度因种类不同而不同，约 1/2 英寸到 1 英寸（约 1.3 到 2.5 厘米 如果不治疗，蝇蛆幼虫会从皮肤内钻出来并落到地面继续完成其生命周期。
疖性蝇蛆病的典型症状包括瘙痒感、移行感，有时有刺痛感。起初表现为一个小的红色丘疹，就像普通的昆虫叮咬或脓疱（疖）的起初表现。随后，丘疹扩大，中央可能会有可见的破溃。破溃处可渗出清亮的、黄色液体，有时可见一小部分蝇蛆幼虫。
有不同的治疗方法，可能根据特定干预措施的可获得性和可用性而有所不同。由于蝇蛆幼虫需要氧气，所以堵住皮肤破溃处可使它们离开或至少更接近皮肤表面。当它们接近皮肤表面时，则较容易将其拉出来。为了堵住皮肤破溃处，常涂抹矿物凝胶、指甲油，甚至熏肉或西红柿酱。幼虫在被移走之前死去，将更难将其拉出，并且通常导致严重的炎症反应。
有时医生会注射局麻药，切一小口，用镊子将幼虫拉出。口服或外用伊维菌素也可能杀死幼虫或驱赶幼虫。
伤口蝇蛆病
开放性伤口，特别是在无家可归的人、有酒精使用障碍的人和卫生条件较差的人中，可能会遭到苍蝇幼虫感染。串联嘴、鼻子或眼睛（粘膜）的组织也可能会感染。最常见的苍蝇是绿色或黑色的绿头苍蝇。不像常见家蝇的蛆，导致伤口蝇蛆病的幼虫可将侵犯正常组织一样侵犯坏死组织。
医生通过冲洗伤口后将幼虫拉出来移除幼虫。也可将全部坏死组织切除。