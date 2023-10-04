许多导致疖性蝇蛆病的苍蝇通常被称为漫游苍蝇。该类蝇蛆病的常见致病蝇来源于美国南部和中部、撒哈拉以南和热带非洲。其他种类来自北美地区、欧洲和巴基斯坦。许多蝇并不在人类身上产卵。相反，这些蝇常产卵于其他可能接触人的昆虫（如蚊子）或物品（如干洗机）上。

卵孵化出蝇蛆幼虫，钻进皮肤并发育成成熟的蝇蛆幼虫。成熟的蝇蛆幼虫的长度因种类不同而不同，约 1/2 英寸到 1 英寸（约 1.3 到 2.5 厘米 如果不治疗，蝇蛆幼虫会从皮肤内钻出来并落到地面继续完成其生命周期。

疖性蝇蛆病的典型症状包括瘙痒感、移行感，有时有刺痛感。起初表现为一个小的红色丘疹，就像普通的昆虫叮咬或脓疱（疖）的起初表现。随后，丘疹扩大，中央可能会有可见的破溃。破溃处可渗出清亮的、黄色液体，有时可见一小部分蝇蛆幼虫。

有不同的治疗方法，可能根据特定干预措施的可获得性和可用性而有所不同。由于蝇蛆幼虫需要氧气，所以堵住皮肤破溃处可使它们离开或至少更接近皮肤表面。当它们接近皮肤表面时，则较容易将其拉出来。为了堵住皮肤破溃处，常涂抹矿物凝胶、指甲油，甚至熏肉或西红柿酱。幼虫在被移走之前死去，将更难将其拉出，并且通常导致严重的炎症反应。

有时医生会注射局麻药，切一小口，用镊子将幼虫拉出。口服或外用伊维菌素也可能杀死幼虫或驱赶幼虫。