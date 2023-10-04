寄生虫妄想症是错误认为自己已感染寄生虫的病症。

寄生虫妄想症患者坚定不移地错误认为自己已感染昆虫、蠕虫、螨虫、虱子、跳蚤或其他生物体。一些患者也认为寄生虫已感染家庭、环境和衣物。他们通常可以明确描述生物体已通过皮肤和其他身体缺口进入身体，在其附近游走。

对他们而言，瘙痒感、爬行感和刺激感非常真实。为了消除这种感觉，患者可能抓挠、抓弄或毁坏自己的皮肤，从而造成溃疡。此类溃疡有时会引起感染。其他人可能会在皮肤上涂抹多种化学物质和/或消毒剂。此类化学用品可能造成皮肤刺激或过敏。

患者会向医生带来头发、皮肤和碎片样本（例如干痂、灰尘和棉绒），以证明自己真被感染了。人们可将样本放在显微镜载玻片上，或将其放入容器内。寄生虫妄想症最常发生在 50 岁以上的人群中，但女性非常罕见。

一些寄生虫妄想症患者可能有使其过度担心自己健康的疾病（疾病焦虑障碍，此前称为疑病症），或者他们从媒体报道中非常了解一些传染病（例如疥疮）或者已接触患有此病症的患者。一些寄生虫妄想症患者还存在不良精神状况，例如精神分裂症、抑郁症、焦虑症或强迫症，但大部分患者不会。滥用某些非法药物（如可卡因或甲基苯丙胺）或长期饮酒后戒酒也会导致寄生虫妄想症（参见症状/震颤谵妄……）。

寄生虫妄想症的诊断 医师的评估 寄生虫妄想症有时难以令医生诊断，因为很多实际皮肤疾病（例如过敏、皮炎或真正的寄生虫）也会导致瘙痒感。此外，患者抓挠或使用化学用品引起的皮肤溃疡或刺激看起来与其皮肤疾病相似。 医生会根据身体检查和病史（包括任何药物或物质使用史或心理疾病史）进行诊断。医生可能会进行皮肤刮片，有时也需要血液测试，以排除真正感染和其他疾病。如果已排除真正感染，让专门从事精神健康状况研究的医生（精神科医生）进行检查可能有助于确定寄生虫妄想症是否属于不良精神状况。