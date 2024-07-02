疾病焦虑障碍是指患者一心认为自己患有或患上某种严重疾病，并被这一念头所占据。

（另请参见躯体症状和相关障碍概述。）

疾病焦虑障碍曾被称为疑病症，但由于其负面含义，该术语被弃用。

该病大多始于成年早期，在男性和女性中的发病率相等。

患者因误解了不重要的躯体症状或正常身体功能（如意识到心脏的跳动），使得他们变得过度焦虑。

疾病焦虑障碍的症状 患者会一心认为自己患病或可能患病，并被这一念头完全占据，以至于变得非常痛苦，无法正常生活和工作。结果导致人际关系和工作表现恶化。 疾病焦虑障碍患者可能有躯体症状，也可能没有。如果患者有躯体症状，症状会比较轻微，患者更加关注的是症状意味着什么（即，可能意味着一种严重疾病）而非症状本身。害怕疾病是他们的主要担忧。（如果患者也有明显的身体症状，则他们可能有躯体症状障碍。） 即使存在躯体疾病，疾病焦虑障碍患者的焦虑与疾病的严重程度也不成比例。 有些患者反复检查自己的身体。比如，他们反复测量自己的脉搏，确定心跳是否规律。他们很容易被新出现的身体感觉惊吓到。 某些疾病焦虑障碍患者经常寻求医疗护理。有些则太紧张以至于不敢就医。 疾病成为他们生活的中心，占据了他们与其他人的谈话内容。患有疾病焦虑障碍的人会广泛研究他们认为自己可能患有的疾病。他们很容易对疾病产生惊慌，即使是别人的疾病。 疾病焦虑障碍患者反复从家庭成员、朋友和医生那里寻求安慰。当医生试图消除他们的疑虑时（比如告诉他们检查结果和化验结果均正常），他们经常认为医生未认真对待他们的症状。而后，他们变得更加焦虑。很多时候，他们的这种无休止的担忧使他人感到沮丧，导致关系变紧张。 因此，患者可能会避开那些可导致压力加重的情形（比如看望患病的家人）。他们也会避开一些可危及健康的活动（比如锻炼）。 疾病焦虑障碍通常为慢性。症状可能减轻，然后复发。有些患者可以康复。

疾病焦虑障碍的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估

体格检查，有时进行医学检查，以评估躯体疾病 当患者过度担心自己患有某种严重疾病时，医生会怀疑疾病焦虑障碍。医生会做一个全面的检查，确定是否存在躯体疾病。医生也会评估患者是否存在抑郁和其他精神疾病。 如果医学检查排除了所怀疑的疾病，或仅检查出一种不用如此担心的轻微病症，但患者仍旧继续担心 6 个月或更长时间，则可确诊本障碍。