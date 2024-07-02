疾病焦虑障碍是指患者一心认为自己患有或患上某种严重疾病，并被这一念头所占据。
患者非常担心自己患病或可能患病，以至于非常痛苦，无法正常生活和工作。
如果在经过全面医学评估排除严重疾病后，患者仍继续担心自己患病或得病，则可诊断为疾病焦虑障碍。
医生给予患者关心、支持并与患者建立信任对本病可有帮助，认知行为疗法也有帮助。
（另请参见躯体症状和相关障碍概述。）
疾病焦虑障碍曾被称为疑病症，但由于其负面含义，该术语被弃用。
该病大多始于成年早期，在男性和女性中的发病率相等。
患者因误解了不重要的躯体症状或正常身体功能（如意识到心脏的跳动），使得他们变得过度焦虑。
疾病焦虑障碍的症状
患者会一心认为自己患病或可能患病，并被这一念头完全占据，以至于变得非常痛苦，无法正常生活和工作。结果导致人际关系和工作表现恶化。
疾病焦虑障碍患者可能有躯体症状，也可能没有。如果患者有躯体症状，症状会比较轻微，患者更加关注的是症状意味着什么（即，可能意味着一种严重疾病）而非症状本身。害怕疾病是他们的主要担忧。（如果患者也有明显的身体症状，则他们可能有躯体症状障碍。） 即使存在躯体疾病，疾病焦虑障碍患者的焦虑与疾病的严重程度也不成比例。
有些患者反复检查自己的身体。比如，他们反复测量自己的脉搏，确定心跳是否规律。他们很容易被新出现的身体感觉惊吓到。
某些疾病焦虑障碍患者经常寻求医疗护理。有些则太紧张以至于不敢就医。
疾病成为他们生活的中心，占据了他们与其他人的谈话内容。患有疾病焦虑障碍的人会广泛研究他们认为自己可能患有的疾病。他们很容易对疾病产生惊慌，即使是别人的疾病。
疾病焦虑障碍患者反复从家庭成员、朋友和医生那里寻求安慰。当医生试图消除他们的疑虑时（比如告诉他们检查结果和化验结果均正常），他们经常认为医生未认真对待他们的症状。而后，他们变得更加焦虑。很多时候，他们的这种无休止的担忧使他人感到沮丧，导致关系变紧张。
因此，患者可能会避开那些可导致压力加重的情形（比如看望患病的家人）。他们也会避开一些可危及健康的活动（比如锻炼）。
疾病焦虑障碍通常为慢性。症状可能减轻，然后复发。有些患者可以康复。
疾病焦虑障碍的诊断
医生根据标准精神病诊断标准进行评估
体格检查，有时进行医学检查，以评估躯体疾病
当患者过度担心自己患有某种严重疾病时，医生会怀疑疾病焦虑障碍。医生会做一个全面的检查，确定是否存在躯体疾病。医生也会评估患者是否存在抑郁和其他精神疾病。
如果医学检查排除了所怀疑的疾病，或仅检查出一种不用如此担心的轻微病症，但患者仍旧继续担心 6 个月或更长时间，则可确诊本障碍。
疾病焦虑障碍的治疗
来自医生的支持
有时使用抗抑郁药物或认知行为治疗
医生给予患者支持并获得患者的信任对本病可有帮助，尤其是如果安排了定期复查。如果症状不能充分缓解，可将患者转给精神科医生或其他心理健康专业人士做进一步评估和治疗，同时由主理医生继续提供诊疗照护。
使用选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂，一类抗抑郁药，可能有效。认知行为治疗可能有帮助。