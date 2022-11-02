软体蜱吸食携带一种疏螺旋体细菌的啮齿类动物（例如花栗鼠和松鼠）时被感染。蜱叮咬时会将细菌传播给人体。

由软体蜱引起的蜱传媒回归热发生于美洲、非洲、亚洲和欧洲。在美国，该病主要发生于西部各州，尤其是在五月与九月之间。睡在山上被啮齿类动物侵染的小屋中的人更容易被受感染的蜱叮咬。不过，由于蜱是在夜间进食，不会附着太长时间，所以人通常不记得被蜱叮咬。探洞（洞穴探险）的人也有感染的危险。

传播回归热的软蜱 隐藏详情 几种软蜱传播蜱源性回归热。此图显示一种称为纯绿蜱属的软蜱。 Jim Occi, BugPics, Bugwood.org供图。

传播回归热的硬体蜱与传播莱姆病的蜱相同。因此，在美国由硬体蜱引起的回归热发生在与莱姆病相同的地方——东北部和上中西部。蜱在传播回归热的同时，也传播莱姆病，所以人可能会同时患上不止一种感染。

蜱吸食携带一种疏螺旋体细菌的啮齿类动物（例如白足鼠）的血液时被感染。蜱叮咬时会将细菌传播给人体。

生活在林区或走过高草地或林区的人更容易被感染的蜱叮咬。

肩突硬蜱 隐藏详情 这张照片显示成年鹿蜱（肩突硬蜱），它传播引起无形体病的细菌，以及引起莱姆病和巴贝虫病的原虫。 James Gathany通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。