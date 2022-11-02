回归热是由某些疏螺旋体种属（螺旋形细菌，称为螺旋体）引起的感染（参见图）。
当被感染的蜱叮咬或接触感染虱子时，人们会被感染。
患者突然出现寒战，继而出现高热、重度头痛、呕吐、肌肉和关节痛，有时出现皮疹。
症状消退，然后再次出现（回归），如此反复多次。
从血液样本中检测到致病菌即可确诊。
抗生素治疗有效。
（另见细菌概述。）
几种种属的疏螺旋体细菌会引起回归热。一种不同种属的疏螺旋体导致莱姆病。
回归热通过软体蜱、硬体蜱和体虱传播。
有回归热的孕妇可以将疏螺旋体传播给胎儿或可能流产。虽然罕见，疏螺旋体也可以通过输血传播。
蜱引起的回归热（蜱传媒回归热）
软体蜱吸食携带一种疏螺旋体细菌的啮齿类动物（例如花栗鼠和松鼠）时被感染。蜱叮咬时会将细菌传播给人体。
由软体蜱引起的蜱传媒回归热发生于美洲、非洲、亚洲和欧洲。在美国，该病主要发生于西部各州，尤其是在五月与九月之间。睡在山上被啮齿类动物侵染的小屋中的人更容易被受感染的蜱叮咬。不过，由于蜱是在夜间进食，不会附着太长时间，所以人通常不记得被蜱叮咬。探洞（洞穴探险）的人也有感染的危险。
传播回归热的硬体蜱与传播莱姆病的蜱相同。因此，在美国由硬体蜱引起的回归热发生在与莱姆病相同的地方——东北部和上中西部。蜱在传播回归热的同时，也传播莱姆病，所以人可能会同时患上不止一种感染。
蜱吸食携带一种疏螺旋体细菌的啮齿类动物（例如白足鼠）的血液时被感染。蜱叮咬时会将细菌传播给人体。
生活在林区或走过高草地或林区的人更容易被感染的蜱叮咬。
你知道吗……
软蜱与硬蜱（如犬蜱和鹿蜱）不同，如下所示：
虱子引起的回归热（虱传回归热）
虱传回归热由感染的体虱传播。当虱以感染了疏螺旋体的人类宿主为食时，就被感染。虱子被压碎时，将细菌传播给另一个人。疏螺旋体细菌被释放到人的皮肤上。一旦释放，细菌通常可通过咬伤或破损的皮肤进入人体内。未被压碎的虱不会传播感染。
这种热病在美国很少见，主要发生在中非和东非的高原地区以及南美的安第斯山脉。虱传回归热也发生在欧洲的非洲难民中。这种热病倾向于以流行病方式发生，特别是在受战争影响的地区和难民营内。虱子的侵袭通常很容易发现。
回归热的症状
回归热的诊断
血样检查
如果患者反复发热，医生会怀疑回归热，尤其是当他们报告在洞穴或高山小木屋过夜时。
为诊断回归热，医生需要取一份血液样本，放在显微镜下查找包柔氏螺旋体细菌。测量引起回归热的疏螺旋体细菌抗体可能有帮助。医生在诊断出感染后立即对其进行测量，并在人们康复后数周再次对其进行测量。患者恢复后，如果对疏螺旋体的抗体量增加，表明疏螺旋体是病因。
有时进行聚合酶链反应 (PCR) 以检测细菌的遗传物质。
回归热的预后
大多数患者康复，但有些死亡。在年幼、孕妇、老年人、营养不良或虚弱的人，以及在虱传回归热流行期间感染的人群中，死亡更有可能。
对于虱传回归热，10%～40% 未治疗的人和 2%～5% 治疗的人发生死亡。
对于蜱传媒回归热，预后好一些。不到 10% 的未治疗的人以及不到 2% 的治疗的人发生死亡。
回归热的治疗
抗生素
四环素、强力霉素或红霉素等抗生素通常有效。
给予首剂抗生素后 2 小时内，可能会发生一种不良反应（称为赫克斯海默氏反应），导致出汗、寒战、发热及血压下降。为减轻这种不良反应，医生可能会让患者在接受第一剂抗生素之前和之后服用对乙酰氨基酚。这种反应不是对抗生素的过敏反应。
如果患者因呕吐而脱水或电解质失衡，则需静脉输液。可给予对乙酰氨基酚与羟考酮或氢可酮缓解严重头痛，给予丙氯拉嗪可缓解恶心和呕吐。
了解更多信息
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美国疾病控制与预防中心（CDC）：回归热： 关于回归热的信息，包括有关传播和症状的链接