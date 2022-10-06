皮肤漂白乳膏

有时会进行化学剥脱或激光治疗

防晒

只有当色素沉着过度累及皮肤上层时，皮肤外用治疗才有效。含有氢醌、维甲酸或皮质类固醇的皮肤漂白乳膏可以帮助淡化暗斑。但是，氢醌仅应在医生的指导下使用，因为长期使用有时可能导致永久性色素沉着过度。含有壬二酸的乳膏可替代或与氢醌、维甲酸或二者联合使用。

医生可能会在对皮肤漂白霜无效的患者尝试使用乙醇酸或三氯乙酸进行化学换肤。

怀孕期间，使用壬二酸乳膏和含乙醇酸的化学换肤是安全的。但苯二酚和维 A 酸不安全。

还可使用激光治疗和口服氨甲环酸。

在治疗期间和治疗后，患者必须严格遵守防晒，因为治疗可能会使皮肤烧伤。此外，即使暴露在太阳下几小时，也可导致治疗区域重新开始色素沉着，这可能会使数月的治疗徒劳无功。

黄褐斑患者应使用防晒系数 (SPF)为 30 或更高的防晒霜，穿防护服并避免日晒，以防止病情恶化。大多数化学防晒霜可保护皮肤免受紫外线照射，但无法阻挡可见光照射。人们应该使用含有氧化锌或二氧化钛的有色防晒霜，氧化锌和二氧化钛是天然矿物质，可对可见光提供物理阻挡。为了获得更好的防护效果，人们可以使用含有矿物质和抗氧化剂的防晒霜。要想实现更好的防护，患者可以口服膳食补充剂白绒水龙骨叶提取物。

如果避免日晒，黄褐斑通常会在妊娠后或停用口服避孕药后变淡。男性黄褐斑很少消退。