黄褐斑为曝光部位深褐色的色素斑片，常出现在面部。
皮肤上出现深色斑片部位。
医生通常通过检查皮肤作出诊断。
治疗包括防晒和皮肤漂白乳膏。
黄褐斑最可能是黑色素生成过多导致的。黑色素是被称为黑素细胞的特化皮肤细胞生成的（见皮肤色素概述）。
皮肤中色素过多称为色素沉着过度。黄褐斑常见于孕期（称为妊娠斑）和口服避孕药的女性，但任何人都会有黄褐斑。这种病在深色皮肤的人中最常见，且持续更久。10% 的病例见于未怀孕的女性和深肤色男性。
长时间暴露在阳光下的人出现黄褐斑的风险会增加。其他风险因素包括自身免疫性甲状腺疾病，以及使某些人的皮肤对阳光的作用更敏感的药物。
黄褐斑的症状
通常在面部两侧出现不规则、深色斑片。色素沉着多发生于面部中央和双颊，额部，上唇和鼻子。有时，患者仅在面部出现斑块。黄褐斑很少出现于前臂。斑片不痒不痛，只是美观问题。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
黄褐斑的诊断
医师的评估
伍德氏灯检查
医生根据皮肤检查来作出黄褐斑诊断。
医生可能会做伍德氏灯检查，以将表皮（皮肤上层）的色素沉着过度与其他皮肤疾病鉴别开来。
黄褐斑的治疗
皮肤漂白乳膏
有时会进行化学剥脱或激光治疗
防晒
只有当色素沉着过度累及皮肤上层时，皮肤外用治疗才有效。含有氢醌、维甲酸或皮质类固醇的皮肤漂白乳膏可以帮助淡化暗斑。但是，氢醌仅应在医生的指导下使用，因为长期使用有时可能导致永久性色素沉着过度。含有壬二酸的乳膏可替代或与氢醌、维甲酸或二者联合使用。
医生可能会在对皮肤漂白霜无效的患者尝试使用乙醇酸或三氯乙酸进行化学换肤。
怀孕期间，使用壬二酸乳膏和含乙醇酸的化学换肤是安全的。但苯二酚和维 A 酸不安全。
还可使用激光治疗和口服氨甲环酸。
在治疗期间和治疗后，患者必须严格遵守防晒，因为治疗可能会使皮肤烧伤。此外，即使暴露在太阳下几小时，也可导致治疗区域重新开始色素沉着，这可能会使数月的治疗徒劳无功。
黄褐斑患者应使用防晒系数 (SPF)为 30 或更高的防晒霜，穿防护服并避免日晒，以防止病情恶化。大多数化学防晒霜可保护皮肤免受紫外线照射，但无法阻挡可见光照射。人们应该使用含有氧化锌或二氧化钛的有色防晒霜，氧化锌和二氧化钛是天然矿物质，可对可见光提供物理阻挡。为了获得更好的防护效果，人们可以使用含有矿物质和抗氧化剂的防晒霜。要想实现更好的防护，患者可以口服膳食补充剂白绒水龙骨叶提取物。
如果避免日晒，黄褐斑通常会在妊娠后或停用口服避孕药后变淡。男性黄褐斑很少消退。