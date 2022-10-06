局部色素沉着过度的原因有

皮肤损伤

皮肤炎症

对阳光有反应

异常皮肤增生物

割伤和烧伤等损伤或痤疮和狼疮等疾病引起炎症后，也会导致色素沉着过度。

某些人会在暴露于日光下的皮肤部位出现色素沉着过度。有些植物（包括酸橙、芹菜、香菜）含有被称为呋喃香豆素的化合物，这能使某些人的皮肤对紫外线的作用更敏感。这种反应称为植物日光性皮炎（参见化学光敏）。

黄褐斑、雀斑、黑子和咖啡牛乳斑（扁平褐色斑）以及异常皮肤增生物（如痣和黑素瘤）中也会发生色素沉着过度。

黑棘皮病患者会在腋下、颈背和皮褶出现皮肤变黑增厚。黑棘皮病可能是糖尿病的一种症状。