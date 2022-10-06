色素沉着过度是皮肤变黑，最常是由异常大量的皮肤色素（黑色素）引起的。
暴露在日光下时，称为黑素细胞的特化皮肤细胞（见皮肤色素概述）生成数量更多的黑色素，导致皮肤变黑或呈黄褐色。在一些皮肤白皙的人中，某些生黑色素细胞会在阳光下生成比其他人更多的黑色素。黑素生成不均匀就会产生色素点，即雀斑。雀斑有家族聚集性。除日光外，其他因素也会导致皮肤斑点或斑片（局部）或广泛部位的黑色素增多。在罕见情况下，除黑色素外的其他物质会导致皮肤变黑。
局部色素沉着过度
黑子
黑子（通常称为老年斑或者肝斑[但与肝脏问题无关]）是皮肤上扁平的、椭圆形棕褐色至褐色的斑点。单个斑点称为黑子。它们是一种局部色素沉着过度。
黑子有两类：
日光性
非日光性
日光性黑子是日光暴露引起的，也是最常见的黑子类型。它们最常出现在暴露于日光下的部位，如面部和手背。它们通常首先在中年时出现，随着人衰老而增多。黑子不是肿瘤，但有黑子的人患黑素瘤的危险性较高。
非日光性黑子不是日光暴露引起的。非日光性黑子有时见于有少见遗传性疾病的患者，如黑斑息肉综合症（表现为唇部多发黑子和胃肠息肉）、着色性干皮病和多发性黑子综合征（LEOPARD 综合征）。
如果患者没有太多黑子但对其外观感到困扰，医生常采用冷冻治疗（冷冻疗法）或激光治疗来去除。漂白剂（例如对苯二酚）无效。
广泛性色素沉着过度
广泛性色素沉着过度的原因有
激素变化
内部疾病
药物和重金属
如有艾迪生病、怀孕或使用激素避孕药，激素变化可能会使黑色素的产生增加，并使皮肤变黑。一种被称为原发性胆汁性胆管炎（以前称为原发性胆汁性肝硬化）的肝病也可能导致黑色素生成增加。
某些色素沉着过度病例并非是黑色素导致的，而是皮肤中一般不存在的其他色素物质导致的。体内铁过多导致的疾病（如血色沉着病或含铁血黄素沉着）会导致色素沉着过度。一些皮肤外用、吞服或注射的药物和金属可能导致色素沉着过度。
药物和重金属引起的色素沉着过度
导致色素沉着过度的药物和重金属包括以下：
胺碘达隆
对苯二酚
抗疟药
四环素抗生素
吩噻嗪类药物
某些癌症化疗药
某些三环类抗抑郁药
某些重金属（如可能有毒的银、金和汞）
色素沉着过度部位通常广泛，但有些药物会特别影响某些部位。例如，某些人会发生固定的药物反应，即某些药物（如某些抗生素、非甾体抗炎药 [NASID] 和巴比妥类药物）会导致每次用药后在皮肤相同部位出现红斑或水疱。这些反应最终会导致受累的皮肤出现色素沉着过度。
根据药物或金属以及在皮肤中浓集的部位，色素沉着过度可能呈紫色、蓝黑色、黄棕色或呈蓝色、银色和灰色阴影（另见皮肤的颜色变化）。除皮肤、牙齿、甲外，眼白（巩膜）和口腔保护层（粘膜）可能变色。其中许多药物在停药后色素沉着过度通常会消退，但对于肤色较深的人，可能需要更长时间才能褪色。有时，色素沉着过度是永久性的，无论肤色如何。