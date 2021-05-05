妊娠可以使母体发生许多变化。大多数会在分娩后消失。这些变化可以导致一些常见的不适。尽管如此，妊娠期间也会发生某些疾病，如妊娠期糖尿病，某些症状可能提示这些疾病。
在孕期一旦发生下列症状应立即告知医生：
如果以前怀孕时分娩很快，一旦有迹象表明分娩开始，孕妇应该立即通知医生。
总体健康
疲乏很常见，尤其是在妊娠头12周及晚孕期间。孕妇需要比平时得到更多休息。
生殖系统
乳房
乳房在激素（主要是雌激素）的作用下不断增大，并为泌乳做好准备。分泌乳汁的腺体数量增加并且具备泌乳功能。孕妇可能感到乳房变硬和触痛。佩戴合适并可提供支持的胸罩可以有所帮助。
在妊娠的最后几周，乳房可能产生稀薄、微黄、乳状的分泌物（初乳）。初乳在分娩后头几天里，真正的乳汁产生之前均有分泌。这种乳汁富含矿物质和抗体，是婴儿出生后的第一种食物。
心脏和血液流动
妊娠期间，随着胎儿生长，孕妇心脏必须将更多的血液泵到子宫，心脏负荷加重。在妊娠晚期，子宫的血供占孕妇全身血供的1/5。在孕期，心脏泵出的血液（心输出量）比平时增加30%~～50%。随着心输出量的增加，静息状态下心率从正常孕前心率约 70 次／分增加到高达 90 次／分。运动时，心输出量及心率的增加比未孕时更加明显。大约在妊娠30周，心输出量略有下降。分娩中，心输出量增加30%。分娩后，心输出量先是迅速下降，然后变为缓慢下降。大约在产后6周恢复到孕前水平。
由于心脏负荷增加，可能出现某些心脏杂音和心律不齐。有时孕妇自己也能感觉到。这些症状在孕期是正常的。而另外一些容易在孕妇中出现的异常心音和心律（如舒张期杂音、快速性心律失常）则需要治疗。（舒张期心脏杂音是只在心脏收缩前出现的杂音。）
血压在中孕期间常常有下降，但晚孕时血压将恢复到正常孕前水平。
孕期血量增加约50%。血液中的流量增加多于红血细胞（其携带氧气）。因此，即使有更多的红血细胞，血液检查也表明轻度贫血，这是正常现象。孕期白细胞（抗炎细胞）的数目数量会轻度增加，在分娩及产后几天增加明显，其原因尚不清楚。
扩大的子宫会干扰血液从腿部和骨盆部位返回心脏。其结果是，肿胀（水肿）很常见，尤其是在腿部。腿和阴道口周围区域（外阴）通常形成静脉曲张。它们有时会引起不适。穿着腰腿部宽松的衣服将不会阻碍血液循环，孕妇感觉更为舒适。一些措施不仅可以缓解不适，还可以减轻腿部肿胀，使静脉曲张更有可能在分娩后消失：
穿戴弹力裤
经常休息，同时抬高腿
左侧卧位
你知道吗……
泌尿道
和心脏一样，肾脏在整个孕期的负荷加重。它们过滤数量不断增加的血液。肾脏的血液滤过量增加，在妊娠16~～24周达到最大值，并一直持续到分娩前。此后由于增大的子宫压迫，肾脏灌注量稍有下降。
肾功能在平卧时增强，在站立时减低。这种差异在妊娠后显得更为突出，这也是孕妇睡前尿频的原因之一。在妊娠后期，孕妇的肾功能在侧卧，尤其是左侧卧位时，比仰卧位增加的更多。这主要是因为左侧卧位时子宫对主要的下肢回流静脉压迫减轻，回心血量增加，肾脏功能增强。其结果是，血液流动改善和肾脏活性增加。
子宫压迫膀胱，减少了膀胱的容积，导致膀胱充盈更快。该压力还会导致孕妇出现尿频和尿急。
呼吸系统
妊娠期间持续产生的激素孕酮水平高，表明身体呼吸更快、更深。因此，孕妇呼出更多的二氧化碳，使血中二氧化碳维持较低的水平。（二氧化碳是呼吸时排出的废物。） 孕妇呼吸变快同样也是由于增大的子宫限制了吸气时肺部的扩张幅度。孕期孕妇胸廓周径会轻度增加。
实际上每个孕妇都会感到不同程度的呼吸困难，特别是在接近妊娠末期时孕妇运动时呼吸频率比未孕时增加更加明显。运动时，呼吸频率增加比未孕时更加明显。
由于更多的血液被泵入，呼吸道内膜会有更多的血液，导致有些膨胀，缩小呼吸道。孕妇偶尔会感到鼻塞和咽鼓管堵塞（连接中耳和鼻后方的部分）。孕妇说话时的音调和音质也会轻微改变。
消化道
孕妇常常会有恶心和呕吐，尤其是在清晨（晨吐）。这可能是维持妊娠的高水平的雌激素和HCG造成的。
恶心和呕吐可以通过改变饮食或饮食习惯来缓解，例如：
少食多餐
在感到饥饿前就进食
吃清淡的食物（如肉汤、清汤、米饭和意大利面）
吃纯苏打饼干，啜饮碳酸饮料
将饼干放在床边，起床前吃一到两片以缓解晨吐
目前尚没有特别的药物治疗晨吐。有时恶心和呕吐非常强烈或持续，以至于脱水、体重减轻或出现其他问题——一种叫做妊娠剧吐的疾病。患有这种疾病的孕妇可能需要用缓解恶心的药物（止吐药）治疗，或者临时住院并静脉输注液体。
孕妇常有烧心感和嗳气，可能是由于食物在胃中停留时间延长以及食管下端的环形肌（括约肌）松弛，胃内容物反流进入食管所致。下列方法可以减少烧心感：
少食多餐
餐后几小时内不要弯腰或者平躺
避免摄入咖啡因、烟草、酒精以及阿司匹林及同类药物（水杨酸类）
服用液体抗酸剂，但碳酸氢钠等抗酸剂因含盐（钠）过多而不宜使用
夜间的烧心感可以通过以下方法缓解：
睡前数小时不要进食
抬高床头或用枕头垫高头和肩部
胃在孕期产生的胃酸减少。因此，胃溃疡很少在孕期发生，以及存在的胃溃疡往往会开始愈合。
随着妊娠发展，增大的子宫压迫结肠下部及直肠，导致孕妇便秘。孕期高水平的孕激素会减慢肠道蠕动，也会加重便秘。多吃富含维生素的食物、多饮水、适量规律运动能预防便秘。
增大的子宫压迫以及便秘常常导致痔疮。若痔疮引起疼痛，可使用大便软化剂、麻醉胶体或者温水坐浴进行治疗。
可能会出现异食癖，它是对奇怪的食品或非食品（如淀粉或粘土）的一种渴望。
有些孕妇（尤其是有晨吐者）会分泌过多唾液，这种症状令人苦恼但无害。这种症状可能令人不安，但无害。
胆结石似乎在怀孕期间更常见。
皮肤
妊娠斑（黄褐斑）是一种褐色、斑块状的色素沉着，出现在前额和面颊的皮肤上。乳头周围的皮肤（乳晕）颜色加深。孕妇腹部正中常常出现一条暗线（称为黑线）。这些变化是由于胎盘产生的激素刺激黑色素细胞，这种细胞能产生使皮肤变为深棕色的色素（黑色素）。
有时腹部会出现粉红色的妊娠纹。这种变化可能是因为子宫迅速增大以及肾上腺素水平升高所致。
皮肤的小血管可形成红色的蜘蛛状，这常常发生在腰部以上。它们被称为蜘蛛痣。
薄壁、扩张的毛细血管可能变得更明显，尤其是在小腿。
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
仅在孕期出现的两种强烈发痒：
妊娠瘙痒性荨麻疹性丘疹及斑块病（妊娠荨麻疹）通常出现在妊娠的最后 2 至 3 周，但可能出现在第 24 周之后的任何时间。偶尔，它们在分娩后出现。病因不明。
妊娠性类天疱疮（疱疹）可以在妊娠 12 周后的任何时候出现，也可以在分娩后立即出现。其原因被认为是攻击人体自身组织的异常抗体，这是一种自体免疫反应。
激素
由于胎盘产生的激素的作用，妊娠对体内几乎所有激素分泌都有影响。例如，胎盘产生一种激素刺激甲状腺，使其功能增强，产生更多的甲状腺激素，从而可使孕妇出现心跳加快、心悸、出汗增多、情绪波动等情况。当甲状腺变得更加活跃（如同甲状腺功能亢进一样），心脏会跳动加快，导致女性意识到自己的心跳（心悸）。汗渍可能会增加，可能会出现情绪波动，以及甲状腺可能增大。然而，甲状腺功能异常和过度活跃导致的甲状腺功能亢进会在不足 0.1% 的孕妇中出现。
HCG是胎盘产生的一种主要的激素，它在妊娠早期刺激卵巢持续产生雌激素和孕激素，使得其水平增高。妊娠9～10周后，胎盘自身会分泌生成大量雌激素和孕激素。雌激素和孕酮有助于维持妊娠。
胎盘刺激肾上腺产生更多的醛固酮和皮质醇（它能调节肾脏对水的排泄）。因此，更多的水分储潴留在体内。
孕期激素水平变化也会影响机体对血糖的控制。妊娠后期，机体对胰岛素的反应也不如正常情况下。因此，血糖水平增加。孕期中需要更多的胰岛素（控制血液中血糖水平的一种激素）。因此，糖尿病（如果先前已经存在），可能会在怀孕期间恶化。糖尿病也可以在怀孕期间开始。这种疾病称为妊娠糖尿病。
关节和肌肉
妊娠女性骨盆关节和韧带（连接骨骼的纤维和软骨）松弛，活动度增加。这些改变为增大的子宫提供空间，并为分娩做准备。因此，孕妇的姿势出现一定程度的改变。
为了平衡增大的子宫的重量，脊柱的弯曲度增大，因此常会出现不同程度的背痛。避免提重物，屈膝（而不是弯腰）拾物，保持良好的姿势能缓解症状。穿平底鞋或轻便的孕妇装能减轻背部的压力。