妊娠期间，随着胎儿生长，孕妇心脏必须将更多的血液泵到子宫，心脏负荷加重。在妊娠晚期，子宫的血供占孕妇全身血供的1/5。在孕期，心脏泵出的血液（心输出量）比平时增加30%~～50%。随着心输出量的增加，静息状态下心率从正常孕前心率约 70 次／分增加到高达 90 次／分。运动时，心输出量及心率的增加比未孕时更加明显。大约在妊娠30周，心输出量略有下降。分娩中，心输出量增加30%。分娩后，心输出量先是迅速下降，然后变为缓慢下降。大约在产后6周恢复到孕前水平。

由于心脏负荷增加，可能出现某些心脏杂音和心律不齐。有时孕妇自己也能感觉到。这些症状在孕期是正常的。而另外一些容易在孕妇中出现的异常心音和心律（如舒张期杂音、快速性心律失常）则需要治疗。（舒张期心脏杂音是只在心脏收缩前出现的杂音。）

血压在中孕期间常常有下降，但晚孕时血压将恢复到正常孕前水平。

孕期血量增加约50%。血液中的流量增加多于红血细胞（其携带氧气）。因此，即使有更多的红血细胞，血液检查也表明轻度贫血，这是正常现象。孕期白细胞（抗炎细胞）的数目数量会轻度增加，在分娩及产后几天增加明显，其原因尚不清楚。

扩大的子宫会干扰血液从腿部和骨盆部位返回心脏。其结果是，肿胀（水肿）很常见，尤其是在腿部。腿和阴道口周围区域（外阴）通常形成静脉曲张。它们有时会引起不适。穿着腰腿部宽松的衣服将不会阻碍血液循环，孕妇感觉更为舒适。一些措施不仅可以缓解不适，还可以减轻腿部肿胀，使静脉曲张更有可能在分娩后消失：

穿戴弹力裤

经常休息，同时抬高腿

左侧卧位