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乳房 Paget 病是一种乳腺癌，起源于乳头下的乳管，但首先出现在皮肤上。
乳房 Paget 病主要发生在乳头上，常常由乳腺管癌扩散至乳头皮肤引起。男性和女性均受影响。患者或医生可能感觉不到潜在的癌症。
有时乳房 Paget 病可发生在乳房以外的地方（称为乳房外 Paget 病）。有时 Paget 病可发生在乳房以外的地方（乳房外 Paget 病），如由生殖器或肛周部位（源于潜在的汗腺肿瘤），或甚至出现在这些结构的周边，如生殖器，肠道或泌尿道等。
Paget 病这个病名也可用于另一类与代谢无关的骨病，称为 Paget 骨病。这是两类明显不同的疾病，不要彼此混淆。
乳房 Paget 病的症状
乳房 Paget 病的皮肤呈现红色、有渗出和结痂，类似于皮炎，但边界清晰。常有瘙痒和疼痛感。
乳头佩吉特病
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在乳头佩吉特病中，乳腺导管原位癌扩散到乳头和乳晕，并在受累乳头上引起脱屑、瘙痒和灼痛。
M.A. ANSARY 博士/科学图片库
乳房 Paget 病的诊断
乳房 Paget 病的治疗
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国癌症协会：乳房 Paget 病：关于乳房 Paget 病的信息，包括治疗选择和预后
美国国家癌症研究所：乳房 Paget 病：关于乳房 Paget 病的事实信息，包括预后以及研究和相关资源的链接
Susan G. Komen：乳房 Paget 病：获取所有类型的乳腺癌的资源，包括乳房健康和支持资源的链接