乳房 Paget 病

乳房 Paget 病是一种乳腺癌，起源于乳头下的乳管，但首先出现在皮肤上。

乳房 Paget 病主要发生在乳头上，常常由乳腺管癌扩散至乳头皮肤引起。男性和女性均受影响。患者或医生可能感觉不到潜在的癌症。

有时乳房 Paget 病可发生在乳房以外的地方（称为乳房外 Paget 病）。有时 Paget 病可发生在乳房以外的地方（乳房外 Paget 病），如由生殖器或肛周部位（源于潜在的汗腺肿瘤），或甚至出现在这些结构的周边，如生殖器，肠道或泌尿道等。

Paget 病这个病名也可用于另一类与代谢无关的骨病，称为 Paget 骨病。这是两类明显不同的疾病，不要彼此混淆。

乳房 Paget 病的症状 乳房 Paget 病的皮肤呈现红色、有渗出和结痂，类似于皮炎，但边界清晰。常有瘙痒和疼痛感。 乳头佩吉特病 隐藏详情 在乳头佩吉特病中，乳腺导管原位癌扩散到乳头和乳晕，并在受累乳头上引起脱屑、瘙痒和灼痛。 M.A. ANSARY 博士/科学图片库

乳房 Paget 病的诊断 活检 Paget 病看起来非常像普通皮炎，因此需做活检来诊断。在这个过程中，取一小块皮肤在显微镜下检查。 与其他癌症一样，一旦确诊为乳房 Paget 病，医生会进行检查和测试来确定癌症是否已经扩散。