心律异常（心律失常）的原因有很多。有些心律失常是无害的，不需要治疗。有时，心律失常会自行停止，或在改变生活方式，如避免饮酒、摄入咖啡因（饮料和食物）和吸烟后有所改变。其他心律失常是危险的、令人困扰的，需要治疗。人工心脏起搏器是一种治疗方法。心律失常的其他治疗包括植入植入式心脏复律除颤器 (ICD)、心脏复律-除颤、使用抗心律失常药物，或破坏导致心律失常的一小部分心脏组织（消融术）。

人工心脏起搏器是代替心脏自身起搏点——窦房结工作的一种电子仪器。它通常运用外科方法植入左或右锁骨下皮下。起搏器通过从静脉延伸至心脏的导线与心脏联系。导线尖端植入心腔壁。起搏器发送电信号，使心肌收缩。有时只放置一条导线，通常在右心室。其他起搏器使用 2 条或更多条导线，以便不同腔室都可以起搏。现代起搏器通常能够感知患者的心率和节律，并仅在需要时发送起搏信号。大多数起搏器可通过体外编程，因此医生可以改变其反应方式。

由于有新的低能耗电路和电池设计，这些起搏器目前一般能工作 10～15 年。

植入式起搏器 图片

有些人可能适合植入无导线起搏器。这种起搏器不需导线即可将起搏器连接到心脏。医生在腹股沟内做一个小切口，使用导管将起搏器直接插入右下心腔（右心室）。

手机、汽车发动、雷达、微波、机场安全监测系统几乎没有干扰起搏器的风险。然而，某些仪器仍能干扰起搏器工作。例如用于手术止血、磁共振成像 (MRI) 和透热疗法（将热能透入肌肉组织的物理治疗）的仪器就会干扰起搏器工作。然而，磁共振成像与某些类型的起搏器共用也可以是安全的，这取决于起搏器的构造。

控制心跳：人工心脏起搏器

起搏器最常用于缓慢型心律不齐患者的治疗。当心率低于设定的临界点时，起搏器便开始发放电脉冲。有时，起搏器可用于治疗快速性心律失常，通过发放一连串电冲动来减慢心率，从而使快速性心律失常恢复正常。

心脏再同步疗法 (CRT) 是心脏起搏器的另一个用途。一些心脏疾病的患者，四个心脏腔不能按照正常的顺序收缩。有三条导线（分别起搏右心房、右心室和左心室）的特殊起搏器可以恢复心脏的正常收缩顺序并改善有些心力衰竭患者的转归。