医疗成像中的辐射风险

使用放射线（通常为 X 线）的影像学检查是用于诊断的宝贵工具，但是辐射暴露会带来一些风险（另见辐射伤害）。

不同的诊断检查需要不同剂量的辐射（请参阅表比较辐射剂量），但是大多数检查使用的低剂量通常被认为安全。例如，一次胸部 X 线检查的辐射量与暴露于自然发生的背景辐射 10 天的量相当。但是，无论两次检查之间的间隔时间如何，辐射暴露都是累积的。这意味着，如果人们接受很多使用低剂量的诊断检查或几次使用高剂量的检查，那么他们可能会暴露相对大量的辐射。累积剂量越大，患癌症甚至组织受损的风险越大。

你知道吗……

影像学检查只是辐射暴露的来源之一。环境中的辐射暴露（来自宇宙辐射和自然同位素—请参见辐射伤害）可能相对较高，尤其是在高海拔地区。搭乘飞机，就会增加环境辐射暴露。

当计划行诊断性试验时，医生应考虑到患者总（终生）辐射暴露—个体总辐射剂量。不过，诊断性检查的潜在获益常常超过潜在危害。

表格 不同检查辐射剂量比较* 表格

在美国，大约 15% 的影像学检查是计算机断层扫描 (CT)，但是所有影像学检查中高达 70% 的辐射暴露来自 CT。CT 辐射量是大多数 X 线检查辐射量的数百倍。但通过使用新技术，大多数 CT 扫描的剂量可能比使用旧技术的剂量低得多。

尽管如此，即使用老技术进行CT检查，对于成年人来说风险也是低的，不大可能影响健康。

但是，在某些情况下，辐射而引起的风险更高：

婴儿期

幼年期

妊娠期（特别是妊娠早期）

某些组织，诸如淋巴组织（免疫系统的一部分）、骨髓、血液、睾丸、卵巢及肠

为使危险性最小化，医生应采取下列措施：

选用无需辐射的检查，如超声波或磁共振成像 (MRI)（如可能）

仅在必须下才推荐使用放射性诊断检查，特别是高辐射量（如CT）和儿童

尽可能在检查期间注意限制放射线暴露（例如，屏蔽身体易损部位，如甲状腺或妊娠妇女腹部）

现代技术及设备已明显降低了影像学检查中的辐射剂量。

婴幼儿期辐射风险 由于婴幼儿余生较长，有更长时间形成癌症，因此辐射暴露对婴幼儿的风险性更大。另外，儿童细胞分裂更快，而且对放射线损伤更易感。 因辐射而患癌症的几率难以估算。一些专家估计，用CT扫描过腹部的1岁儿童中，每10000例中有约18例会因其辐射而得癌症。在医疗成像中，腹部CT扫描是辐射量最高的检查之一。 当儿童需要诊断性检查时，父母应与医生谈论风险和无辐射性检查的选用。如果必须使用放射性检查，父母通过提出下述要求来帮助使风险达到最小： 使用可能的最小剂量做出诊断（例如，有时使用低分辨率扫描，放射剂量更少）

身体辐射暴露区域尽可能限制到最小

限制扫描数