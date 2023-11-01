医疗成像中的辐射风险

使用放射线（通常为 X 线）的影像学检查是用于诊断的宝贵工具，但是辐射暴露会带来一些风险（另见辐射伤害）。
不同的诊断检查需要不同剂量的辐射（请参阅表比较辐射剂量），但是大多数检查使用的低剂量通常被认为安全。例如，一次胸部 X 线检查的辐射量与暴露于自然发生的背景辐射 10 天的量相当。但是，无论两次检查之间的间隔时间如何，辐射暴露都是累积的。这意味着，如果人们接受很多使用低剂量的诊断检查或几次使用高剂量的检查，那么他们可能会暴露相对大量的辐射。累积剂量越大，患癌症甚至组织受损的风险越大。
你知道吗……
影像学检查只是辐射暴露的来源之一。环境中的辐射暴露（来自宇宙辐射和自然同位素—请参见辐射伤害）可能相对较高，尤其是在高海拔地区。搭乘飞机，就会增加环境辐射暴露。
当计划行诊断性试验时，医生应考虑到患者总（终生）辐射暴露—个体总辐射剂量。不过，诊断性检查的潜在获益常常超过潜在危害。
不同检查辐射剂量比较*
影像学检查
达到同等剂量所需的大致的胸部 X 线检查次数
剂量同等的大致环境暴露量†
单视图胸部 X 线（后前位）
1
10 天
10
25 天
腰椎 X 线系列
75
180天
头部 CT
100
243天
腹部/盆腔 CT
300–400
2–2.7年
心脏导管插入术期间的冠状动脉造影术
350–750
2.3–4.9年
*这些剂量考虑了多少辐射被释放以及暴露辐射的身体部位对辐射损害的敏感性。
†人们会不断暴露于低水平的自然辐射，但是不同地理位置的辐射量会有所不同。
CT=计算机断层扫描。
在美国，大约 15% 的影像学检查是计算机断层扫描 (CT)，但是所有影像学检查中高达 70% 的辐射暴露来自 CT。CT 辐射量是大多数 X 线检查辐射量的数百倍。但通过使用新技术，大多数 CT 扫描的剂量可能比使用旧技术的剂量低得多。
尽管如此，即使用老技术进行CT检查，对于成年人来说风险也是低的，不大可能影响健康。
但是，在某些情况下，辐射而引起的风险更高：
婴儿期
幼年期
妊娠期（特别是妊娠早期）
某些组织，诸如淋巴组织（免疫系统的一部分）、骨髓、血液、睾丸、卵巢及肠
为使危险性最小化，医生应采取下列措施：
选用无需辐射的检查，如超声波或磁共振成像 (MRI)（如可能）
仅在必须下才推荐使用放射性诊断检查，特别是高辐射量（如CT）和儿童
尽可能在检查期间注意限制放射线暴露（例如，屏蔽身体易损部位，如甲状腺或妊娠妇女腹部）
现代技术及设备已明显降低了影像学检查中的辐射剂量。
婴幼儿期辐射风险
由于婴幼儿余生较长，有更长时间形成癌症，因此辐射暴露对婴幼儿的风险性更大。另外，儿童细胞分裂更快，而且对放射线损伤更易感。
因辐射而患癌症的几率难以估算。一些专家估计，用CT扫描过腹部的1岁儿童中，每10000例中有约18例会因其辐射而得癌症。在医疗成像中，腹部CT扫描是辐射量最高的检查之一。
当儿童需要诊断性检查时，父母应与医生谈论风险和无辐射性检查的选用。如果必须使用放射性检查，父母通过提出下述要求来帮助使风险达到最小：
使用可能的最小剂量做出诊断（例如，有时使用低分辨率扫描，放射剂量更少）
身体辐射暴露区域尽可能限制到最小
限制扫描数
妊娠期间的辐射风险
妊娠妇女应警惕影像学检查时放射线对胎儿的危险性。如果妇女需要行影像学检查，应告知医生是否妊娠或可能妊娠。医生也应考虑到是否该妇女可能已妊娠自己却不知情。然而，必要时妊娠妇女可以行 X 线检查。检查期间，操作人员通过给孕妇穿铅围裙应保护胎儿免受辐射。
对胎儿的危险取决于
在妊娠期的哪个阶段进行检查
母体的哪部分接受了 X 线检查
胎儿器官发育时，即妊娠的第5周到第10周之间，风险最大。此时，辐射可引起出生缺陷。妊娠早期，最可能出现的问题是流产。第10周后，流产和明显出生缺陷的可能性减少。
与距胎儿较近的部位相比（如腰骶部），在远离胎儿的部位（如腕部和踝部）照射X 线。胎儿受到的 X 线辐射较少。而且，较小身体部位如手指和脚趾需要 X 线能量比背部和骨盆等较大部位更少。鉴于这些事实，不管何时摄像，不涉及腹部的 X 线检查（尤其是子宫部位放置铅屏保护）危险很小。所以，如果必须行 X 线检查（例如评估骨折），潜在获益通常超过潜在危害。