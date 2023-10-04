住院患者中超过三分之一为老年人。不管何时，几乎一半住院患者年龄在65岁以上。急诊室就诊的老年人中几乎一半要收住院。
许多老年人出院时外表状态较生病前恶化。部分原因是老年人在入院时往往具有长期的严重疾病和虚弱状态。（也可参见住院引起的问题。）
但是，部分理由在于住院可引发一些问题，而不管年龄大小。老年人更可能存在或发生这些问题，并且结果更为严重，原因如下：
神智错乱： 随年龄增加发生的变化使人们更易于突然和明显神智错乱（谵妄）。
脱水： 老年人渴感较年轻人缓慢和轻微。所以，他们喝水更少，在获取饮水较困难的环境条件下如住院等，尤其如此。
跌倒： 老年人易于跌倒，一旦摔倒，则更可能发生严重损伤如骨折等。
失禁： 老年人术后从较高的医院病床下床特别困难，存在重病或身体连接各种仪器的的老人也是如此。所以，他们不能及时上厕所。
失去独立性： 住院期间，由于医护人员提供各种帮助（如洗澡），这使老年人变得不能自理。
肌肉组织丢失： 当老年人长时间卧床或不动时，便易于较快丢失和更多地丧失肌肉组织。
褥疮： 由于老年人皮下脂肪较少、皮肤血流减少，所以易于发生褥疮。如果出现褥疮，应在出院后送到护理院而不是回家。
药物的副作用： 入院前，许多老年人正在服用多种药物（另见衰老和药物）。在医院内，可能会开具更多药物。患者服用的药物越多，发生副作用和药物与其他药物、补充剂或食物相互作用的机会越大。而且，老年人对某些药物更敏感。
营养不良： 年龄相关的生理变化会降低人们的食欲或减少营养吸收，这与某些疾病（包括牙科疾病）和药物造成的后果一样。
许多老年人很难从住院经历和疾病中达到心理和生理上的恢复。
预防策略
有些医院已经制定出有关预防老年人住院所致问题的策略。这些策略旨在帮助老年人保持未生病时的功能活动。
跨学科团队： 该团队由医疗保健专业人员组成，他们为老年人保健而协同工作。团队成员评估患者的需求，协调患者的医院护理。并寻找可能出现的问题从而予以处理或预防。
焦点团队： 该团队专注于预防和处理某一专门问题如营养不良或褥疮。这样的团队经常由护士引导，检查患者问题并制定一份保健计划。
老年病学家： 这些医生接受为老年人保健专设的培训，能够帮助防治老年人的常见问题。例如，老年科医生避免开具特别容易给老年人带来问题的药物或联用药物，并可能停用获益很小或有潜在副作用的药物（另见衰老和药物）。
指南： 医院也遵循老年人保健指南。
责任护士： 有时指派一个护士主要负责和监测患者保健。该护士确信其他医护人员理解患者的治疗计划。
老年病护理单元： 这些单元专为老年人设计，并配备接受老年人保健方面培训的医护人员。在这些单元，鼓励老年人尽早和尽可能多下床活动。鼓励每天早晨穿衣，尽可能遵循日常活动规律，并且在餐厅就餐。如果老年人住院很长时间，则应鼓励患者以照片、枕头和其它熟悉物品装饰房间，以体现个性化。医护人员鼓励家庭成员和朋友参加医疗保健过程。
治疗
在医院内，如何积极地处理疾病不应取决于年龄。家人和老年人应与医生交谈，以便确信治疗选择是基于疾病严重程度而不是年龄。但是，根据患者愿望，有时少些积极治疗对老年人是合适的，有时根据患者意愿和意见即疾病预期怎样进展以及生存多长时间，少一点积极处理对于老年人也是适当的。预先嘱托记录了人们希望获得的医疗护理，这对老年人来说特别重要。