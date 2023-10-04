住院患者中超过三分之一为老年人。不管何时，几乎一半住院患者年龄在65岁以上。急诊室就诊的老年人中几乎一半要收住院。

许多老年人出院时外表状态较生病前恶化。部分原因是老年人在入院时往往具有长期的严重疾病和虚弱状态。（也可参见住院引起的问题。）

但是，部分理由在于住院可引发一些问题，而不管年龄大小。老年人更可能存在或发生这些问题，并且结果更为严重，原因如下：

许多老年人很难从住院经历和疾病中达到心理和生理上的恢复。

预防策略 有些医院已经制定出有关预防老年人住院所致问题的策略。这些策略旨在帮助老年人保持未生病时的功能活动。 跨学科团队： 该团队由医疗保健专业人员组成，他们为老年人保健而协同工作。团队成员评估患者的需求，协调患者的医院护理。并寻找可能出现的问题从而予以处理或预防。

焦点团队： 该团队专注于预防和处理某一专门问题如营养不良或褥疮。这样的团队经常由护士引导，检查患者问题并制定一份保健计划。

老年病学家： 这些医生接受为老年人保健专设的培训，能够帮助防治老年人的常见问题。例如，老年科医生避免开具特别容易给老年人带来问题的药物或联用药物，并可能停用获益很小或有潜在副作用的药物（另见衰老和药物）。

指南： 医院也遵循老年人保健指南。

责任护士： 有时指派一个护士主要负责和监测患者保健。该护士确信其他医护人员理解患者的治疗计划。

老年病护理单元： 这些单元专为老年人设计，并配备接受老年人保健方面培训的医护人员。在这些单元，鼓励老年人尽早和尽可能多下床活动。鼓励每天早晨穿衣，尽可能遵循日常活动规律，并且在餐厅就餐。如果老年人住院很长时间，则应鼓励患者以照片、枕头和其它熟悉物品装饰房间，以体现个性化。医护人员鼓励家庭成员和朋友参加医疗保健过程。