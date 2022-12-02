毒品可通过吞咽、雾化吸入、作为粉剂通过鼻腔吸入、注射。毒品注射产生的效应更快、更强。
毒品可以静脉注射、肌肉注射或者皮下注射。手臂上的静脉通常用于静脉注射，但是如果这些区域疤痕非常多和严重受损，有些人会将毒品注射到身体其他静脉中，包括大腿、颈部、腋窝或脚静脉。
（也可见药物使用与滥用 。）
注射毒品的并发症
注射吸毒比其他使用方法更具风险。吸毒者不仅会受到毒品的影响，还会发生与注射本身有关的问题，例如：
掺杂物： 掺杂物是毒品中用于改变毒品物理性质的物质。它们常常是为了降低成本或使毒品易于使用的附加物，而使用者并不知情。因此，使用者不知道自己注射了什么。在街头毒品（例如海洛因和可卡因）中，也可以添加掺杂物以增强毒品的精神改变特性或替代毒品。已经发现有多种不同的掺杂物（例如安非他明、右美沙芬、芬太尼、氯胺酮、麦角酸二乙基酰胺 [LSD]）用作添加剂，每种都有自己的作用，有时会使人们难以确定实际使用的毒品是什么。此外，掺杂物可能是强效的，并导致毒性或毒品过量。
充填剂： 有的人把片剂压碎，将其溶解，然后静脉注射该溶液。这些人注射了片剂通常包含的充填剂（如纤维素、滑石粉、玉米粉）。充填剂可在肺内聚集，引起炎症。填充剂还会损坏心脏瓣膜，从而增加心脏感染风险（心内膜炎）。
细菌与病毒： 使用未经灭菌的注射器注射毒品能把细菌和病毒引入体内，尤其使用别人使用过的注射器。结果是，可能会在注射部位附近发生脓肿，或者细菌或病毒可能会通过血流传播到身体其他部位，例如肺、心脏、脑部、肝脏或骨骼，并引起感染。心脏瓣膜感染（心内膜炎）是注射受细菌污染的毒品或使用脏针头引起的常见严重后果。注射吸毒者可通过注射部位感染肉毒杆菌和破伤风。共用针头可以传播严重感染，例如乙型和丙型肝炎以及人类免疫缺陷病毒（HIV）感染。
使用注射器造成的损伤： 毒品滥用者胳膊肘骨化性肌炎是由不适当的反复注射引起的。胳膊肘周围肌肉组织由瘢痕组织替代。皮下注射（即经皮下注射的药品，也称为皮下注射毒品）能引起皮肤溃疡。静脉注射会导致静脉疤痕（痕迹），这使静脉注射变得越来越困难，并损害血液流动。
注射吸毒的诊断
医师的评估
有时自我报告
有时，当人们因需要协助戒毒而去看医生时，会被诊断出注射吸毒。但另外一些人却努力掩盖他们使用毒品的情况。
当从业医师注意到某人情绪或行为变化时会怀疑他使用了某种毒品。他们会予以彻底的体格检查。滥用毒品会产生明显的症状。比如说，频繁的静脉注射毒品会在注射部位留下明显的痕迹。这些痕迹是一些在一片黑色的或变了色的皮肤周围的细小的线、黑色小点（针头注射所致）。皮下注射毒品会产生环状皮肤伤痕或溃疡。注射毒品的人可能会声称造成痕迹的其他原因，例如频繁献血、虫咬或其他伤害。
医疗保健从业人员还使用其他方法（例如调查问卷）来确定某些毒品和其他物质滥用情况，并确定毒品使用程度及其影响。可以做尿液检测，有时也可以做血液检测来检测现用毒品情况。
如果发现毒品使用问题，尤其是注射毒品，将对患者进行肝炎、HIV感染以及使用这些毒品的其他常见感染的彻底评估。
ST. MARY'S 医院医学院/科学图片库
注射吸毒的治疗
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国国家药物滥用研究所 (NIDA)： 对药物使用及其后果的科学研究提供支持的联邦机构，提供有关常用药物、研究重点和进展、临床资源以及拨款和资助机会的信息。
物质滥用和精神健康服务管理局 (SAMHSA)： 负责领导公共卫生部门改善行为健康的美国卫生部机构，提供各种资源，包括治疗定位器、免费热线、执业人员培训工具、统计和各种物质相关主题的出版物。