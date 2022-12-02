医师的评估

有时自我报告

有时，当人们因需要协助戒毒而去看医生时，会被诊断出注射吸毒。但另外一些人却努力掩盖他们使用毒品的情况。

当从业医师注意到某人情绪或行为变化时会怀疑他使用了某种毒品。他们会予以彻底的体格检查。滥用毒品会产生明显的症状。比如说，频繁的静脉注射毒品会在注射部位留下明显的痕迹。这些痕迹是一些在一片黑色的或变了色的皮肤周围的细小的线、黑色小点（针头注射所致）。皮下注射毒品会产生环状皮肤伤痕或溃疡。注射毒品的人可能会声称造成痕迹的其他原因，例如频繁献血、虫咬或其他伤害。

医疗保健从业人员还使用其他方法（例如调查问卷）来确定某些毒品和其他物质滥用情况，并确定毒品使用程度及其影响。可以做尿液检测，有时也可以做血液检测来检测现用毒品情况。

如果发现毒品使用问题，尤其是注射毒品，将对患者进行肝炎、HIV感染以及使用这些毒品的其他常见感染的彻底评估。