药检涉及检查不一定有任何中毒症状或患毒品相关疾病的人的毒品使用情况。可以系统性或随机完成

特定人群，如学生、运动员、囚犯

申请某种职业或已在职的人群（如飞行员或商业卡车司机）

曾有过机动车辆或轮船意外事故的人群或在工作中出现过意外事故的人群

曾用不明手段自杀过的人群

因药物滥用而执行法院要求治疗项目的人群或要求戒毒而得到缓刑或假释的人群，需监督遵守

在接受毒品滥用治疗项目的人群，需检测后续的毒品滥用情况，并因此予以更优的治疗方案

作为监护权或父母权听证会的一部分而需要接受药检的人

军人

通常，除非在某些情况下（例如汽车或工作场所事故），否则人们必须同意接受药检。药检无法确定使用某种物质的频率，因此无法区分偶然使用者和惯常使用者。此外，药检仅能检出某些物质，因此会遗漏许多其他物质。最常见的目标物质包括

可以检测尿液标本、血液标本、呼气、唾液或头发。尿液检测是最常见的，因为它无创、快速并且能够检测许多药物。它能检测近1～4天内使用的药物，有时会检测使用时间更长的药物，这主要取决于所使用的药物。很少进行血液检查，因为它具有侵入性，并且只能在药物使用后几小时内检测出药物。毛发检测的普及程度不高，但它能检测出近100天内使用过的药物。健康保健工作者可直接观察样本并将之密封，这样一来他们就能确保样本不被掉包。

药物检测并不总是准确的。最常用的尿液检查结果不完整，有时甚至不正确。有时，检查未能检测到受测者实际使用的药物（假阴性结果）。可能出现此结果的情况包括：

该检测不是专门性的，或对检测特定药物或药物成分的敏感性有限。

尿液极度稀释，以至于尿液中的药物量低于检测能发现的量。

患者提交其他人的尿液样本或向尿液中添加一种物质来改变样本。

另一方面，当患者实际未使用药物时，检查结果有时会呈阳性（假阳性结果）。例如，罂粟种子可能会产生阿片类药物的假阳性结果（海洛因来源于罂粟植物）。