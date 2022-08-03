头重脚轻（接近昏厥）是一种要晕倒的感觉。
晕厥（昏厥）是指人由于突然短暂丧失意识而跌倒在地或瘫坐在椅子上，随后意识恢复。昏厥时人软绵绵地一动不动，可能出现腿和胳膊发凉，脉搏微弱，呼吸变浅。
有的人在晕倒之前感觉到头晕或眩晕。也有人可能会有恶心、出汗、视力模糊或视野狭窄、嘴唇或指尖发麻、胸痛或心悸的症状。在没有出现警示症状的情况下，较少会发生突然的昏厥。
痫性发作（脑电活动紊乱）和心脏骤停（心脏完全停止搏动）可导致意识丧失，但不属于晕厥。然而，一些昏厥的病人，肌肉会不由自主地短暂抽搐，类似于癫痫发作。
昏厥可发生在任何年龄段，但导致昏厥的危险因素在老年人中更为常见。
晕厥的病因
除非造成脑功能普遍紊乱，否则人不会失去意识。而这种紊乱通常是由于流向大脑的血流量减少所致。有时，虽然有充足的血流量供应，但血中保障大脑工作必须的氧或糖（血糖）可能不充足。
导致大脑血流量减少可能有几种情况。最常发生的情况为疾病引起血液正常心脏回流障碍（从而使心脏泵出血量减少）。较少发生的情况则是疾病影响到心脏泵血（通常为心脏疾病）所致。中风虽然会造成大脑血流量的减少，但仅是减少大脑某一局部位置的血流量。所以，中风几乎不会引起晕厥，除非极少数患者其中风所累及的部位在大脑维持意识清醒的区域。
晕厥的最常见病因是
强烈的情绪波动（如恐惧、疼痛或看到血）
咳嗽或者是大小便时用力
长时间站立
突然间起立
妊娠
使用某种药物
特发性病因（即原因不能确定）
这些常见病因几乎总会在患者站起时导致晕厥。而当患者摔倒后，由于流向大脑的血流量增加，患者的意识迅速恢复，尽管在数分钟至数小时内可能不会完全恢复正常。有些患者感觉到疲乏或者筋疲力尽可持续数小时。这些病因如果不会造成患者跌倒受伤往往并非很严重。
这些原因大多数都会引起心脏心血量回流减少。强烈的情绪波动（尤其是看见血所引发的）或是疼痛会激动迷走神经。迷走神经兴奋会使血管变宽，回心血量减少，心率减缓。这两种因素都会导致头晕，有时候出现昏厥（即血管迷走性晕厥或神经心源性晕厥）。
排便过程的肠蠕动用力、排尿用力或咳嗽用力时会增加胸腔压力。胸腔压力增大会使迷走神经兴奋，也会导致回心血量减少。
健康人长时间持续站立也会出现昏厥（常见于士兵，这种现象被称为阅兵场晕厥），因为腿部肌肉必须要保持活动才能帮助血液流回心脏。
坐下或者站起过快会导致昏厥，因为位置的改变会导致血液在腿部淤积，导致血压降低。正常情况下，机体通过迅速增加心率和收缩血管来维持血压。当身体不以这些方式代偿时常常会出现头晕现象，发生昏厥可能很少。某些脑和脊髓疾病、长期卧床和某些药物（特别是用于治疗高血压的药物）会干扰这种代偿作用并导致站立时晕厥。
怀孕早期激素水平的变化有时会导致昏厥。
低血糖（血糖水平低）最初引起意识模糊、头重脚轻感、颤抖等症状，但如果低血糖严重或持续，患者会失去意识。这些症状由于通常是在昏厥之前出现，对于低血糖患者通常在发生昏厥之前有一定的警示作用。通常情况下，引起低血糖的原因是使用了治疗糖尿病的药物，特别是胰岛素。极少情况下，病人患有分泌胰岛素的肿瘤。
较为少见，但较严重的病因包括
心脏瓣膜疾病（主动脉瓣最为常见）
心率过快或过慢
血栓阻塞肺动脉（肺栓塞）
心脏病发作或其他心肌病症
心脏瓣膜疾病可以阻碍血液从心脏泵出。过快的心率可能会使心脏没有足够的时间来重新注入血液，所以泵出的血液更少。过慢的心率可能导致泵出血液不足。肺部的血栓造成心脏不能泵出足够的血液。患有心脏病的人在心脏病发作时，很少会发生昏厥（老年人中更常见）。其他罕见的心肌疾病即心肌病可引起昏厥，特别是在运动时，通常是由异常的心脏节律所引起。
大多数中风虽然不会导致昏厥，但是累及到某些脑底血管的中风或短暂性脑缺血 (TIA) （后循环卒中）会导致昏厥。同样地，累及到这些血管的偏头痛有时会导致昏厥。
晕厥的评估
如果可能的话，应由昏厥的目击者向医生描述整个过程，因为当事人可能不记得具体过程。
警示体征
昏厥患者中，某些症状和特征需要引起关注。它们包括
运动过程中出现昏厥
短时间内多次发作
无任何警示症状或任何明显触发诱因而突然发生昏厥
发生昏厥之前或之后伴有可能的心脏疾病症状，如胸痛、心悸或呼吸急促
老年人
昏厥导致明显外伤
猝死家族史、运动过程中昏厥，或反复发作的昏厥或癫痫发作的病因尚未查明
何时就医
尽管大多数昏厥的病因并不严重，但是仍需要医生来区分严重的病因和相对危害较小的病因。发生了昏厥的人应该立即就医，尤其是伴有任何警示征象者。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。在询问病史和身体检查中获取的信息经常可以提示医生，患者出现昏厥原因和需要做什么检查。
医生应询问导致昏厥发生的事件。医生会询问病人是否正在运动、争论，或存在潜在的情绪激动的情况。医生会询问病人是否是躺着或是站着，并且如果站着，站了多长时间。还会询问昏厥之前或之后有哪些症状，包括是否感到头晕、眩晕或恶心、出汗、视力模糊或视野狭窄、嘴唇或指尖发麻、胸痛或心悸。
医生还会要求目击者描述具体情节。无任何警示症状或者明显触发诱因而出现的突发性昏厥，提示患者可能患有心脏疾病。如果昏厥前短暂时间内出现某些症状，如头晕、恶心、打哈欠、视物模糊或出汗并发生在痛苦或不愉快的情况下，可能是血管迷走神经性晕厥，这种情况并不危险。
医生会询问之前发生眩晕或昏厥的情况和可能与昏厥相关的其他疾病、药物或症状。医生也会检查患者由于昏厥而受伤的情况。
然后医生测量患者的生命体征。分别测定患者平躺和站立 1 至 3 分钟之后的心率和血压值。医生听诊以确定有无异常心脏瓣膜或异常血流心音。做神经系统检查确定是否有中风征兆。
晕厥的某些病因和特征
病因
临床特征*
检查†
严重的病因
心肌病（影响心脏肌肉的疾病），特别是肥厚型心肌病
运动过程中或结束后发生昏厥，随后迅速恢复
年轻人和老年人当中都有
经常出现在有心脏杂音的人群中
超声心动图检查（对心脏进行超声检查）
心率过缓（通常每分钟低于 35 次），老年人更常见
心率过快（通常每分钟大于 150 次）
无警示征兆昏厥，随后苏醒，马上恢复
在各种场合都有可能昏厥
有时发生于服用某种药物的人群，尤其是治疗心脏疾病如心脏节律异常的药物（抗心律失常药）
心电图检查，有时进行连续动态心电图检查（使用 Holter 监测仪，或使用事件监护仪进行更长时间记录）
有时验血检测钠、钾等电解质
肺栓塞（血栓阻塞肺动脉）
经常表现为吸气时锐痛、气短、呼吸加快和心率加快
有时出现轻度发热、咳血或休克
有肺栓塞危险的人群中（例如之前有血凝块，近期做过手术，尤其是腿部手术，长期卧床，腿上带有石膏或夹板，高龄，吸烟或者癌症）更容易出现
肺部 CT 血管造影或核扫描
有时进行血液检查以明确有无血栓（D-二聚体检测）
心脏病发作（心肌梗死）
多见于老年患者
通常感觉胸部不适、消化不良、呼吸短促或恶心
ECG
血液检测，检测心脏受损物质（心脏标志物）含量
发生一种重度过敏反应（过敏性休克），导致血压非常低
在某些触发过敏性反应的情况，如药物或虫咬，发生时或刚发生之后出现昏厥
过度出汗，肤色苍白
有无过敏史者均有发生
通常荨麻疹、哮喘，或身体的某部分水肿（称为血管神经性水肿）
过敏原测试
血糖水平低（低血糖）
一系列症状，包括思绪混乱，颤抖和出汗之后出现昏厥
反应迟钝或思绪混乱一直持续至得到治疗
几乎全部发生于糖尿病患者
指尖血糖测试
输入葡萄糖液之后立即恢复
较轻微的病因
胸腔压力增大（如，在咳嗽、排尿或排便时用力）
在从事使胸腔压力增大的活动时发生昏厥
警示症状（如，头晕、恶心或出汗）
恢复迅速，但不是立即恢复（在 5 到 15 分钟之内，但病人可能会数小时内感觉不适）
仅医生查体
强烈的情绪波动（例如疼痛、恐惧，或看见血时感到窘迫）
在情绪剧烈波动时发生昏厥
警示症状（如，头晕、恶心或出汗）
恢复迅速，但不是立即恢复（在 5 到 15 分钟之内）
原因经常很明显
仅医生查体
发生昏厥前有时会出现一些感觉、视觉或其他功能障碍（称为先兆）
搏动性头痛，通常见于头部一侧
对光和/或声音敏感
仅医生查体
长时间站立
基于病史，病因明显
无其他症状
仅医生查体
妊娠
健康育龄女性人群
无其他症状
通常见于妊娠初期或未察觉到妊娠的妇女
尿妊娠试验
通气过度
昏厥前经常出现口周围或手指酸麻感
通常在大的情绪波动时或之后发生
可能不会被患者本人或他人意识到的呼吸加快
通常在青年人当中出现
仅医生查体
降压药（但很少使用 β-受体阻滞剂），如袢利尿剂和硝酸酯类
在坐起或站起几分钟之内出现头晕随后昏厥
经检查站起时血压下降
医生的检查
有时进行倾斜台试验
通过影响心脏电活动而引起心跳不规则且加快的药物，例如抗精神病药（主要是吩噻嗪）、某些抗心律失常药、某些抗抑郁药和某些抗生素
有时心悸和有头重脚轻感
突然失去意识
医生的检查
ECG
自主神经系统（自动调节体内功能，如血压）功能障碍
在坐起或站起几分钟之内出现头晕随后昏厥
经检查站起时血压下降
医生的检查
有时进行倾斜台试验
长期卧床引起的功能失调
在坐起或站起几分钟之内出现头晕随后昏厥
经检查站起时血压下降
医生的检查
有时进行倾斜台试验
贫血
在坐起或站起几分钟之内出现头晕随后昏厥
慢性疲劳
有时出现黑便或月经量过多
全血细胞计数
便（潜）血检查
*医生始终会查体。特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 所有晕厥患者都需做心电图检查，可能会用放在手指上的传感器监测血氧水平（脉搏血氧测定法）。
CT=计算机断层扫描；ECG=心电图；MRI=磁共振成像。
检查
患者通常要做检查，除非患者有明显的、无伤害性情绪诱因或感觉良好。医生根据所怀疑的病因选择检查项目。
心电图(ECG)
连续动态心电图（Holter 监测仪或事件监测仪）
血氧测量（脉搏血氧仪）
指血血糖测量
有时行心脏的超声检查（超声心动图）
有时进行倾斜台试验
有时做血液检查
极少做中枢神经系统（脑和脊髓）成像检查
总的来说，如果昏厥导致受伤或多次发生（尤其是在短暂时期内），有必要做更深入的评估。除非医生怀疑有心脏或脑部问题，否则通常不会进行心脏和脑部影像学检查。
怀疑患有心脏病者包括心脏病发作、心脏节律异常或心脏瓣膜异常通常需要住院评估。
心电图需要做。心电图有可能反映心脏节律紊乱或其他心脏问题，但有时如果心脏的节律异常已缓解心电图是正常的。有时医生要求患者住院，以监测 24 小时心脏活动。有时，医生可能会要求患者在家里佩戴小型心脏监护仪（称为连续动态心电图）。或者，极少情况下，医生会在皮下植入记录设备。
测量血氧含量。发作时或在发作后马上进行脉搏血氧含量测定，以确定血液中的低氧水平（可能反映血栓）。如果血氧水平低，医生会做计算机断层扫描 (CT) 血管造影（使用静脉造影剂）或肺扫描检查是否有血栓。
实验室检查根据身体检查结果判断，如果需要则进行。然而，所有育龄妇女都应该做妊娠试验。
对于运动引起晕厥、有心脏杂音或者坐着或站起时发生晕厥的人，可能会做超声心动图检查。
对于站起时晕厥的人，有时会做倾斜台试验。在超声心动检查或运动负荷试验未能确定昏厥的原因时，也可以用倾斜台试验来评估运动引起的昏厥。
如果医生怀疑心脏节律紊乱是由运动所致，则会做运动负荷试验。运动负荷试验常用于运动引发症状的患者。
电生理 (EP) 检查包括使用经血管穿行进入心脏的导线记录心脏电活动和电传导通路的检查。对于因不明原因反复晕厥发作的患者、有无法解释的警示征象的人群以及有心脏病发作导致心力衰竭病史的人群，如果其他检查无法确定有无心律紊乱，则有时会进行电生理检查。
如果医生怀疑痫样发作，则可能会做脑电图检查。
晕厥的治疗
老年人须知
老年人随着年龄增长，大脑血流量减少，因而特别容易发生昏厥。老年人昏厥最常见的原因是由于站起来时，无法迅速调节血压。造成大脑血流量减少的原因有动脉血管变硬，迅速调整能力减弱；缺乏运动使肌肉强度和血液静脉回流到心脏的动力不足以及心脏疾病导致心脏的泵血效率降低。
在老年人中，通常导致昏厥的原因不仅是一种。例如，服用了几种治疗心脏病或高血压药物的情况下又在很热的教堂长时间地站立或从事情感服务活动。
关键点
昏厥一般是由流向大脑的血流量不足所致。
大多数引起昏厥的原因并不严重。
某些不常见的病因较严重或是潜在致命的。
如果昏厥有明显的触发因素（如强烈的情绪波动），之前还有其他症状（例如头晕、恶心、出汗），几分钟后恢复正常，可能是血管迷走性晕厥，并不严重。
心脏节律紊乱导致的昏厥，通常突然出现且快速恢复。
在明确昏厥的病因并得到治疗之前，医生可能会禁止患者开车和操作机械，因为如果病因是未被察觉的心脏疾病，这些作业导致的后果将可能是致命的。
如果是心率过缓导致的昏厥，需要植入心脏起搏器。