除非造成脑功能普遍紊乱，否则人不会失去意识。而这种紊乱通常是由于流向大脑的血流量减少所致。有时，虽然有充足的血流量供应，但血中保障大脑工作必须的氧或糖（血糖）可能不充足。

导致大脑血流量减少可能有几种情况。最常发生的情况为疾病引起血液正常心脏回流障碍（从而使心脏泵出血量减少）。较少发生的情况则是疾病影响到心脏泵血（通常为心脏疾病）所致。中风虽然会造成大脑血流量的减少，但仅是减少大脑某一局部位置的血流量。所以，中风几乎不会引起晕厥，除非极少数患者其中风所累及的部位在大脑维持意识清醒的区域。

晕厥的最常见病因是

强烈的情绪波动（如恐惧、疼痛或看到血）

咳嗽或者是大小便时用力

长时间站立

突然间起立

妊娠

使用某种药物

特发性病因（即原因不能确定）

这些常见病因几乎总会在患者站起时导致晕厥。而当患者摔倒后，由于流向大脑的血流量增加，患者的意识迅速恢复，尽管在数分钟至数小时内可能不会完全恢复正常。有些患者感觉到疲乏或者筋疲力尽可持续数小时。这些病因如果不会造成患者跌倒受伤往往并非很严重。

这些原因大多数都会引起心脏心血量回流减少。强烈的情绪波动（尤其是看见血所引发的）或是疼痛会激动迷走神经。迷走神经兴奋会使血管变宽，回心血量减少，心率减缓。这两种因素都会导致头晕，有时候出现昏厥（即血管迷走性晕厥或神经心源性晕厥）。

排便过程的肠蠕动用力、排尿用力或咳嗽用力时会增加胸腔压力。胸腔压力增大会使迷走神经兴奋，也会导致回心血量减少。

健康人长时间持续站立也会出现昏厥（常见于士兵，这种现象被称为阅兵场晕厥），因为腿部肌肉必须要保持活动才能帮助血液流回心脏。

坐下或者站起过快会导致昏厥，因为位置的改变会导致血液在腿部淤积，导致血压降低。正常情况下，机体通过迅速增加心率和收缩血管来维持血压。当身体不以这些方式代偿时常常会出现头晕现象，发生昏厥可能很少。某些脑和脊髓疾病、长期卧床和某些药物（特别是用于治疗高血压的药物）会干扰这种代偿作用并导致站立时晕厥。

怀孕早期激素水平的变化有时会导致昏厥。

低血糖（血糖水平低）最初引起意识模糊、头重脚轻感、颤抖等症状，但如果低血糖严重或持续，患者会失去意识。这些症状由于通常是在昏厥之前出现，对于低血糖患者通常在发生昏厥之前有一定的警示作用。通常情况下，引起低血糖的原因是使用了治疗糖尿病的药物，特别是胰岛素。极少情况下，病人患有分泌胰岛素的肿瘤。

较为少见，但较严重的病因包括

心脏瓣膜疾病（主动脉瓣最为常见）

心率过快或过慢

血栓阻塞肺动脉（肺栓塞）

心脏病发作或其他心肌病症

心脏瓣膜疾病可以阻碍血液从心脏泵出。过快的心率可能会使心脏没有足够的时间来重新注入血液，所以泵出的血液更少。过慢的心率可能导致泵出血液不足。肺部的血栓造成心脏不能泵出足够的血液。患有心脏病的人在心脏病发作时，很少会发生昏厥（老年人中更常见）。其他罕见的心肌疾病即心肌病可引起昏厥，特别是在运动时，通常是由异常的心脏节律所引起。

大多数中风虽然不会导致昏厥，但是累及到某些脑底血管的中风或短暂性脑缺血 (TIA) （后循环卒中）会导致昏厥。同样地，累及到这些血管的偏头痛有时会导致昏厥。