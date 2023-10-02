宫颈癌发生于宫颈（子宫下部）。大部分宫颈癌的病因是人乳头状瘤病毒 (HPV) 感染。常规的宫颈癌筛查检测及 HPV 疫苗接种能预防宫颈癌。
筛查
宫颈癌筛查可有效预防宫颈癌和因该疾病造成的死亡。
建议女性从 21 至 25 岁开始接受宫颈癌筛查。根据年龄和检查类型，通常每 3 至 5 年进行一次筛查检查。
两种类型的测试用于筛查宫颈癌：
HPV 测试： 对子宫颈样本进行检测，以确定是否存在导致大多数宫颈癌的 HPV 菌株。
巴氏试验： 在显微镜下检查子宫颈的细胞，以确定是否有癌变或异常。如不经治疗，异常细胞可能发展成癌症（这些细胞称为癌前细胞）。
筛查可在 65 岁后停止，但前提是在过去 10 年内有足够数量的检查结果正常。
如果女性接受过全子宫切除术（手术切除子宫，包括子宫颈）并且没有宫颈癌或癌前病变，则不需要进行 HPV 或巴氏试验。
自从在有这项检查的国家进行巴氏试验以来，宫颈癌造成的死亡人数已下降超过 50%。
如果所有女性按照建议进行宫颈癌筛查，则因宫颈癌导致的死亡几乎可以根除。然而，在美国，许多女性没有定期接受检查，在中低资源国家，通常不提供宫颈癌筛查。
你知道吗……
HPV 疫苗
HPV 疫苗针对导致大多数宫颈癌（以及生殖器疣和其他癌症，包括肛门、阴道、阴茎、喉咙和食道癌症）的 HPV 类型提供免疫。该疫苗有助于预防宫颈癌及其他癌症。
最好在开始活跃的性生活之前接种疫苗，但即使已开始活跃的性生活，也应该接种疫苗。
医生建议儿童在 11 岁或 12 岁接种疫苗，但是儿童可以在 9 岁就接种疫苗。
对于 15 岁以下的人，间隔 6 至 12 个月注射两剂疫苗。
对于 15 至 26 岁的人，接种三剂疫苗。第一剂接种后 2 个月，接种第二剂。最后一剂在第一剂后 6 个月进行接种。
避孕套
性交时正确使用避孕套有助于防止 HPV 的传播。然而，由于避孕套没有覆盖可能被感染的所有区域，并且 HPV 可以通过外部口腔、生殖器或肛门接触传播，所以避孕套并不能完全防止感染 HPV。