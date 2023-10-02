宫颈癌筛查可有效预防宫颈癌和因该疾病造成的死亡。

建议女性从 21 至 25 岁开始接受宫颈癌筛查。根据年龄和检查类型，通常每 3 至 5 年进行一次筛查检查。

两种类型的测试用于筛查宫颈癌：

HPV 测试： 对子宫颈样本进行检测，以确定是否存在导致大多数宫颈癌的 HPV 菌株。

巴氏试验： 在显微镜下检查子宫颈的细胞，以确定是否有癌变或异常。如不经治疗，异常细胞可能发展成癌症（这些细胞称为癌前细胞）。

筛查可在 65 岁后停止，但前提是在过去 10 年内有足够数量的检查结果正常。

如果女性接受过全子宫切除术（手术切除子宫，包括子宫颈）并且没有宫颈癌或癌前病变，则不需要进行 HPV 或巴氏试验。

自从在有这项检查的国家进行巴氏试验以来，宫颈癌造成的死亡人数已下降超过 50%。

如果所有女性按照建议进行宫颈癌筛查，则因宫颈癌导致的死亡几乎可以根除。然而，在美国，许多女性没有定期接受检查，在中低资源国家，通常不提供宫颈癌筛查。