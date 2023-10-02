宫颈癌发生于宫颈（子宫下部）。大部分宫颈癌的病因是人乳头状瘤病毒 (HPV) 感染。
宫颈癌通常由通过性接触传播的人乳头状瘤病毒 (HPV) 导致。
首发症状通常为不规则阴道出血，通常在性活动后，但症状可能要到癌症扩大或扩散后才会出现。
宫颈癌筛查检测（巴氏 [Pap] 试验和/或 HPV 检测）通常可检测是否存在异常情况，然后对异常组织进行活检。
治疗通常包括手术切除癌症和周围组织，如果肿瘤很大或已扩散，通常需要放疗和化疗。
（也请参见女性生殖系统癌症概述。）
宫颈位于子宫下部。宫颈突入阴道。
在美国，宫颈癌（子宫颈癌）是第三位最常见的妇科恶性肿瘤，并且是年轻女性中常见的妇科恶性肿瘤。确诊时的平均年龄约为 50 岁，但女性的最常见确诊年龄在 35 至 44 岁之间。
在世界范围内，大多数宫颈癌病例（约 85%）和宫颈癌导致的死亡（约 90%）发生在中低资源国家。宫颈癌在 23 个国家是女性中最常见的癌症，在 36 个国家是癌症致死的主要原因。
女性内生殖器官定位
大约 80% 至 85% 的宫颈癌是鳞状细胞癌，发生在宫颈壁的扁平、皮样细胞中。大多数其他类型的宫颈癌是腺癌，由腺细胞发展而来。
宫颈癌始于宫颈表面细胞的缓慢、进行性变化。这些病变称为非典型增生或宫颈上皮内瘤变(CIN)，被视为癌前病变。这意味着，如果不治疗，可能会演变为癌症，有时会经过多年。CIN 分为轻度 (CIN 1)、中度 (CIN 2) 或重度 (CIN 3)。
宫颈癌发生于宫颈表面，并可向深部浸润。宫颈癌可通过以下方式扩散：
直接扩散到附近的组织，包括阴道
进入子宫颈内丰富的淋巴管网络，然后扩散到身体的其他部位
很少通过血流传播
宫颈癌的病因
宫颈细胞癌前病变（宫颈上皮内瘤变）和宫颈癌几乎总是由通过性接触传播的人乳头状瘤病毒 (HPV) 引起。HPV 病毒也可导致生殖器疣或阴道、外阴或肛门癌。在过去几十年中，在可获得 HPV 疫苗、宫颈癌筛查和宫颈上皮内瘤变治疗的国家，宫颈癌发生率稳步下降。
发生宫颈癌的风险因素包括：
性传播感染的几率增加（例如，初次性交时年纪较小，有多个性伴侣，或性伴侣有性传播感染的风险因素）
口服避孕药（节育药）
吸烟
外阴、阴道或肛门有癌前病变或癌症
免疫系统低下（由于癌症或艾滋病等，或者由于药物，如化疗药物或皮质类固醇）
HPV 可以通过任何类型的性活动传播，包括口腔、生殖器或肛门接触。HPV 感染非常常见，约 80% 的性活跃者在一生中至少有一次暴露于 HPV 感染。许多 HPV 感染仅持续很短时间，但有些患者可能感染 HPV 超过一次，有些 HPV 感染持续数年。
宫颈癌的症状
癌前病变和早期宫颈癌通常不会引起症状。
宫颈癌的第一个症状通常是阴道异常出血，最常见的是性活动后出血。月经间期可能出现点滴状或大量的出血，或者月经量增多。大块的宫颈癌灶更易发生出血，且可能出现脓样的阴道分泌物及盆腔疼痛。
如果癌肿广泛侵润浸润，可出现下背部痛，腿部肿胀。可能会出现尿路梗阻，如果不治疗可能发生肾衰竭。
宫颈癌的诊断
巴氏试验
活检
常规巴氏试验可以检测宫颈表面异常的癌前细胞（非典型增生）。医生定期检查有癌前细胞的女性。宫颈细胞非典型增生等疾病可治疗，并预防发生宫颈癌。
活检
如果在盆腔检查期间在子宫颈上看到赘生物或其他异常区域，或者巴氏试验发现癌前或者癌症细胞，应行宫颈活检。通常，医生使用带有双目放大镜的仪器（阴道镜），通过阴道插入，检查子宫颈并选择最佳活检部位，这称为阴道镜检查。
有两种不同的检测类型：
宫颈活检： 在阴道镜下取宫颈部分组织活检。
宫颈管诊刮： 取宫颈内组织活检。
这些检查与巴氏试验相似。它们通常只引起轻微疼痛，只有少量出血。
如果诊断仍不能确定，可行锥切活检，切除大块锥形组织。通常用一个细电环环形切除部分宫颈。这个手术叫电刀宫颈环形切除术（loop electrosurgical excision procedure ，LEEP）。此操作只需要局部麻醉。替代技术是使用手术刀（冷刀）或激光（高度聚焦的光束）。这些手术需要在手术室中进行，通常需要全身麻醉。
宫颈癌的分期
如果确诊了宫颈癌，需注意观察癌肿的大小、部位（分期）。分期以盆腔体检和胸部X线开始。通常进行计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)或CT和正电子发射断层造影术(PET)组合检查，以确定癌肿是否已播散到周围组织或身体远处部位。如果不能进行这些检查，医生可通过其他成像操作检查特定器官，如膀胱镜检查（膀胱）、乙状结肠镜检查（结肠）或静脉尿路造影（尿路）。
医生通常也会通过成像检查或活检检查淋巴结的扩散情况。了解癌症是否已经扩散到淋巴结以及涉及多少淋巴结，有助于医生预测患者的预后并计划治疗。
宫颈癌的分期从 I 期（早期）到 IV 期（晚期）。分期基于癌肿的转移程度：
I期：癌肿局限于宫颈。
II期：癌症已经扩散到子宫外、阴道上三分之二或子宫外组织，但仍在盆腔内（盆腔包含内部生殖器官、膀胱和直肠）。
III期：癌症已经扩散到整个盆腔和／或阴道下三分之一和／或阻塞输尿管和／或导致肾脏功能障碍和／或扩散到主动脉（体内最大的动脉）附近的淋巴结。
IV期：癌症已经扩散到盆腔外和／或膀胱或直肠或远处的器官。
宫颈癌的治疗
手术、放射疗法和/或化疗
宫颈癌的治疗取决于癌症的分期。可包括手术、放疗和化疗。
癌前病变与早期 I 期宫颈癌
宫颈癌前细胞（宫颈上皮内瘤变）和仅涉及宫颈表面的宫颈癌（早期 I 期）以同样的方式治疗。医生通常可以通过锥切活检操作切除部分子宫颈，来完全切除肿瘤。他们可以使用宫颈环形电切术 (LEEP)、激光或手术刀。这样的治疗留了患者的生育能力。
如果女性无意保留生育能力，可以切除子宫（子宫切除术）。如果锥切活检后仍残留一些癌症，可进行子宫切除术或再次进行锥切活检。
如果早期癌肿已深入到宫颈或血管或淋巴管，则行改良根治性子宫切除术，并切除附近的淋巴结。改良的根治性子宫切除术包括切除子宫颈及其旁边的一些组织（称为子宫旁组织）。但与标准根治性子宫切除术不同，改良的根治性子宫切除术仅涉及切除一半的子宫旁组织。
淋巴结可通过称为前哨淋巴结定位的程序检查癌细胞是否扩散。
另一种治疗选择是外部放射治疗加在宫颈内放入有放射性的植入物，以破坏癌灶（一种称为“近距离放射治疗术”的内照射治疗）。
放疗可刺激膀胱或直肠。因此，之后肠道可能阻塞，膀胱和直肠可能受损。此外，卵巢通常功能停止，阴道变窄。
晚期 I 期和早期 II 期宫颈癌
如果宫颈癌症累及范围超过子宫颈表面，但癌症仍然相对较小，治疗通常是
根治性子宫切除术（子宫切除术加切除周围组织，包括阴道上部和韧带）以及评估淋巴结
子宫切除术通过在腹部开一个大切口（开放性手术），或使用一个细观察管（腹腔镜）和专门的手术器械通过肚脐正下方的小切口进行。研究表明，相比于腹腔镜手术，开放性手术的癌症复发的可能性较低，女性可能活得更长。
如果癌症已经进展或已经开始在盆腔内扩散，治疗通常为
放疗联合化疗
通常会保留卵巢，因为宫颈癌不太可能扩散（转移）到卵巢。
如果在手术中医生发现癌症已经扩散到子宫颈外，则不进行子宫切除术，并建议放疗加化疗。
晚期 II 期至早期 IV 期宫颈癌
当宫颈癌在盆腔内进一步扩散或扩散到其他器官时，首选以下治疗：
放疗联合化疗
医生可能会使用正电子发射断层造影术和计算机断层扫描 (PET-CT) 来确定淋巴结是否受累，从而确定放射方向。外照射（从体外针对盆腔）用于缩小癌灶，并治疗可能已转移到周围淋巴结的癌症。然后，在宫颈内放入有放射性的植入物，以破坏癌灶（一种内照射，称为近距离放射治疗术）。
化疗通常联合放疗，通常是为了使肿瘤更容易被放疗损伤。
子宫颈癌广泛扩散或复发
子宫颈癌广泛扩散或复发的主要治疗是
化疗
化疗能缩小癌灶，控制近半数接受治疗患者的癌症播散，但是化疗的有益作用通常仅是暂时的。增加另一种药物（例如用于治疗几种癌症的单克隆抗体；这称为免疫治疗）可能会延长生存期几个月。
如果在放疗后盆腔内仍有癌症，医生可建议进行手术，切除部分或所有盆腔器官（称为盆腔脏器切除术）。这些器官包括生殖器官（阴道、子宫、输卵管和卵巢）、膀胱、尿道、直肠和肛门。切除哪个器官以及是否切除所有器官取决于许多因素，如肿瘤的位置、患者的解剖结构和她在术后的目标。在腹部做永久性的开口用于排尿（尿道造口术）和排便（结肠造口术），以便这些废物可以排出体外，并收集在袋子里。
前哨淋巴结定位和清扫术
前哨淋巴结是癌细胞可能扩散到的第一个淋巴结。可能有不止一个前哨淋巴结。这些淋巴结称为前哨淋巴结，因为它们是首先警告癌症已播散的淋巴结。
前哨淋巴结清扫术包括
识别前哨淋巴结（称为定位）
将其切除
检查以确定是否存在癌细胞
为了识别前哨淋巴结，医生向肿瘤附近的子宫颈注射蓝色或绿色染料和／或放射性物质。这些物质标出了从子宫颈到盆腔第一个淋巴结的路径。在手术过程中，医生会检查看起来呈蓝色或绿色或发出放射性信号（通过手持设备检测）的淋巴结。医生切除这个（或多个）淋巴结，并送到实验室检查癌症。如果前哨淋巴结不含癌细胞，则无需切除其他淋巴结（除非它们看起来异常）。
对于患有早期宫颈癌的女性，前哨淋巴结清扫术是切除盆腔淋巴结的替代方案。仅 15% 至 20% 的早期癌症患者的宫颈癌扩散到淋巴结。前哨淋巴结清扫术可以帮助医生限制需要切除的淋巴结数量，有时只需切除一个。切除淋巴结通常会导致诸如组织中液体积聚等问题，这些问题会导致持续肿胀（淋巴水肿）和神经损伤。
宫颈癌后的生育能力和绝经
根治性子宫切除术、化疗和／或放射疗法通常使女性无法怀孕或足月妊娠。但是，如果能够生育对她们来说很重要，女性应该与医生交谈，并得到尽可能多的信息，了解治疗对生育的影响，以及她们是否能够接受不会导致未来无法怀孕的治疗。
对于低危、早期宫颈癌且希望保留生育能力的女性，可进行锥形活检（锥形切除术）。在此手术之前，医生会检查癌症是否已扩散到盆腔淋巴结。如果癌症未扩散，医生可以通过在锥切活检过程中切除部分子宫颈，来完全切除癌症。
如果患有早期宫颈癌的女性希望保留生育能力，可以进行一种不同的癌症治疗，称为根治性子宫颈切除术（保留生育能力的治疗）。广泛的宫颈切除包括切除宫颈，宫颈周围组织，阴道上段，盆腔淋巴结。要切除这些组织，医生可以执行以下操作之一：
进行开放性手术
使用腹腔镜，将其通过肚脐下方的小切口插入，然后将器械穿过腹腔镜，有时需要机器人的协助（腹腔镜手术）
通过阴道切除组织（阴道手术）
然后将子宫重新连接到阴道的下部。因此，女性仍然可以怀孕。但是，胎儿必须通过剖腹产取出。
对于许多早期宫颈癌患者来说，宫颈切除术似乎和根治性子宫切除术一样有效。
如果绝经前女性正在接受放疗，医生会讨论保护卵巢的选择，以避免导致过早绝经。在盆腔放疗之前，可能会将卵巢移动到放射场外（卵巢固定术），以避免暴露于辐射下。
宫颈癌的预后
预后取决于宫颈癌的分期。诊断及治疗后 5 年生存率
I 期：80 至 90% 的女性
II 期：60 至 75%
III 期：30 至 40%
IV 期：15% 或更少
如果肿瘤复发，通常会发生在 2 年内。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国国家癌症研究所：子宫颈癌：本网站提供了有关宫颈癌的一般信息的链接，以及有关原因、预防、筛查、治疗和研究以及应对癌症的信息的链接。