宫颈癌发生于宫颈（子宫下部）。大部分宫颈癌的病因是人乳头状瘤病毒 (HPV) 感染。

宫颈癌通常由通过性接触传播的人乳头状瘤病毒 (HPV) 导致。

首发症状通常为不规则阴道出血，通常在性活动后，但症状可能要到癌症扩大或扩散后才会出现。

宫颈癌筛查检测（巴氏 [Pap] 试验和/或 HPV 检测）通常可检测是否存在异常情况，然后对异常组织进行活检。

治疗通常包括手术切除癌症和周围组织，如果肿瘤很大或已扩散，通常需要放疗和化疗。

（也请参见女性生殖系统癌症概述。）

宫颈位于子宫下部。宫颈突入阴道。

在美国，宫颈癌（子宫颈癌）是第三位最常见的妇科恶性肿瘤，并且是年轻女性中常见的妇科恶性肿瘤。确诊时的平均年龄约为 50 岁，但女性的最常见确诊年龄在 35 至 44 岁之间。

在世界范围内，大多数宫颈癌病例（约 85%）和宫颈癌导致的死亡（约 90%）发生在中低资源国家。宫颈癌在 23 个国家是女性中最常见的癌症，在 36 个国家是癌症致死的主要原因。

女性内生殖器官定位

大约 80% 至 85% 的宫颈癌是鳞状细胞癌，发生在宫颈壁的扁平、皮样细胞中。大多数其他类型的宫颈癌是腺癌，由腺细胞发展而来。

宫颈癌始于宫颈表面细胞的缓慢、进行性变化。这些病变称为非典型增生或宫颈上皮内瘤变(CIN)，被视为癌前病变。这意味着，如果不治疗，可能会演变为癌症，有时会经过多年。CIN 分为轻度 (CIN 1)、中度 (CIN 2) 或重度 (CIN 3)。

宫颈非典型增生 图片

宫颈癌发生于宫颈表面，并可向深部浸润。宫颈癌可通过以下方式扩散：

直接扩散到附近的组织，包括阴道

进入子宫颈内丰富的淋巴管网络，然后扩散到身体的其他部位

很少通过血流传播

宫颈癌的病因 宫颈细胞癌前病变（宫颈上皮内瘤变）和宫颈癌几乎总是由通过性接触传播的人乳头状瘤病毒 (HPV) 引起。HPV 病毒也可导致生殖器疣或阴道、外阴或肛门癌。在过去几十年中，在可获得 HPV 疫苗、宫颈癌筛查和宫颈上皮内瘤变治疗的国家，宫颈癌发生率稳步下降。 发生宫颈癌的风险因素包括： 性传播感染的几率增加（例如，初次性交时年纪较小，有多个性伴侣，或性伴侣有性传播感染的风险因素）

口服避孕药（节育药）

吸烟

外阴、阴道或肛门有癌前病变或癌症

免疫系统低下（由于癌症或艾滋病等，或者由于药物，如化疗药物或皮质类固醇） HPV 可以通过任何类型的性活动传播，包括口腔、生殖器或肛门接触。HPV 感染非常常见，约 80% 的性活跃者在一生中至少有一次暴露于 HPV 感染。许多 HPV 感染仅持续很短时间，但有些患者可能感染 HPV 超过一次，有些 HPV 感染持续数年。

宫颈癌的症状 癌前病变和早期宫颈癌通常不会引起症状。 宫颈癌的第一个症状通常是阴道异常出血，最常见的是性活动后出血。月经间期可能出现点滴状或大量的出血，或者月经量增多。大块的宫颈癌灶更易发生出血，且可能出现脓样的阴道分泌物及盆腔疼痛。 如果癌肿广泛侵润浸润，可出现下背部痛，腿部肿胀。可能会出现尿路梗阻，如果不治疗可能发生肾衰竭。

宫颈癌的诊断 巴氏试验

活检 常规巴氏试验可以检测宫颈表面异常的癌前细胞（非典型增生）。医生定期检查有癌前细胞的女性。宫颈细胞非典型增生等疾病可治疗，并预防发生宫颈癌。 宫颈抹片检查 图片 活检 如果在盆腔检查期间在子宫颈上看到赘生物或其他异常区域，或者巴氏试验发现癌前或者癌症细胞，应行宫颈活检。通常，医生使用带有双目放大镜的仪器（阴道镜），通过阴道插入，检查子宫颈并选择最佳活检部位，这称为阴道镜检查。 有两种不同的检测类型： 宫颈活检： 在阴道镜下取宫颈部分组织活检。

宫颈管诊刮： 取宫颈内组织活检。 这些检查与巴氏试验相似。它们通常只引起轻微疼痛，只有少量出血。 如果诊断仍不能确定，可行锥切活检，切除大块锥形组织。通常用一个细电环环形切除部分宫颈。这个手术叫电刀宫颈环形切除术（loop electrosurgical excision procedure ，LEEP）。此操作只需要局部麻醉。替代技术是使用手术刀（冷刀）或激光（高度聚焦的光束）。这些手术需要在手术室中进行，通常需要全身麻醉。 环形电外科切除术 (LEEP) 图片 宫颈癌的分期 如果确诊了宫颈癌，需注意观察癌肿的大小、部位（分期）。分期以盆腔体检和胸部X线开始。通常进行计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)或CT和正电子发射断层造影术(PET)组合检查，以确定癌肿是否已播散到周围组织或身体远处部位。如果不能进行这些检查，医生可通过其他成像操作检查特定器官，如膀胱镜检查（膀胱）、乙状结肠镜检查（结肠）或静脉尿路造影（尿路）。 医生通常也会通过成像检查或活检检查淋巴结的扩散情况。了解癌症是否已经扩散到淋巴结以及涉及多少淋巴结，有助于医生预测患者的预后并计划治疗。 宫颈癌的分期从 I 期（早期）到 IV 期（晚期）。分期基于癌肿的转移程度： I期：癌肿局限于宫颈。

II期：癌症已经扩散到子宫外、阴道上三分之二或子宫外组织，但仍在盆腔内（盆腔包含内部生殖器官、膀胱和直肠）。

III期：癌症已经扩散到整个盆腔和／或阴道下三分之一和／或阻塞输尿管和／或导致肾脏功能障碍和／或扩散到主动脉（体内最大的动脉）附近的淋巴结。

IV期：癌症已经扩散到盆腔外和／或膀胱或直肠或远处的器官。

宫颈癌的治疗 手术、放射疗法和/或化疗 宫颈癌的治疗取决于癌症的分期。可包括手术、放疗和化疗。 癌前病变与早期 I 期宫颈癌 宫颈癌前细胞（宫颈上皮内瘤变）和仅涉及宫颈表面的宫颈癌（早期 I 期）以同样的方式治疗。医生通常可以通过锥切活检操作切除部分子宫颈，来完全切除肿瘤。他们可以使用宫颈环形电切术 (LEEP)、激光或手术刀。这样的治疗留了患者的生育能力。 如果女性无意保留生育能力，可以切除子宫（子宫切除术）。如果锥切活检后仍残留一些癌症，可进行子宫切除术或再次进行锥切活检。 如果早期癌肿已深入到宫颈或血管或淋巴管，则行改良根治性子宫切除术，并切除附近的淋巴结。改良的根治性子宫切除术包括切除子宫颈及其旁边的一些组织（称为子宫旁组织）。但与标准根治性子宫切除术不同，改良的根治性子宫切除术仅涉及切除一半的子宫旁组织。 淋巴结可通过称为前哨淋巴结定位的程序检查癌细胞是否扩散。 另一种治疗选择是外部放射治疗加在宫颈内放入有放射性的植入物，以破坏癌灶（一种称为“近距离放射治疗术”的内照射治疗）。 放疗可刺激膀胱或直肠。因此，之后肠道可能阻塞，膀胱和直肠可能受损。此外，卵巢通常功能停止，阴道变窄。 晚期 I 期和早期 II 期宫颈癌 如果宫颈癌症累及范围超过子宫颈表面，但癌症仍然相对较小，治疗通常是 根治性子宫切除术（子宫切除术加切除周围组织，包括阴道上部和韧带）以及评估淋巴结 子宫切除术通过在腹部开一个大切口（开放性手术），或使用一个细观察管（腹腔镜）和专门的手术器械通过肚脐正下方的小切口进行。研究表明，相比于腹腔镜手术，开放性手术的癌症复发的可能性较低，女性可能活得更长。 如果癌症已经进展或已经开始在盆腔内扩散，治疗通常为 放疗联合化疗 通常会保留卵巢，因为宫颈癌不太可能扩散（转移）到卵巢。 如果在手术中医生发现癌症已经扩散到子宫颈外，则不进行子宫切除术，并建议放疗加化疗。 晚期 II 期至早期 IV 期宫颈癌 当宫颈癌在盆腔内进一步扩散或扩散到其他器官时，首选以下治疗： 放疗联合化疗 医生可能会使用正电子发射断层造影术和计算机断层扫描 (PET-CT) 来确定淋巴结是否受累，从而确定放射方向。外照射（从体外针对盆腔）用于缩小癌灶，并治疗可能已转移到周围淋巴结的癌症。然后，在宫颈内放入有放射性的植入物，以破坏癌灶（一种内照射，称为近距离放射治疗术）。 化疗通常联合放疗，通常是为了使肿瘤更容易被放疗损伤。 子宫颈癌广泛扩散或复发 子宫颈癌广泛扩散或复发的主要治疗是 化疗 化疗能缩小癌灶，控制近半数接受治疗患者的癌症播散，但是化疗的有益作用通常仅是暂时的。增加另一种药物（例如用于治疗几种癌症的单克隆抗体；这称为免疫治疗）可能会延长生存期几个月。 如果在放疗后盆腔内仍有癌症，医生可建议进行手术，切除部分或所有盆腔器官（称为盆腔脏器切除术）。这些器官包括生殖器官（阴道、子宫、输卵管和卵巢）、膀胱、尿道、直肠和肛门。切除哪个器官以及是否切除所有器官取决于许多因素，如肿瘤的位置、患者的解剖结构和她在术后的目标。在腹部做永久性的开口用于排尿（尿道造口术）和排便（结肠造口术），以便这些废物可以排出体外，并收集在袋子里。 前哨淋巴结定位和清扫术 前哨淋巴结是癌细胞可能扩散到的第一个淋巴结。可能有不止一个前哨淋巴结。这些淋巴结称为前哨淋巴结，因为它们是首先警告癌症已播散的淋巴结。 前哨淋巴结清扫术包括 识别前哨淋巴结（称为定位）

将其切除

检查以确定是否存在癌细胞 为了识别前哨淋巴结，医生向肿瘤附近的子宫颈注射蓝色或绿色染料和／或放射性物质。这些物质标出了从子宫颈到盆腔第一个淋巴结的路径。在手术过程中，医生会检查看起来呈蓝色或绿色或发出放射性信号（通过手持设备检测）的淋巴结。医生切除这个（或多个）淋巴结，并送到实验室检查癌症。如果前哨淋巴结不含癌细胞，则无需切除其他淋巴结（除非它们看起来异常）。 对于患有早期宫颈癌的女性，前哨淋巴结清扫术是切除盆腔淋巴结的替代方案。仅 15% 至 20% 的早期癌症患者的宫颈癌扩散到淋巴结。前哨淋巴结清扫术可以帮助医生限制需要切除的淋巴结数量，有时只需切除一个。切除淋巴结通常会导致诸如组织中液体积聚等问题，这些问题会导致持续肿胀（淋巴水肿）和神经损伤。 宫颈癌后的生育能力和绝经 根治性子宫切除术、化疗和／或放射疗法通常使女性无法怀孕或足月妊娠。但是，如果能够生育对她们来说很重要，女性应该与医生交谈，并得到尽可能多的信息，了解治疗对生育的影响，以及她们是否能够接受不会导致未来无法怀孕的治疗。 对于低危、早期宫颈癌且希望保留生育能力的女性，可进行锥形活检（锥形切除术）。在此手术之前，医生会检查癌症是否已扩散到盆腔淋巴结。如果癌症未扩散，医生可以通过在锥切活检过程中切除部分子宫颈，来完全切除癌症。 如果患有早期宫颈癌的女性希望保留生育能力，可以进行一种不同的癌症治疗，称为根治性子宫颈切除术（保留生育能力的治疗）。广泛的宫颈切除包括切除宫颈，宫颈周围组织，阴道上段，盆腔淋巴结。要切除这些组织，医生可以执行以下操作之一： 进行开放性手术

使用腹腔镜，将其通过肚脐下方的小切口插入，然后将器械穿过腹腔镜，有时需要机器人的协助（腹腔镜手术）

通过阴道切除组织（阴道手术） 然后将子宫重新连接到阴道的下部。因此，女性仍然可以怀孕。但是，胎儿必须通过剖腹产取出。 对于许多早期宫颈癌患者来说，宫颈切除术似乎和根治性子宫切除术一样有效。 如果绝经前女性正在接受放疗，医生会讨论保护卵巢的选择，以避免导致过早绝经。在盆腔放疗之前，可能会将卵巢移动到放射场外（卵巢固定术），以避免暴露于辐射下。