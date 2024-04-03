早产是指妊娠不满37周之前的分娩。

早产婴儿可能有严重的健康问题。

早产的诊断是基于妊娠 37 周前开始分娩的迹象。

某些措施如休息或者使用药物可以延长孕周。

也可能需要抗生素或皮质类固醇。

是什么原因导致早产还不是很清楚。然而，某些情况可能会更容易早产：

胎膜早破

有早产病史的孕妇

生殖道感染，包括某些性传播疾病

肾脏或包裹胎儿的胎膜感染（羊膜腔感染）

子宫颈结构松弛（宫颈机能不全）

多胎妊娠

胎盘、胎儿或者子宫异常

健康的生活方式和定期到医师或助产士处检查对预防早产是有帮助的。

早产婴儿可能会有严重的健康问题，例如脑部出血。当大脑出血时，大脑可能无法正常发育，并导致脑瘫等问题。因此，医生会尽力预防或阻止孕妇在妊娠 34 周前开始分娩。早产很难治疗。

早产的诊断 医师的评估 早产的诊断基于分娩开始的迹象和孕期时间长度。许多早产宫缩孕妇不会分娩，一些被诊断为早产的孕妇不会进入分娩阶段。 可以从宫颈、阴道和肛门取标本进行培养。这些标本的分析结果可能会提示特定的感染是早产的原因。 可以对尿液样本进行分析和培养（在促进微生物生长的条件下进行），以检查肾脏和膀胱感染。