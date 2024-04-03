早产是指妊娠不满37周之前的分娩。
早产婴儿可能有严重的健康问题。
早产的诊断是基于妊娠 37 周前开始分娩的迹象。
某些措施如休息或者使用药物可以延长孕周。
也可能需要抗生素或皮质类固醇。
是什么原因导致早产还不是很清楚。然而，某些情况可能会更容易早产：
健康的生活方式和定期到医师或助产士处检查对预防早产是有帮助的。
早产婴儿可能会有严重的健康问题，例如脑部出血。当大脑出血时，大脑可能无法正常发育，并导致脑瘫等问题。因此，医生会尽力预防或阻止孕妇在妊娠 34 周前开始分娩。早产很难治疗。
早产的诊断
医师的评估
早产的诊断基于分娩开始的迹象和孕期时间长度。许多早产宫缩孕妇不会分娩，一些被诊断为早产的孕妇不会进入分娩阶段。
可以从宫颈、阴道和肛门取标本进行培养。这些标本的分析结果可能会提示特定的感染是早产的原因。
可以对尿液样本进行分析和培养（在促进微生物生长的条件下进行），以检查肾脏和膀胱感染。
早产的治疗
有时允许继续分娩
使用抗生素直到排除感染
如果需要推迟分娩，则孕妇应该休息、补液、使用延迟分娩的药物以及皮质类固醇
如果阴道出血或包围胎儿的膜破裂，通常最好让分娩继续。
如果没有发生阴道出血和羊水漏出，建议孕妇尽可能的休息和限制活动，首选活动量小的运动。应给予补液或延迟分娩的药物。这些方法通常能在短期内延迟分娩。
能延迟分娩的药物有下列几种：
钙通道阻滞剂： 通常用于治疗高血压；有时导致孕妇头痛和低血压
前列腺素抑制剂： 可以暂时减少羊水量；在妊娠 32 周后不能使用，因为它们可能导致胎儿心脏问题和肾损伤
孕妇使用抗生素，直到获得培养结果。如果结果为阴性，则停用抗生素。
如果宫颈扩张超过5厘米（2英寸），一般宫缩会持续至胎儿娩出。
如果胎膜在妊娠 23 至 34 周之间破裂，皮质类固醇可以帮助胎儿肺成熟，除非预计会很快分娩。如果孕妇有早产风险且在孕早期未接受任何皮质类固醇治疗，则医生也可对妊娠 34 至 37 周之间胎膜破裂的孕妇给予皮质类固醇。
皮质类固醇有助于胎儿的肺和其他器官更快成熟。它也可以减少婴儿出生后发生呼吸困难（新生儿呼吸窘迫综合征）的危险或与早产相关的其他问题（如脑出血）。
如果怀孕少于 32 周，可以静脉输注硫酸镁。这种药物似乎降低了新生儿大脑出血的风险以及由此产生的新生儿大脑发育问题，如脑瘫。