多普勒超声检查下肢血栓

计算机断层扫描检查肺栓塞

在孕期，如果孕妇出现提示血栓疾病的症状，可以做多普勒超声（用以检测血流）来检查下肢血栓。

假如怀疑肺栓塞，需要进行计算机断层扫描（CT）来确诊。在向静脉注入不透射线的造影剂（可在 X 线上显示）后进行 CT 检查。造影剂随血流流过血管，从而显示血管情况。这一过程称为 CT 血管造影。这种方法在孕期相对安全。

假如肺栓塞的诊断仍不能明确，则需要行肺血管造影（肺部血管的血管造影）。对于此操作，医生做一个小切口，通常在腹股沟，但有时在手臂。然后，他们插入一根细的柔性管道（导管），使其穿过血管，到达肺内的动脉。当导管就位时，通过导管注入不透射线的造影剂以勾勒肺部血管轮廓，并拍摄 X 线。

分娩后，医生可以使用配合造影剂的 CT 检查妇女的骨盆中是否有血凝块。