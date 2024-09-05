血栓（血栓栓塞性）疾病——深静脉血栓形成 (DVT) 或肺栓塞 (PE)，是孕妇死亡的主要原因。
患有血栓栓塞性疾病时，血凝块（血栓）在血管中形成。血栓是通过血液穿行的血块，会阻塞动脉。
妊娠患者发生血栓栓塞性疾病的风险高于非妊娠患者，并在分娩后约 6 周持续增加。像其他手术一样，剖腹产也会增加该病风险。
症状可能与未怀孕者相似。血栓栓塞性疾病可无症状、症状很少，或症状明显。
深静脉血栓（深静脉血栓形成）会引起小腿或大腿肿胀、疼痛和压痛等症状。通常，症状只出现在一条腿上。足部和踝关节肿胀在妊娠中很常见，但如果伴有其他症状，可能表示存在血栓。
深静脉血栓也可能出现在骨盆。在那里，它可能不会引起症状。血凝块可以从腿或骨盆深静脉移动至肺。在那里，血凝块可能会阻塞一个或多个肺动脉。这种阻塞称为肺栓塞，可危及生命。
血栓可在腿部浅静脉中形成，引起血栓性静脉炎，导致皮肤和皮肤下的组织层发红或压痛。这些类型的血栓风险较小，不会流入肺部。
妊娠期血栓疾病的诊断
多普勒超声检查下肢血栓
计算机断层扫描检查肺栓塞
在孕期，如果孕妇出现提示血栓疾病的症状，可以做多普勒超声（用以检测血流）来检查下肢血栓。
假如怀疑肺栓塞，需要进行计算机断层扫描（CT）来确诊。在向静脉注入不透射线的造影剂（可在 X 线上显示）后进行 CT 检查。造影剂随血流流过血管，从而显示血管情况。这一过程称为 CT 血管造影。这种方法在孕期相对安全。
假如肺栓塞的诊断仍不能明确，则需要行肺血管造影（肺部血管的血管造影）。对于此操作，医生做一个小切口，通常在腹股沟，但有时在手臂。然后，他们插入一根细的柔性管道（导管），使其穿过血管，到达肺内的动脉。当导管就位时，通过导管注入不透射线的造影剂以勾勒肺部血管轮廓，并拍摄 X 线。
分娩后，医生可以使用配合造影剂的 CT 检查妇女的骨盆中是否有血凝块。
妊娠期血栓疾病的治疗
妊娠期和有时产后使用肝素
分娩后华法林
如果检测到血栓，应立即给予肝素（一种抗凝剂，抑制血液凝固的药物）。肝素可以注入静脉（静脉内）或皮下（皮肤下）注射。肝素不会通过胎盘，因此不会损害胎儿。治疗持续3到6个月。之后，为了防止形成新的血栓，医生会在分娩后向产妇给予较低剂量的肝素至少 6 周。在此期间，血凝块的风险仍然很高。
分娩后，可以用华法令代替肝素，尤其是当产妇需要治疗超过 6 至 8 周时。华法林可以口服，其发生并发症风险小于肝素，哺乳期女性也可以服用。
对于在之前妊娠中曾有过血栓或怀孕前有血栓栓塞性疾病的女性，可在每次妊娠期间和分娩后 6 周内使用肝素，以防止血栓形成。