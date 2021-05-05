理想情况下，希望生育孩子的夫妻应看医生或其他保健医生，讨论怀孕是否可取。一般情况下，怀孕是非常安全的。然而，一些疾病在怀孕期间会变严重。此外，对于某些夫妻，生出的婴儿患有遗传性疾病的危险性会增加。

当夫妻考虑生孩子时，女性应开始每天服用一次含有叶酸的多种维生素。建议育龄女性的最低摄取量为400微克，但某些专家建议略微提高摄取量，例如600或800微克。此类剂量通常可在非处方药中获得，例如多种维生素。叶酸可降低患脊髓或大脑（神经管缺陷）出生缺陷婴儿的风险。曾经产下神经管缺陷婴儿的女性应该开始服用比通常推荐量高得多的剂量：如果考虑再要一个婴儿，服用 4,000 微克。1000微克或更高剂量仅可凭处方购买。

你知道吗……

如果夫妻决定，尝试怀孕生子，应和医生讨论如何使受孕尽可能健康。女人还应询问医生关于可能损害其健康或发育中的胎儿健康的因素。

应当避免以下因素及情况 ：

吸烟或酗酒

暴露在二手烟环境中，这会影响胎儿

接触猫砂或猫粪，除非猫严格限制在家里且不接触其他猫（这种接触会传播弓形体病，一种由原虫引起的感染，会损害胎儿的大脑）

长时间暴露于高温下

接触化学品或油漆烟雾

接触患有风疹（德国麻疹）或患其他感染的人，这些感染可导致出生缺陷

接触患有水痘或者带状疱疹的人，除非孕妇曾做过检测证明她曾经患过水痘并对其有免疫力

水痘和带状疱疹是由疱疹病毒引起的。在分娩中，这种病毒可以传染给胎儿并导致多种疾病。这种病毒也能导致孕妇肺炎，有时会非常严重。

孕前知道并预防这些危险因素可以降低孕期发生问题的风险（参见高危妊娠）。除此之外，女性还可以和医师讨论诸如饮食、社会、情感和医疗等方面的问题。

女性在怀孕之前看医生或其他保健医生时，可以接种任何需要的疫苗，如风疹疫苗。如果女性还没有服用叶酸，医生可以开具含有推荐每日叶酸量 (RDA) 的产前复合维生素，如果曾经产下存在神经管缺陷的婴儿，医生可以开具更高剂量的叶酸。如果有必要，可以对女性及其丈夫进行基因筛查，以判断其子女患有遗传疾病的风险是否较高。

初次产检 当确认怀孕后，孕妇需要做一次体检，通常在孕6~8周时进行。这时将尽可能准确地估算孕龄并推算预产期。 医生会询问女性患有以及曾经患有的疾病、服用的药物以及有关之前怀孕的详情，包括发生的问题，例如糖尿病、流产和出生缺陷。许多医生经常询问女性所遭受的家庭暴力——她是遭受到了同居者精神上、身体上的虐待还是性虐待。 怀孕期间的首次身体检查是非常彻底。它包括以下内容： 测量体重、身高和血压

检查踝关节肿胀

妇科检查：检查中医生记录子宫的位置和大小。

血液检查：获取并分析血样。分析包括全血计数、感染性疾病检查（如梅毒、肝炎和HIV）、风疹和水痘抗体证据检测。血型鉴定，包括Rh血型鉴定（阳性或者阴性）。

尿液检查：留取尿液样本并进行分析。

巴氏试验或类似检查：获取宫颈组织样品以检测宫颈癌。

性传播感染检测：巴氏检查后还需立即另取一份宫颈组织样本以检测性传播感染，如淋病和衣原体感染。 其他检查根据女性的情况而定。可能测量一些女性（如患有甲状腺疾病、糖尿病、不孕或流产的女性）的甲状腺激素水平。 如果妇女是 Rh 阴性血型，则需要检测是否有 Rh 因子抗体（参见 Rh 不相容）。女性的免疫系统在其 Rh 阴性血液接触 Rh 阳性血液时产生这些抗体——例如，在先前妊娠中，胎儿是 Rh 阳性血液。抗体（称为 Rh 抗体）可能会破坏血液为 Rh 阳性胎儿的血细胞，给胎儿造成严重问题（甚至死亡）。如果早期检测出妊娠女性血中的抗体，医生就能采取措施保护胎儿。所有 Rh 阴性血液的女性在怀孕 28 周时都会在肌肉中注射 Rh(D) 免疫球蛋白。还会在孕妇血液与胎儿血液发生任何潜在接触后注射，例如阴道出血后或羊膜穿刺术和分娩后。Rh(D) 免疫球蛋白降低了胎儿血细胞被破坏的风险。 如果是非洲裔女性并且以前未做过检查，应做镰状细胞性状或疾病的检查。所有女性都应做结核皮试。 你知道吗……

后续检查 第一次检查后，孕妇应按照以下时间复诊： 每 4 周一次，直到怀孕 28 周

然后每 2 周一次，直到 36 周

然后每周一次，直到分娩 每次检查应记录孕妇的体重和血压，测量子宫大小以确定胎儿生长是否正常，同时还应检查踝关节是否有水肿。检查脚踝是否肿胀。 医生检查胎儿的心跳。通常可以在妊娠约 10 到 11 周时通过手持多普勒超声设备进行检测。一旦检测到心跳，医生会在每次问诊时检查，以确定是否正常。 每次问诊都会测试尿糖。尿糖可指示糖尿病。假如尿糖持续阳性，应尽早做糖耐量检查。即使尿不含有糖，医生通常也会对所有女性进行孕期糖尿病（妊娠糖尿病）的检查。该血液检查在妊娠24到28周时进行。在女性饮用含有一定量的葡萄糖后一小时测量血液中的血糖水平（葡萄糖），这称为葡萄糖耐受性试验。如果女性有妊娠糖尿病的危险因素，这个测试最好在妊娠12周之前完成。 妊娠糖尿病的危险因素包括： 严重超重（体重超过 250 磅）

妊娠期糖尿病或之前生下大婴儿（重达10磅或以上）

在先前的怀孕中不明原因流产

一级亲属（如母亲或姐妹）患有糖尿病

很长一段时间尿液中含糖

具有胰岛素抵抗的多囊卵巢综合征 如果初次检查结果正常，这些有风险的女性应在妊娠24〜28周再次检查。 每次产检也应该检查尿蛋白。尿蛋白阳性提示先兆子痫（怀孕期间出现的一种高血压）。 如果女性具有以下特征，则进行血液检测以检查是否患有甲状腺疾病 存在甲状腺疾病的症状

来自出现中度至重度碘缺乏症的区域

有亲属曾患有甲状腺疾病

曾患有甲状腺疾病

有 1 型糖尿病

有过不孕问题、早产或流产

曾接受头部或颈部放疗

严重肥胖

30 岁以上 对于所怀胎儿患基因疾病风险高的孕妇，应做产前诊断检查。

超声检查 许多医生认为超声检查是最安全的影像检查方法，在整个孕期至少应做一次超声检查以确定胎儿生长正常和核实预产期。通常在妊娠16到20周之间进行。 进行该检查时，医生将产生声波的设备（传感器）放置在女性的腹部。检查时，将超声探头（产生超声波的装置）放在孕妇腹部，声波被处理后在显示器上形成图像。有时，特别是在早期妊娠时，医生会采用可插入阴道的超声装置。超声检查可产生高清晰图像，包括显示胎儿运动的动态图像。这些图像为医生提供有用的信息，也可以消除孕妇的某些顾虑。 妊娠期超声扫描：技术 视频 超声检查还可以做到以下检测： 超声可以在怀孕 5 周时显示胎儿的心跳，从而确定胎儿存活

在孕14周时检测胎儿性别

检查是否是多胎妊娠

确定异常，例如胎盘位置异常（前置胎盘）、容纳胎儿的囊中的液体过多（羊水过多）或胎位异常

核实孕周并据此确定妊娠进展是否正常

确定出生缺陷（有时）

通过测量靠近胎儿颈部后面一个充满液体的空间（称为胎儿颈部透明带）来检查唐氏综合症（和其他一些疾病）的证据

在特殊检查过程中为工具定位，比如产前诊断检查 妊娠末期，超声检查可用于鉴别胎膜（包裹胎儿的充满液体的膜）早破。超声检查能为医生提供信息，帮助决定是否需要进行剖腹产。 放射病 视频