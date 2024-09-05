晚期妊娠是指怀孕 41 周至 41 周零 6 天。过期妊娠是指妊娠达到或者超过42周尚未分娩者。胎儿过度成熟是指妊娠时间过长，胎盘不能再继续为胎儿保持一个健康的环境

从最后一次月经的第一天开始，怀孕平均持续 280 天（40 周）。大多数妊娠时间稍微超过预产期（长达 41 至 42 周）的妊娠，不会出现任何问题。但是如果超过这个时期，胎盘不能继续为胎儿提供足够的营养，就可能出现问题。这种情况称为胎儿过度成熟。

过期妊娠会增加孕妇和胎儿的风险，例如

因肩难产导致的难产（胎儿的肩靠在孕妇的耻骨上，婴儿被产道卡住）

需要剖腹产分娩或阴道手术助产（用产钳或真空吸引器）

胎儿异常生长（例如，异常大的胎儿或异常小的胎儿）

包围胎儿的羊水过少（羊水过少）

流向胎儿的血流出现问题，使胎儿或新生儿缺氧

分娩前排出胎粪（胎儿的第一次大便）

死产或新生儿死亡

阴道开口和肛门之间区域（会阴）的撕裂

分娩时失血过多（产后出血）

在分娩前或者分娩过程中，因为胎儿短暂的呼吸抑制，会发生胎粪排出现象。这种疾病被称为胎粪吸入综合征。

过度成熟的胎儿可能有干燥脱皮的皮肤、长指甲、大量头皮毛发、手掌和脚底的深深皱纹、少量体脂以及被胎粪染成绿色或黄色的皮肤。

你知道吗……

为了诊断过期妊娠，医生必须准确确定预产期。如果女性有规律的月经周期，医生可以根据最后一次月经的时间计算预产期。但最准确的确定妊娠预产期的方式是超声，尤其是在妊娠前 12 周内进行。

通常，测试从 41 周开始，以评估胎儿的活动和心率以及羊水（包围胎儿的液体）的量，羊水量在过期妊娠时会显著减少。医生使用超声，也可使用电子胎心监护来监测胎儿的状态。

如果胎儿有问题或羊水减少过多，则发动分娩（催产）。即使没有明显的问题，医生也会考虑在 41 周催产。通常在 42 周后催产。

有时必须进行剖腹产。