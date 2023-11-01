医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。通过询问病史和进行体格检查会发现引起尿失禁的病因以及进一步可能需要进行哪些检查。

医生还会询问尿失禁的情况，包括量的多少、一天中发生的时间以及任何诱发因素（如咳嗽、打喷嚏或用力）。患者还会被问到他们是否能感觉到需要排尿，如果能感觉到这种感觉是正常的还是突发很紧迫。医生可能还会让患者估计漏尿量。医生还会询问患者是否有其他任何的排尿问题，如排尿时疼痛或烧灼感、频繁地需要排尿、开始排尿困难或尿流较细。

有时医生可能会要求患者记录一两天的排尿习惯。这个记录称为排尿日记。患者每次排尿时，需记录尿量和时间。在尿失禁发作后，患者也可记录任何有关的活动，尤其是吃、喝、服用药物或睡眠。

医生会询问此人是否有其他已知可引起尿失禁的疾病，如老年痴呆症、中风、尿路结石、脊髓或其他神经系统疾病及前列腺疾病。医生需要了解患者服用了哪些药物，因为某些药物会导致或促成失禁。妇女还会被问及分娩的次数和类型及所以并发症。所有的人都会被问及以前是否接受过盆腔和腹部手术，尤其是男性的前列腺手术。

体格检查可以帮助医生缩小可能的原因范围。医生可测试腿的力量、感觉和反射以及生殖器和肛门周围的感觉，以发现可能使其难以控制尿液的神经和肌肉问题。

在女性中，医生进行盆腔检查，以检测可能导致尿失禁的异常，例如阴道萎缩（绝经期变化，阴道内壁变薄、干燥、弹性降低，并可能伴随尿路变化）或盆腔肌肉无力。在男性和女性中，医生会进行直肠检查，以寻找便秘或支配直肠的神经损伤的迹象。在男性中，直肠检查时医生可以检查前列腺，因为前列腺肥大或偶然情况下前列腺癌可以导致尿失禁。患者可能会被要求在膀胱充盈的情况下进行咳嗽以检测是否存在张力性尿失禁。女性可能会被要求在盆腔检查时重复此过程，看支持某些盆腔结构（用医生的手指）是否可消除尿液漏出。