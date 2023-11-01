尿潴留是无法排尿或膀胱排空不全。

有膀胱排空不全的人可能有尿频或尿失禁。

如果患者可以排尿，医生可测量排尿后膀胱内残余的尿液量。

医生可用导管将膀胱内的尿液去除，然后治疗病因。

（也请参阅控制排尿。）

由于膀胱肌肉收缩受损、膀胱的开口被阻塞（膀胱出口梗阻）或者关闭膀胱开口的肌肉（尿道括约肌）收缩松弛不协调，人们可能发生尿潴留。因前列腺增大（如良性前列腺增生）可使将尿液排出体外的通道（尿道）变窄，尿潴留在男性中更为常见。

药物，尤其是那些具有抗胆碱能作用的药物（如抗组胺剂和一些抗抑郁药），可引起男性和女性的尿潴留。其他原因，包括粪便的硬块充盈直肠并压迫尿道（粪便嵌塞），及患有糖尿病、多发性硬化、帕金森病或先前骨盆手术损伤膀胱神经患者的神经源性膀胱疾病。

尿潴留的症状 有时人们完全不能排尿。在这种情况下，由于充满尿液，膀胱强直会非常痛苦并会持续几个小时，下腹部会膨胀。 更常见的是，人们能够排出一些尿液，但不能完全排空自己的膀胱。在这种情况下，膀胱会缓缓拉伸而不会引起疼痛。然而，人们可能有开始排尿困难、尿流较弱或者可感觉到膀胱未完全排空。由于膀胱保持相对充盈，人们有时会出现尿液漏出（溢出性尿失禁）、夜间排尿（夜尿）或尿频。因为尿潴留可能滋生细菌，人们可能会出现尿路感染。

尿潴留的诊断 测量排尿后膀胱中的残余尿量 如果一个人无法排出任何尿液，可以确诊。 在其他情况下，医生可以在一个人尽力排尿之后查看还有多少尿液留在膀胱内。在患者排尿后，医生或立即将一个导管插入膀胱看有多少尿液排出，或立即做膀胱超声检查，测量残留的尿液量。排尿后残留下的尿液量称为残余尿量。如果此量超过约半杯（在老年人中稍微多一些），即可诊断尿潴留。 医生会进行体格检查，通常包括直肠检查。在男性，直肠指诊可明确男性前列腺是否增大。直肠指检有助于确定男性和女性是否有粪便嵌塞。医生可能会采取尿液样本，检查是否存在感染。可能需要进行血液检测和影像学检查以确定尿潴留的病因。

尿潴留的治疗 插管

病因治疗

手术（偶有） 如果患者完全不能排尿，医生可立即将一个薄橡胶管（导尿管）插入膀胱内，排出潴留的尿液获得缓解。 对尿潴留的病因要进行治疗。只要有可能，引起尿潴留的药物需停止使用。前列腺增大的男性可能需要前列腺手术或使用药物来缩小前列腺（例如非那雄胺或度他雄胺），或使用可放松膀胱颈肌肉的药物（例如特拉唑嗪或坦索罗辛）。有干扰膀胱收缩或功能的神经问题的患者可能需要定期使用导管，或永久放置导管。偶尔需要手术将尿液排出膀胱，排出尿道及排出体外。