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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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尿潴留

作者：Patrick J. Shenot, MD, Thomas Jefferson University Hospital
已审核/已修订 11月 2023
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小知识

尿潴留是无法排尿或膀胱排空不全。

  • 有膀胱排空不全的人可能有尿频或尿失禁。

  • 如果患者可以排尿，医生可测量排尿后膀胱内残余的尿液量。

  • 医生可用导管将膀胱内的尿液去除，然后治疗病因。

（也请参阅控制排尿。）

由于膀胱肌肉收缩受损、膀胱的开口被阻塞（膀胱出口梗阻）或者关闭膀胱开口的肌肉（尿道括约肌）收缩松弛不协调，人们可能发生尿潴留。因前列腺增大（如良性前列腺增生）可使将尿液排出体外的通道（尿道）变窄，尿潴留在男性中更为常见。

药物，尤其是那些具有抗胆碱能作用的药物（如抗组胺剂和一些抗抑郁药），可引起男性和女性的尿潴留。其他原因，包括粪便的硬块充盈直肠并压迫尿道（粪便嵌塞），及患有糖尿病多发性硬化帕金森病或先前骨盆手术损伤膀胱神经患者的神经源性膀胱疾病

尿潴留的症状

有时人们完全不能排尿。在这种情况下，由于充满尿液，膀胱强直会非常痛苦并会持续几个小时，下腹部会膨胀。

更常见的是，人们能够排出一些尿液，但不能完全排空自己的膀胱。在这种情况下，膀胱会缓缓拉伸而不会引起疼痛。然而，人们可能有开始排尿困难、尿流较弱或者可感觉到膀胱未完全排空。由于膀胱保持相对充盈，人们有时会出现尿液漏出（溢出性尿失禁）、夜间排尿（夜尿）或尿频。因为尿潴留可能滋生细菌，人们可能会出现尿路感染

尿潴留的诊断

  • 测量排尿后膀胱中的残余尿量

如果一个人无法排出任何尿液，可以确诊。

在其他情况下，医生可以在一个人尽力排尿之后查看还有多少尿液留在膀胱内。在患者排尿后，医生或立即将一个导管插入膀胱看有多少尿液排出，或立即做膀胱超声检查，测量残留的尿液量。排尿后残留下的尿液量称为残余尿量。如果此量超过约半杯（在老年人中稍微多一些），即可诊断尿潴留。

医生会进行体格检查，通常包括直肠检查。在男性，直肠指诊可明确男性前列腺是否增大。直肠指检有助于确定男性和女性是否有粪便嵌塞。医生可能会采取尿液样本，检查是否存在感染。可能需要进行血液检测和影像学检查以确定尿潴留的病因。

尿潴留的治疗

  • 插管

  • 病因治疗

  • 手术（偶有）

如果患者完全不能排尿，医生可立即将一个薄橡胶管（导尿管）插入膀胱内，排出潴留的尿液获得缓解。

对尿潴留的病因要进行治疗。只要有可能，引起尿潴留的药物需停止使用。前列腺增大的男性可能需要前列腺手术或使用药物来缩小前列腺（例如非那雄胺或度他雄胺），或使用可放松膀胱颈肌肉的药物（例如特拉唑嗪或坦索罗辛）。有干扰膀胱收缩或功能的神经问题的患者可能需要定期使用导管，或永久放置导管。偶尔需要手术将尿液排出膀胱，排出尿道及排出体外。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 泌尿学护理基金会：最新的综合泌尿健康信息，包括患者杂志（Urology Health extra®）和研究更新

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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