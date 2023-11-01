COVID-19 与怀孕

大多数感染 COVID-19 的人有轻度症状或完全没有任何症状，但有些人则病重而死亡。症状可包括发热、咳嗽、呼吸困难。个别情况下，失去嗅觉或味觉可能为首发症状。

一旦开始有 COVID-19 症状，相比其他人，孕妇更容易发展成重度疾病，特别是当她们患有某些疾病（如糖尿病或心脏病）时。患有严重疾病的女性可能需要住院治疗、重症监护和／或呼吸机。但是，孕妇因 COVID-19 而患严重疾病和死亡的总体风险仍然较低。

如果症状为中度或重度，孕期出现问题（如早产、分娩早产儿和先兆子痫）的风险可能增高。