COVID-19 与怀孕

COVID-19 是一种可能导致重症的呼吸系统疾病。它由一种称为严重急性呼吸综合征冠状病毒 2 (SARS-CoV-2) 的病毒引起。
孕妇感染 COVID-19 的风险似乎与其他成人相似。
医生根据症状和暴露的可能性怀疑 COVID-19，但需要检测来确诊。
一旦出现症状，与未怀孕的女性相比，COVID-19 更容易在孕妇中引起重度疾病，特别是当她们患有某些疾病（如糖尿病或心脏病）时。
如果 COVID-19 症状为中度或重度，孕期出现问题（如早产、分娩早产儿和先兆子痫）的风险可能增高。
孕妇将 COVID-19 传播给胎儿或在分娩过程中传播给新生儿的风险似乎很低。但一旦宝宝出生，有可能发生人际传播。
怀孕期间 COVID-19 的症状
怀孕期间 COVID-19 的诊断
医师的评估
病毒鉴定测试
孕妇中 COVID-19 的诊断与非孕妇 COVID-19 患者中的诊断相似。如果有发热、咳嗽、突然失去嗅觉或味觉，和/或呼吸困难，且曾暴露于该病毒，则可怀疑 COVID-19。
为了确诊，医生可从呼吸道采集液体样本进行检测。如果不方便进行此检测，或症状轻微，诊断可基于症状和暴露的可能性（如果能够确定的话）。
如需要，进行胸部 X 线和/或计算机断层扫描（CT）检查。
怀孕期间 COVID-19 的治疗
对乙酰氨基酚可用于减轻发热和缓解肌肉酸痛
有时，联合使用奈玛特韦和利托那韦
孕妇和非孕妇中的 COVID-19 治疗相似。
对乙酰氨基酚可用于减轻发热和疼痛，如肌肉酸痛。
在出现轻度至中度 COVID-19 症状的几天内，医生可能会考虑使用奈玛特韦联合利托那韦治疗孕妇，以缩短疾病持续时间，减轻症状。一项小的研究发现，孕妇没有产生任何严重的治疗副作用，并且没有与药物相关的并发症。
在分娩前，COVID-19 孕妇应通知医院她们已被感染。医院工作人员之后可以采取预防措施来防止病毒播散。
怀孕期间 COVID-19 的预防
预防 COVID-19 的最佳方法是避免暴露于这种病毒，这可能很困难，因为某些被感染者不知道自己感染了这种病毒。美国疾病控制与预防中心 (CDC) 已经发布了预防 COVID-19 传播的建议。这些建议适用于所有人（另请参见 COVID-19 的预防）。
如果孕妇可能被感染，可能需要在分娩后将其与婴儿分开，以免孩子被感染。
COVID-19 疫苗
CDC 建议所有符合接种条件的人均应接种 COVID-19 疫苗，包括已怀孕、正在哺乳、正在尝试怀孕或将来可能怀孕的人群。怀孕期间接种 COVID-19 疫苗的益处超过接种疫苗的任何已知或潜在风险。（另见 CDC：怀孕或哺乳期间接种 COVID-19 疫苗。）
如果母乳喂养，疫苗接种也可为婴儿提供保护。美国国立卫生研究院 (NIH) 支持的研究发现，当孕妇在接种疫苗或感染 COVID-19 后产生抗 SARS-CoV-2 抗体时，这些抗体可通过母乳转移到婴儿体内。抗体有助于婴儿获得免疫力，从而保护他们免受 COVID-19 感染。
母乳喂养
母亲通过母乳传播病毒的风险低，或不存在。（另见 CDC：COVID-19 和母乳喂养。）
如果已知患有 SARS-CoV-2 感染的女性选择直接母乳喂养，她应该戴口罩并保持适当的手部卫生。
如果用奶瓶喂母乳，在吸乳之前，孕妇应戴口罩，彻底洗手，并清洗任何泵部件、奶瓶和人工乳头。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国妇产科医师学会：冠状病毒 (COVID-19)、妊娠和哺乳：患者须知：本网站讨论了 COVID-19 可能如何影响孕妇和胎儿、孕妇是否应接种 COVID-19 疫苗、如何避免感染病毒、如果孕妇认为自己患有 COVID-19 或如果她们感染 COVID-19 应怎么做，以及 COVID-19 如何影响其分娩计划。还讨论了母乳喂养和 COVID-19。
美国疾病控制与预防中心（CDC）：冠状病毒 (COVID-19)：本网站提供了有关 COVID-19 疫苗（包括如何寻找疫苗）的信息、在美国的病例数量和位置（包括跟踪 COVID-19 病例、死亡和趋势的地图和图表）以及如何在学校和工作场所中保持安全的建议的链接。