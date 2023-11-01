大多数通过抗癫痫药得到良好控制的癫痫孕妇可以安全地生下健康婴儿。如果这些女性睡眠充足且服用适当剂量的抗癫痫药，癫痫发作次数通常不会在孕期增多，且妊娠结局通常较好。但是，这些女性发生以下情况的可能性略高

另一方面，服用抗癫痫药会增加出生缺陷的危险（见表格一些药物及可能在孕期导致问题的风险），并可能会稍微降低婴儿智力。然而，这些风险可能会由于癫痫病以及使用抗癫痫药而增加。

在怀孕期间服用某些抗癫痫药（如苯妥英、卡马西平、苯巴比妥）会增加新生儿患出血性疾病的风险（这将导致容易出血的倾向）。然而，如果孕妇服用产前维生素和维生素D，以及如果为新生儿提供维生素K，出血性疾病很少发生。

因此，有癫痫病的女性应就如何平衡使用抗癫痫药的风险与发生癫痫的风险咨询该领域的专家，最好在怀孕前。有些孕妇可能能够在怀孕期间安全地停止服用抗癫痫药，但大多数孕妇应继续服用药物。不服用药物带来的风险（可导致癫痫发作更频繁，伤害胎儿和孕妇）通常比孕妇服用抗癫痫药产生的风险更大。

医生会开最低有效剂量的抗癫痫药，并尽可能少地使用不同抗癫痫药。服用抗癫痫药的孕妇每天需要服用高剂量的叶酸补充剂。理想情况下，应在怀孕前就开始。服用叶酸补充剂有助于降低生出有出生缺陷孩子的风险。

通常可以阴道分娩。只有当孕妇在分娩期间癫痫反复发作或有其他问题并且需要剖腹产时才进行剖腹产。