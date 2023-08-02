由缺血或梗死引起的临床表现（如疼痛、器官衰竭、坏死），根据受累血管及其敏感性不同而有所差异。

急性肠系膜血管阻塞 引起小肠缺血和梗死，导致严重而弥漫的腹痛，常常与体格检查轻微异常完全不成比例。腹腔动脉的急性阻塞可能引起肝或脾的坏死。

慢性肠系膜血管功能不全极少引起症状，因为主要的内脏血管之间有广泛的侧支循环，除非肠系膜上动脉和腹腔动脉两者都有明显狭窄或阻塞。慢性肠系膜血管功能不全的症状典型地发生在餐后（像肠绞痛），因为消化需要增加肠系膜的血流；疼痛开始约在餐后30分钟到1个小时，是稳定的、严重的、通常在脐周并可能由于舌下含服硝酸甘油而缓解。病人变得对进食恐惧；常见体重非常明显的减轻。罕见的有发生吸收障碍和导致体重减轻。病人可能有腹部杂音、恶心、呕吐、腹泻或便秘和黑粪。

急性肾动脉栓塞可导致急性胁腹疼痛，其后有血尿；可误诊为肾结石。慢性阻塞可能无症状或引起新的或难以控制的高血压和肾功能不全的其他后遗症。

主动脉分叉部或远侧分支的急性阻塞可引起静息时突然发作的疼痛、苍白、截瘫。周围脉搏缺失和腿部冷感（见表急性外周动脉闭塞）。慢性阻塞可能引起腿部和臀部的间歇性跛行及勃起功能障碍（Leriche综合征）。没有股动脉搏动踝臂指数 是不正常的。肢体可能遭受危害。