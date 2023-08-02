动脉粥样硬化、纤维肌性发育不良或其他情况可阻塞主动脉各个分支，引起缺血或梗死的症状和体征。诊断靠影像检查。治疗是栓子切除术、血管成形术，有时作旁路移植手术。
腹主动脉分支的阻塞可能是
阻塞的常见部位包括
肠系膜上动脉
腹腔动脉
肾动脉
主动脉的分叉部
腹腔动脉的慢性阻塞在女性比较常见，其原因不明。
腹主动脉分支阻塞的症状和体征
由缺血或梗死引起的临床表现（如疼痛、器官衰竭、坏死），根据受累血管及其敏感性不同而有所差异。
急性肠系膜血管阻塞 引起小肠缺血和梗死，导致严重而弥漫的腹痛，常常与体格检查轻微异常完全不成比例。腹腔动脉的急性阻塞可能引起肝或脾的坏死。
慢性肠系膜血管功能不全极少引起症状，因为主要的内脏血管之间有广泛的侧支循环，除非肠系膜上动脉和腹腔动脉两者都有明显狭窄或阻塞。慢性肠系膜血管功能不全的症状典型地发生在餐后（像肠绞痛），因为消化需要增加肠系膜的血流；疼痛开始约在餐后30分钟到1个小时，是稳定的、严重的、通常在脐周并可能由于舌下含服硝酸甘油而缓解。病人变得对进食恐惧；常见体重非常明显的减轻。罕见的有发生吸收障碍和导致体重减轻。病人可能有腹部杂音、恶心、呕吐、腹泻或便秘和黑粪。
急性肾动脉栓塞可导致急性胁腹疼痛，其后有血尿；可误诊为肾结石。慢性阻塞可能无症状或引起新的或难以控制的高血压和肾功能不全的其他后遗症。
主动脉分叉部或远侧分支的急性阻塞可引起静息时突然发作的疼痛、苍白、截瘫。周围脉搏缺失和腿部冷感（见表急性外周动脉闭塞）。慢性阻塞可能引起腿部和臀部的间歇性跛行及勃起功能障碍（Leriche综合征）。没有股动脉搏动踝臂指数 是不正常的。肢体可能遭受危害。
腹主动脉分支阻塞的诊断
成像检查
诊断主要基于病史和体格检查，并由双功超声波检查、CT血管造影、磁共振血管造影或常规血管造影检查来确诊。
腹主动脉分支阻塞的治疗
急性闭塞行血栓切除术或经皮腔内血管成形术
慢性严重闭塞行外科手术或血管成形术
急性阻塞是一种手术紧急状况，需要作栓子切除术或经皮腔内血管成形术（PTA），用或不用支架植入。 如果取栓术或PTA不成功，则可能需要行开腹手术旁路移植和肠段切除。
慢性阻塞，如果无症状，可能需要手术或PTA。危险因素的纠正和抗血小板药物可能有帮助。
引起明显病残率和病死率的急性肠系膜血管阻塞（如，肠系膜上动脉）需要迅速血管重建术。如果小肠在4～6小时内未重建血管的话，预后不良。
对肠系膜上动脉和腹腔动脉的慢性阻塞，饮食调整可能暂时缓解症状。如果症状严重，从主动脉至内脏动脉阻塞远侧的旁路移植术通常达到血管重建。移植物的长期通畅率超过90%。在恰当选择的病人中（特别是在老年病人中，可能对手术是不良对象的候选人），以PTA用或不用支架植入进行血管重建可能成功。可能迅速消除症状，恢复体重。
急性肾动脉阻塞需行栓子切除术，有时也可作PTA。慢性阻塞的开始治疗涉及抗高血压治疗。 如果血压控制不充分或肾功能恶化，可作PTA支架植入或当PTA不可能实施时，开腹行旁路手术或动脉内膜切除术可改善血流。
主动脉分叉部的阻塞需行紧急栓子切除术，通常经股部进行。如果主动脉分叉部阻塞引起跛行，可作主动脉髂动脉或主动脉股动脉旁路移植手术绕过阻塞。对经过选择的病人PTA是一种替代方法。
关键点
腹主动脉分支闭塞可为急性或慢性。
症状因闭塞的程度和所累及的动脉而异。
根据病史和体格检查诊断腹主动脉分支阻塞，并通过影像学检查进行确认。
急性血管闭塞作为急症手术，治疗采用血栓切除术、经皮腔内血管成形术或旁路搭桥手术。通常药物和生活方式调整来治疗慢性闭塞症，如果病情严重，可以进行手术或血管成形术。