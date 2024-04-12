原发性淋巴水肿具有遗传性，仅占淋巴水肿病例的一小部分。表现型和患者年龄各不相同，但主要累及下肢 (1)。

先天性淋巴水肿 在2岁前就有表现，系淋巴管不发育或发育不全所致。Milroy病 是一种常染色体显性家族型先天性淋巴水肿，与血管内皮生长因子受体-3（VEGFR-3）基因突变有关，有时伴有胆汁郁积性黄疸和由于小肠淋巴管扩张引起的蛋白丧失的肠病所致的水肿和腹泻 (2)。

早发性淋巴水肿出现在年龄2岁至35岁之间，典型地发生在女性的月经初潮或妊娠时。

Meige病是一种常染色体显性家族性早发性淋巴水肿，归因于转录因子基因（FOXC2）的突变，该基因会导致外睫毛（双睫状体病）、腭裂和腿部、手臂水肿，有时还会导致面部水肿 (3)。

缓发性淋巴水肿 发生在35岁以后。有家族型和散发型；两者的遗传基础不明。临床发现类似于早发性淋巴水肿，但可能较不严重。

淋巴水肿是在其他一些遗传综合征的突出体征，其中包括