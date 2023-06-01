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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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丹毒

作者：Wingfield E. Rehmus, MD, MPH, University of British Columbia
已审核/已修订 6月 2023
看法 进行患者培训

丹毒是一种浅表性的蜂窝织炎，伴皮肤淋巴管受累。诊断是基于临床的。治疗方法是口服或肠胃外抗生素。

(参见 细菌性皮肤感染的概述。）

丹毒不能与丹毒丝菌属感染引起的类丹毒混淆。

丹毒的临床特征是有光泽，凸起，硬结和有明显边缘的柔软斑块。丹毒常伴高热，寒战和不适。

还有一种大疱性丹毒。

丹毒的表现
丹毒（面部）
丹毒（面部）

丹毒的特征是有光泽，凸起，硬结和压痛的斑块样病变，边界明显。

Image provided by Thomas Habif, MD.

丹毒（肢体）
丹毒（肢体）

注意清晰的分界线和鲜红色，这是区分丹毒和蜂窝织炎的特征。

© Springer Science+Business Media

丹毒（大疱）
丹毒（大疱）

这张图片显示了丹毒的大疱形式。

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

丹毒（面部）
丹毒（面部）

丹毒的特征是有光泽，凸起，硬结和压痛的斑块样病变，边界明显。

Image provided by Thomas Habif, MD.

丹毒（肢体）
丹毒（肢体）

注意清晰的分界线和鲜红色，这是区分丹毒和蜂窝织炎的特征。

© Springer Science+Business Media

丹毒（大疱）
丹毒（大疱）

这张图片显示了丹毒的大疱形式。

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

丹毒最常由A组（罕见有C组或G组）beta-溶血型链球菌引起，最常累及下肢和面部。

其他原因包括金黄色葡萄球菌（包括耐甲氧西林金黄色葡萄球菌[MRSA]）、肺炎克雷伯菌流感嗜血杆菌大肠杆菌沃氏葡萄球菌肺炎链球菌化脓性链球菌莫拉菌属。

丹毒可复发，导致慢性淋巴水肿。

丹毒的并发症通常包括血栓性静脉炎、脓肿和坏疽。

丹毒的诊断

  • 临床评估

  • 血培养

通过典型皮疹特点即可诊断丹毒；有中毒症状的患者需行血培养。

面部丹毒应与带状疱疹血管性水肿以及接触性皮炎相鉴别。炎性乳癌可呈弥漫性病变，需与丹毒鉴别。

治疗丹毒

  • 口服或肠胃外抗生素

第一行口服抗生素对于丹毒，包括以下一项（1）：

  • 青霉素 V 500 毫克，每 6 小时一次

  • 阿莫西林 875 毫克，每 12 小时一次

  • 头孢氨苄 500 mg 每 6 小时

  • 头孢羟氨苄 500 mg 每 12 小时一次，或 1 g， 每天一次

一线肠外抗生素 （用于严重病例）是胃肠外结晶青霉素，每4小时静脉注射400万单位。可供选择的胃肠外抗生素是头孢曲松1至2克，每天静脉注射一次，头孢唑林1至2 g，每8小时静脉注射。

治疗持续时间主要取决于临床反应，而不是固定的时间间隔。

在欧洲，普那霉素或罗红霉素被证实是治疗丹毒很好的选择。

MRSA 在丹毒患者中并不常见，添加抗生素以覆盖 MRSA 通常会增加有限的额外益处。但是，如果通过培养确定 MRSA 或强烈怀疑 MRSA，则可以添加适当的抗生素，如克林霉素、磺胺甲恶唑/甲氧苄啶、强力霉素、利奈唑胺或万古霉素。对于对甲氧西林敏感的 金黄色葡萄球菌 感染时，可以使用双氯西林。

卧床休息和抬腿对腿部丹毒有帮助。冷敷或者止痛剂可以缓解局部不适。

足部真菌感染可成为感染的来源，为预防复发可抗真菌治疗。

压缩疗法（例如，使用Unna胶靴和压缩袜）对下肢丹毒也可能有益。

治疗参考文献

  1. 1.Brindle R, Williams OM, Barton E, Featherstone P: Assessment of antibiotic treatment of cellulitis and erysipelas: A systematic review and meta-analysis.JAMA Dermatol 155(9):1033–1040, 2019.doi: 10.1001/jamadermatol.2019.0884

关键点

  • 皮损表面有光泽、隆起、质硬及疼痛性斑块皮损需要考虑丹毒，特别是合并全身体征（如发热，寒战，精神萎靡）。

  • 丹毒最常由A组（罕见有C组或G组）beta-溶血型链球菌引起，最常累及下肢和面部。

  • 使用针对链球菌的口服抗生素治疗丹毒，包括青霉素、阿莫西林、头孢氨苄或头孢羟氨苄；严重者可使用青霉素等肠外抗生素；对于青霉素过敏的患者，使用头孢曲松或头孢唑啉。

  • 双氯西林治疗对甲氧西林敏感的金黄色葡萄球菌感染。

  • 用克林霉素、磺胺甲恶唑/甲氧苄啶、多西环素、万古霉素或利奈唑胺治疗可以的MRSA。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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