丹毒是一种浅表性的蜂窝织炎，伴皮肤淋巴管受累。诊断是基于临床的。治疗方法是口服或肠胃外抗生素。

(参见 细菌性皮肤感染的概述。）

丹毒不能与丹毒丝菌属感染引起的类丹毒混淆。

丹毒的临床特征是有光泽，凸起，硬结和有明显边缘的柔软斑块。丹毒常伴高热，寒战和不适。

还有一种大疱性丹毒。

丹毒的表现 丹毒（面部） 丹毒的特征是有光泽，凸起，硬结和压痛的斑块样病变，边界明显。 Image provided by Thomas Habif, MD. 丹毒（肢体） 注意清晰的分界线和鲜红色，这是区分丹毒和蜂窝织炎的特征。 © Springer Science+Business Media 丹毒（大疱） 这张图片显示了丹毒的大疱形式。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 丹毒（面部） 丹毒的特征是有光泽，凸起，硬结和压痛的斑块样病变，边界明显。 Image provided by Thomas Habif, MD. 丹毒（肢体） 注意清晰的分界线和鲜红色，这是区分丹毒和蜂窝织炎的特征。 © Springer Science+Business Media 丹毒（大疱） 这张图片显示了丹毒的大疱形式。 Image courtesy of Karen McKoy, MD.

丹毒最常由A组（罕见有C组或G组）beta-溶血型链球菌引起，最常累及下肢和面部。

其他原因包括金黄色葡萄球菌（包括耐甲氧西林金黄色葡萄球菌[MRSA]）、肺炎克雷伯菌、流感嗜血杆菌、大肠杆菌、沃氏葡萄球菌、肺炎链球菌、化脓性链球菌和莫拉菌属。

丹毒可复发，导致慢性淋巴水肿。

丹毒的并发症通常包括血栓性静脉炎、脓肿和坏疽。

丹毒的诊断 临床评估

血培养 通过典型皮疹特点即可诊断丹毒；有中毒症状的患者需行血培养。 面部丹毒应与带状疱疹，血管性水肿以及接触性皮炎相鉴别。炎性乳癌可呈弥漫性病变，需与丹毒鉴别。

治疗丹毒 口服或肠胃外抗生素 第一行口服抗生素对于丹毒，包括以下一项（1）： 青霉素 V 500 毫克，每 6 小时一次

阿莫西林 875 毫克，每 12 小时一次

头孢氨苄 500 mg 每 6 小时

头孢羟氨苄 500 mg 每 12 小时一次，或 1 g， 每天一次 一线肠外抗生素 （用于严重病例）是胃肠外结晶青霉素，每4小时静脉注射400万单位。可供选择的胃肠外抗生素是头孢曲松1至2克，每天静脉注射一次，头孢唑林1至2 g，每8小时静脉注射。 治疗持续时间主要取决于临床反应，而不是固定的时间间隔。 在欧洲，普那霉素或罗红霉素被证实是治疗丹毒很好的选择。 MRSA 在丹毒患者中并不常见，添加抗生素以覆盖 MRSA 通常会增加有限的额外益处。但是，如果通过培养确定 MRSA 或强烈怀疑 MRSA，则可以添加适当的抗生素，如克林霉素、磺胺甲恶唑/甲氧苄啶、强力霉素、利奈唑胺或万古霉素。对于对甲氧西林敏感的 金黄色葡萄球菌 感染时，可以使用双氯西林。 卧床休息和抬腿对腿部丹毒有帮助。冷敷或者止痛剂可以缓解局部不适。 足部真菌感染可成为感染的来源，为预防复发可抗真菌治疗。 压缩疗法（例如，使用Unna胶靴和压缩袜）对下肢丹毒也可能有益。 治疗参考文献 1.Brindle R, Williams OM, Barton E, Featherstone P: Assessment of antibiotic treatment of cellulitis and erysipelas: A systematic review and meta-analysis.JAMA Dermatol 155(9):1033–1040, 2019.doi: 10.1001/jamadermatol.2019.0884