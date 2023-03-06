药物不良反应（ADR，或药物不良作用）是关于药物可能具有的不想要的、不舒服的或是有危险作用的一个广义的术语。

药物不良反应可视为中毒的一种类型，但是中毒大多数情况下指 过量使用 （意外的或是故意的）的作用或是指血药浓度升高，或是指恰当使用时发生的药物作用的增加（如，当药物的代谢暂时为疾病或另一药物抑制时）。有关的特定药物(包括药物)的毒性信息，请参见表 特定毒物的症状和治疗。副作用一词不甚严密，通常指药物在其治疗剂量范围中发生的非故意要有的作用。

由于所有药物都有发生药物不良反应的潜在可能，无论何时开处方药物，均须作风险－获益分析 （分析获益所相对的ADRs的风险的概率）。

国家电子伤害监测系统-合作不良药物事件监测项目(NEISS-CADES)估计，2017年至2019年期间，根据近10万例病例的样本，每1000人每年有6次急诊科就诊（1)。约39%的就诊导致住院（1)。根据此前的估计，美国所有住院治疗中有 3% 至 7% 是由于药物不良反应造成的。有10%~20%的住院患者发生不良反应，其中程度严重的约占10%~20%。这些统计数据不包括门诊和疗养院患者发生的不良反应数量。尽管尚不确定确切的ADR数量，但ADR是一个重大的公共卫生问题，在大多数情况下可以预防 (2, 3)。

药物不良反应的发生率和程度因患者的特点（如，年龄、性别、种族、现有的疾病、遗传及地理的因素）而异和因药（如，药物的类型、用药途径、疗程、剂量和生物利用度）而异。高龄和应用多种药物者的发生率高。根据国家电子损伤监测系统的数据，在老年人中，抗凝血剂和糖尿病药物的治疗使用最常导致ED就诊。非治疗性使用镇静和催眠药物（如苯二氮卓类药物和止痛药）也会导致与药物有关的伤害。对于 5 岁以下的儿童，由于药物相关的危害，抗生素的使用是ED就诊的常见原因（1)。

虽然年龄可能不是最终的原因，但ADRs在老年人中更为严重(见 老年人药物相关问题)。根据世界卫生组织的药物警戒数据库，致命的药物不良反应主要发生在75岁以上的患者中（4)。处方错误和依从性差对不良反应发生率的影响尚不清楚。

经验与提示

药物不良反应的病因 大多数药物不良反应是剂量相关性的，其余的则是过敏性的或是特异性的。剂量相关性的ADRs通常可以预测，非剂量相关性的ADRs则通常不能预测。 当药物的治疗指数窄时（如，口服抗凝药引起的出血），尤其要关注剂量相关性的ADRs。ADRs也可因病人肝肾功能受损或药物－药物相互作用引起的药物清除降低所致。 过敏性的ADRs与剂量不相关，需要以前有暴露史。当药物作为抗原或变应原时，就会发生过敏反应。患者致敏后，继而再暴露于药物就产生过敏反应各种类型中的一种。病史及适当的皮试有时有助于预测过敏性的ADRs。 特异性的ADRs是非预计的ADRs，不是剂量相关的或过敏性的。这类反应在用药患者中占了很小比例。特异性反应定义为由遗传决定的对药物的异常反应，这是一个不确切的术语，并非所有的特异质反应都有遗传药理学的原因。该术语在ADRs的特殊机制被揭示后就可能成为废词。

药物不良反应的症状和体征 药物不良反应通常可分为轻微的、中等的、严重的，以及致死的（见表药物不良反应的分类[ADRs]）。严重或致命的ADRs，在由生产商提供的医生处方信息中可能以黑框警告的方式特别提示。 症状和体征可在首次用药后立即出现或仅在长期使用后出现。它们可能明显是由药物或药物使用引起的，或者过于微妙而无法识别与该药物或药物相关。在老年人中，不明显的ADRs能引起功能退化、心理状态改变、生存能力衰退、食欲缺失、精神混乱和抑郁。 表格 药物不良反应(ADRs)的分类 表格 典型的过敏性的ADRs在用药后立刻出现，但在首次用药后一般不出现；通常在首次用药后再用药时出现。症状有瘙痒，皮疹，固定性药疹，上、下呼吸道水肿伴呼吸困难及低血压。 特异性的ADRs几乎能引起所有的症状与体征，通常不能预测。

药物不良反应的诊断 再激发的考虑

向MedWatch报告可疑的ADRs 用药后立即出现的症状一般容易与药物应用相联系。然而，长期用药后引起的症状的诊断，通常较为复杂，需要有较高的诊察水平。有时必须停药，但如果药物是治疗所必需且又没有可替代品时则成了难题。当药物与症状之间相关的证据非常重要时，应考虑再激发，除非是严重的过敏性反应。 对于大多数可疑的ADRs，医师都应向早期警戒系统MedWatch（食品和药品管理局[FDA]的ADR监测项目）报告。只有通过这样的报告才能鉴别和调查非预期的ADRs。MedWatch也监测ADRs的性质和发生频率的变化。鼓励在线报告ADR。有关报告 ADR 的表格和信息可在 医生办公桌参考 和 FDA 新闻每日药物公告，以及 FDA 不良事件报告系统 (FAERS; MedWatch: FDA安全信息和不良事件报告程序）。护士、药剂师和其他医疗保健从业人员也应通过 FAERS 报告 ADR，FAERS 还可以作为搜索工具，改善对药物不良反应数据的获取（1)。 严重的或致命的药物不良反应的发生率非常低（通常不到千分之一），在临床试验期间可能未显现，临床试验通常无法发现低发生率的ADRs。因此，这些ADRs可能直到面向公众上市后以及在广泛使用时才能发现。临床医生不能认为因为药物已经上市其所有的不良反应就都是已知的。上市后的监测（surveillance）对于追踪低发生率的ADRs极其重要。 诊断参考文献 1.FDA Adverse Event Reporting System (FAERS): Questions and Answers on FDA's Adverse Event Reporting System (FAERS).访问日期：2023 年 2 月 2 日。