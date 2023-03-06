药物不良反应（ADR，或药物不良作用）是关于药物可能具有的不想要的、不舒服的或是有危险作用的一个广义的术语。
药物不良反应可视为中毒的一种类型，但是中毒大多数情况下指 过量使用 （意外的或是故意的）的作用或是指血药浓度升高，或是指恰当使用时发生的药物作用的增加（如，当药物的代谢暂时为疾病或另一药物抑制时）。有关的特定药物(包括药物)的毒性信息，请参见表 特定毒物的症状和治疗。副作用一词不甚严密，通常指药物在其治疗剂量范围中发生的非故意要有的作用。
由于所有药物都有发生药物不良反应的潜在可能，无论何时开处方药物，均须作风险－获益分析 （分析获益所相对的ADRs的风险的概率）。
国家电子伤害监测系统-合作不良药物事件监测项目(NEISS-CADES)估计，2017年至2019年期间，根据近10万例病例的样本，每1000人每年有6次急诊科就诊（1)。约39%的就诊导致住院（1)。根据此前的估计，美国所有住院治疗中有 3% 至 7% 是由于药物不良反应造成的。有10%~20%的住院患者发生不良反应，其中程度严重的约占10%~20%。这些统计数据不包括门诊和疗养院患者发生的不良反应数量。尽管尚不确定确切的ADR数量，但ADR是一个重大的公共卫生问题，在大多数情况下可以预防 (2, 3)。
药物不良反应的发生率和程度因患者的特点（如，年龄、性别、种族、现有的疾病、遗传及地理的因素）而异和因药（如，药物的类型、用药途径、疗程、剂量和生物利用度）而异。高龄和应用多种药物者的发生率高。根据国家电子损伤监测系统的数据，在老年人中，抗凝血剂和糖尿病药物的治疗使用最常导致ED就诊。非治疗性使用镇静和催眠药物（如苯二氮卓类药物和止痛药）也会导致与药物有关的伤害。对于 5 岁以下的儿童，由于药物相关的危害，抗生素的使用是ED就诊的常见原因（1)。
虽然年龄可能不是最终的原因，但ADRs在老年人中更为严重(见 老年人药物相关问题)。根据世界卫生组织的药物警戒数据库，致命的药物不良反应主要发生在75岁以上的患者中（4)。处方错误和依从性差对不良反应发生率的影响尚不清楚。
经验与提示
参考文献
1. Budnitz DS, Shehab N, Lovegrove MC, et al: US emergency department visits attributed to medication harms, 2017-2019.JAMA 326 (13):1-11, 2021.doi: 10.1001/jama.2021.13844
2.Weiss AJ, Freeman WJ, Heslin KC, et al: Adverse drug events in U.S. hospitals, 2010 versus 2014.Agency for Healthcare Research and Quality.Statistical Brief #234.January 2018.访问日期：2023 年 2 月 2 日。
3.PSNet (Patient Safety Network), Agency for Healthcare Research and Quality: Medication errors and adverse drug events.访问日期：2023 年 2 月 2 日。
4.Montastruc J-L, Lafaurie M, de Canecaude C, et al: Fatal adverse drug reactions: A worldwide perspective in the World Health Organization pharmacovigilance database.Br J Clin Pharmacol 87(11):4334-4340, 2021.doi: 10.1111/bcp.14851
药物不良反应的病因
大多数药物不良反应是剂量相关性的，其余的则是过敏性的或是特异性的。剂量相关性的ADRs通常可以预测，非剂量相关性的ADRs则通常不能预测。
当药物的治疗指数窄时（如，口服抗凝药引起的出血），尤其要关注剂量相关性的ADRs。ADRs也可因病人肝肾功能受损或药物－药物相互作用引起的药物清除降低所致。
过敏性的ADRs与剂量不相关，需要以前有暴露史。当药物作为抗原或变应原时，就会发生过敏反应。患者致敏后，继而再暴露于药物就产生过敏反应各种类型中的一种。病史及适当的皮试有时有助于预测过敏性的ADRs。
特异性的ADRs是非预计的ADRs，不是剂量相关的或过敏性的。这类反应在用药患者中占了很小比例。特异性反应定义为由遗传决定的对药物的异常反应，这是一个不确切的术语，并非所有的特异质反应都有遗传药理学的原因。该术语在ADRs的特殊机制被揭示后就可能成为废词。
药物不良反应的症状和体征
药物不良反应通常可分为轻微的、中等的、严重的，以及致死的（见表药物不良反应的分类[ADRs]）。严重或致命的ADRs，在由生产商提供的医生处方信息中可能以黑框警告的方式特别提示。
症状和体征可在首次用药后立即出现或仅在长期使用后出现。它们可能明显是由药物或药物使用引起的，或者过于微妙而无法识别与该药物或药物相关。在老年人中，不明显的ADRs能引起功能退化、心理状态改变、生存能力衰退、食欲缺失、精神混乱和抑郁。
药物不良反应(ADRs)的分类
严重程度
描述
举例
轻度
不需解毒或处理；未延长住院时间
ACE抑制剂：咳嗽
抗抑郁药：口干
抗组胺药（某些）：嗜睡
中度
处理有改变（如，修改剂量，加用他药），但并非必需停药；住院时间可能延长或可能需要特殊处理
激素类避孕药：静脉血栓形成
非甾体类抗炎药：高血压和水肿
阿片类药物：便秘
重度
对生命有潜在威胁以及需要停药和对不良反应进行特别的处理
ACE抑制剂：血管性水肿
大环内酯类抗生素：心律异常
致死
直接或间接地促成患者死亡的ADR。
对乙酰氨基酚过量：肝衰竭
抗凝剂：出血
典型的过敏性的ADRs在用药后立刻出现，但在首次用药后一般不出现；通常在首次用药后再用药时出现。症状有瘙痒，皮疹，固定性药疹，上、下呼吸道水肿伴呼吸困难及低血压。
特异性的ADRs几乎能引起所有的症状与体征，通常不能预测。
药物不良反应的诊断
再激发的考虑
向MedWatch报告可疑的ADRs
用药后立即出现的症状一般容易与药物应用相联系。然而，长期用药后引起的症状的诊断，通常较为复杂，需要有较高的诊察水平。有时必须停药，但如果药物是治疗所必需且又没有可替代品时则成了难题。当药物与症状之间相关的证据非常重要时，应考虑再激发，除非是严重的过敏性反应。
对于大多数可疑的ADRs，医师都应向早期警戒系统MedWatch（食品和药品管理局[FDA]的ADR监测项目）报告。只有通过这样的报告才能鉴别和调查非预期的ADRs。MedWatch也监测ADRs的性质和发生频率的变化。鼓励在线报告ADR。有关报告 ADR 的表格和信息可在 医生办公桌参考 和 FDA 新闻每日药物公告，以及 FDA 不良事件报告系统 (FAERS; MedWatch: FDA安全信息和不良事件报告程序）。护士、药剂师和其他医疗保健从业人员也应通过 FAERS 报告 ADR，FAERS 还可以作为搜索工具，改善对药物不良反应数据的获取（1)。
严重的或致命的药物不良反应的发生率非常低（通常不到千分之一），在临床试验期间可能未显现，临床试验通常无法发现低发生率的ADRs。因此，这些ADRs可能直到面向公众上市后以及在广泛使用时才能发现。临床医生不能认为因为药物已经上市其所有的不良反应就都是已知的。上市后的监测（surveillance）对于追踪低发生率的ADRs极其重要。
诊断参考文献
1.FDA Adverse Event Reporting System (FAERS): Questions and Answers on FDA's Adverse Event Reporting System (FAERS).访问日期：2023 年 2 月 2 日。
药物不良反应的治疗
修改剂量
必要时停药
改换其他药物
对于剂量相关性的药物不良反应，改变剂量或消除或减少透发因素可能即可，很少有必要提高药物的消除速率。对于过敏性和特异性的ADRs，通常应撤药且不能再用。对于过敏性的ADRs，通常需要改换使用不同的药物种类，有时遇到剂量相关性的ADRs也需要改换用药种类。例如，使用阿片受体拮抗剂（如鲁比前列酮）可以改善阿片类药物引起的便秘。
药物不良反应的预防
药物不良反应的防范需要熟悉药物及其可能的反应。应使用电脑分析系统来检查可能的药物相互作用。对于老年人来说，必须仔细选择药物和初始剂量（1)。（见 药品相关问题的原因。)如果患者出现非特异性的症状，在开始对症处理之前总应作为ADRs考虑。
各种基因已被鉴定为与 ADR 相关。例如，影响细胞色素 P450 肝脏代谢的多种肝酶已被表征，其中许多酶受到单核苷酸多态性的影响，从而对广泛的常用处方药产生具有临床意义的影响。因此，药物基因组学可能有助于预测、减少和最小化 ADR（2、3、 4）。然而，在常规临床实践中只使用了有限数量的此类测试（例如，基因型指导的华法林治疗 [5]）。
预防参考文献
1.2019 American Geriatrics Society Beers Criteria® Update Expert Panel: American Geriatrics Society 2019 updated AGS Beers Criteria® for potentially inappropriate dedication use in older adults.J Am Geriatr Soc 2019, 67(4):674-694. doi: 10.1111/jgs.15767
2.Zhou Z-W, Chen X-W, Sneed KB, et al: Clinical association between pharmacogenomics and adverse drug reactions.Drugs 75:589-631, 2015.doi: 10.1007/s40265-015-0375-0
3.Gerogianni K, Tsezou A, Dimas K: Drug-induced skin adverse reactions: The role of pharmacogenomics in their prevention.Mol Diagn Ther 22(3): 297-314, 2018.doi: 10.1007/s40291-018-0330-3
4.Micaglio E, Locati ET, Monasky MM, et al.Role of pharmacogenetics in adverse drug reactions: An update towards personalized medicine.Front Pharmacol 12:651720, 2021 https://doi.org/10.3389/fphar.2021.651720
5.Bardolia C, Matos A, Michaud V, et al: Utilizing pharmacogenomics to educe adverse drug events.Am J Biomed Sci & Res 11(3).doi: 10.34297/AJBSR.2020.11.00163