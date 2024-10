1.2019 American Geriatrics Society Beers Criteria® Update Expert Panel: American Geriatrics Society 2019 updated AGS Beers Criteria® for potentially inappropriate dedication use in older adults.J Am Geriatr Soc 2019, 67(4):674-694. doi: 10.1111/jgs.15767

2.Zhou Z-W, Chen X-W, Sneed KB, et al: Clinical association between pharmacogenomics and adverse drug reactions.Drugs 75:589-631, 2015.doi: 10.1007/s40265-015-0375-0

3.Gerogianni K, Tsezou A, Dimas K: Drug-induced skin adverse reactions: The role of pharmacogenomics in their prevention.Mol Diagn Ther 22(3): 297-314, 2018.doi: 10.1007/s40291-018-0330-3

4.Micaglio E, Locati ET, Monasky MM, et al.Role of pharmacogenetics in adverse drug reactions: An update towards personalized medicine.Front Pharmacol 12:651720, 2021 https://doi.org/10.3389/fphar.2021.651720