颏神经阻滞会麻醉同侧下唇和颏部皮肤，以及颏孔前方直至中线的外侧（颊）齿龈和粘膜。
适应证
下唇或下颚或口腔黏膜撕裂伤
皮肤或嘴唇病变的手术切除
当精确接近伤口边缘（例如，皮肤或嘴唇修复）很重要时，可使用神经阻滞代替局部麻醉药浸润，因为神经阻滞不会像局部浸润那样使组织变形。
禁忌证
并发症
对麻醉剂的过敏反应
麻醉药过量引起的毒性（例如癫痫发作，心律不齐）
麻醉剂/肾上腺素的血管内注射
血肿
神经病变
通过针头穿过感染区域播散感染
麻醉失败
断针（非常罕见）
大多数并发症是由于穿刺位置不准确引起。
设备
牙科椅，带头部支撑的直椅或担架
口腔内照明光源
无菌手套
面罩和安全眼镜，或面罩
纱布垫
棉签涂抹器
牙镜或舌片
抽吸
局麻设备：
局部麻醉药膏*（例如5％利多卡因，20％苯佐卡因）
可注射的局部麻醉药，如2％利多卡因，含或不含1：100,000肾上腺素†，或长效麻醉剂，0.5％布比卡因，含或不含1：200,000肾上腺素†
牙科抽吸注射器（带有窄针筒和定制的注射麻醉药筒）或其他带锁定针座的窄筒注射器（例如3 mL）
25或27G针头：3厘米长，用于神经阻滞
*注意：所有局部麻醉制剂均会从粘膜表面吸收，超过剂量限制可能会导致毒性。软膏比浓度较低的局部液体和凝胶更易于控制。过量的苯佐卡因很少会引起高铁血红蛋白血症。
†局部麻醉药的最大剂量：不含肾上腺素的利多卡因5 mg/kg；含肾上腺素的利多卡因，7 mg/kg； 布比卡因，1.5 mg/kg。注意：（任何物质）1％的溶液表示10 mg/mL（1 gm/100 mL）。肾上腺素引起血管收缩，从而延长麻醉作用。心脏病患者应仅接受有限的肾上腺素（最多3.5 mL含有1：100,000肾上腺素的溶液）； 或者，使用不含肾上腺素的局部麻醉药。
其它考虑
进行神经阻滞之前，记录任何已存在的神经缺陷。
可以使用口内或口外入路进入颏孔。口内入路比口外入路引起的痛苦要小得多，作为首选方式在这里进行讨论。
如果麻醉剂没有被置于离神经足够近的地方，神经阻滞可能会失败。
每次尝试都要使用新的针头（先前的针头可能已被组织或血液阻塞，这会掩盖错误的血管内给药）。
如果您不确定针头在哪里或患者不合作，请停止神经阻滞手术并采取其他麻醉方法。
相关解剖学
颏神经是下牙槽神经的末端，其本身是下颌神经的分支。
颏神经从下颌骨的颊侧通过颏孔（恰好在第二颗前磨牙的齿尖下方）出现，以支配下唇和下巴以及颏孔前同侧的外侧（颊）黏膜和牙龈，在中线处有一些延伸。
修复中线下巴或下唇裂伤 将需要使用双侧颏神经阻滞。
体位
将患者直立或稍微倾斜倚靠，以枕部支撑，颈部处于中立位置。
通过将患者的头部与肘部大致齐平放置，使张开嘴时下颌牙齿的咬合平面与地面平行，以优化注射部位（下颊黏膜皱襞）的入口位置。
逐步描述操作步骤
戴上无菌手套，口罩，安全眼镜或面罩
用食指和拇指捏握并向外侧缩回下唇。
触诊牙龈，在第二下前磨牙牙尖的前下方1 cm处确定颏孔。
用纱布彻底擦干第一和第二下前磨牙附近的颊黏膜皱襞。根据需要使用吸力以保持该区域干燥。
用棉签涂抹局部麻醉剂，等待2至3分钟以使麻醉生效。
注射局部麻醉剂
指导患者稍微张开嘴巴，放松下颌和脸颊的肌肉。
再次向外侧收缩下唇，以勾画出颊黏膜皱襞。
握住麻醉注射器，使针斜面面对下颌骨。
将针插入第一和第二下前磨牙之间的颊黏膜皱襞。
将针向下平行于牙齿推进大约0.5到1厘米。不要接触骨骼。
回抽，以排除刺入血管内。
如果回抽针筒显示针尖进入血管内， 将针头收回2至3毫米，然后在注射前再次抽吸。
缓慢地在颏孔附近注射大约1到2 mL麻醉药，但不注入颏孔。
从外部按摩该区域约10秒钟，以加快麻醉生效。
术后事项
等待麻醉生效时，让患者休息，放松口腔（5分钟）
警示和常见错误
为了最大程度地减少断针的风险，在插入之前不要弯曲针头，不要将针头插入全部深度（即，插入针座），并指示患者保持静止，张开嘴巴，不要抓住你的手。
技巧和窍门
分散注意力的技巧（例如，与患者交谈或让患者握住他人的手）可能有助于减轻患者的焦虑感。
缓慢注射局部麻醉药（30至60秒）以减轻注射的痛苦。