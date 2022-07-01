牙科椅，带头部支撑的直椅或担架

口腔内照明光源

无菌手套

面罩和安全眼镜，或面罩

纱布垫

棉签涂抹器

牙镜或舌片

抽吸

局麻设备：

局部麻醉药膏*（例如5％利多卡因，20％苯佐卡因）

可注射的局部麻醉药，如2％利多卡因，含或不含1：100,000肾上腺素†，或长效麻醉剂，0.5％布比卡因，含或不含1：200,000肾上腺素†

牙科抽吸注射器（带有窄针筒和定制的注射麻醉药筒）或其他带锁定针座的窄筒注射器（例如3 mL）

25或27G针头：3厘米长，用于神经阻滞

*注意：所有局部麻醉制剂均会从粘膜表面吸收，超过剂量限制可能会导致毒性。软膏比浓度较低的局部液体和凝胶更易于控制。过量的苯佐卡因很少会引起高铁血红蛋白血症。

†局部麻醉药的最大剂量：不含肾上腺素的利多卡因5 mg/kg；含肾上腺素的利多卡因，7 mg/kg； 布比卡因，1.5 mg/kg。注意：（任何物质）1％的溶液表示10 mg/mL（1 gm/100 mL）。肾上腺素引起血管收缩，从而延长麻醉作用。心脏病患者应仅接受有限的肾上腺素（最多3.5 mL含有1：100,000肾上腺素的溶液）； 或者，使用不含肾上腺素的局部麻醉药。