如何行jing'kou眶下神经阻滞

眶下神经阻滞麻醉同侧下眼睑，上脸颊，鼻翼和上唇。
适应证
面部正中撕裂伤或其他手术治疗的损伤
当精确接近伤口边缘（例如，皮肤修复）很重要时，可使用神经阻滞代替局部麻醉药浸润，因为神经阻滞不会像局部浸润那样使组织变形。
禁忌证
并发症
对麻醉剂的过敏反应
麻醉药过量引起的毒性（例如癫痫发作，心律不齐）
麻醉剂/肾上腺素的血管内注射
血肿
神经病变
通过针头穿过感染区域使感染播散
由于针头插入过度而导致眼眶下静脉丛或球体的误穿刺。
麻醉失败
断针（罕见）
大多数并发症是由于穿刺位置不准确引起。
设备
牙科椅，带头部支撑的直椅或担架
口腔内照明光源
无菌手套
面罩和安全眼镜，或面罩
纱布垫
棉签涂抹器
牙镜或舌片
抽吸
局麻设备：
局部麻醉药膏*（例如5％利多卡因，20％苯佐卡因）
可注射的局部麻醉药，如含或不含1：100,000肾上腺素†的2％利多卡因，或长效麻醉剂，0.5％布比卡因，含或不含1：200,000肾上腺素†
牙科抽吸注射器（带有窄针筒和定制的注射麻醉药筒）或其他带锁定针座的窄筒注射器（例如3 mL）
25或27G针头：3厘米长，用于神经阻滞
*注意：所有局部麻醉制剂均会从粘膜表面吸收，超过剂量限制可能会导致毒性。软膏比浓度较低的局部液体和凝胶更易于控制。过量的苯佐卡因很少会引起高铁血红蛋白血症。
†局部麻醉药的最大剂量：不含肾上腺素的利多卡因5 mg/kg；含肾上腺素的利多卡因，7 mg/kg； 布比卡因，1.5 mg/kg。注意：（任何物质）1％的溶液表示10 mg/mL（1 gm/100 mL）。肾上腺素引起血管收缩，从而延长麻醉作用。心脏病患者应仅接受有限的肾上腺素（最多3.5 mL含有1：100,000肾上腺素的溶液）； 或者，使用不含肾上腺素的局部麻醉药。
其它考虑
进行神经阻滞之前，记录任何已存在的神经缺陷。
可以采用眶下孔的口内或口外入路。在此讨论首选的口腔内入路，疼痛较轻并可以提供更长的麻醉持续时间。
如果麻醉剂没有被置于离神经足够近的地方，神经阻滞可能会失败。
每次尝试都要使用新的针头（先前的针头可能已被组织或血液阻塞，这会掩盖无意的血管内给药）。
对于无法配合手术的患者，可以考虑使用镇静剂或其他麻醉方法。
如果您不确定针头在哪里或患者不合作，请停止神经阻滞手术并采用其他麻醉方法。
相关解剖学
眶下神经是上颌神经的末端，上颌神经是三叉神经的第二分支。
眶下神经离开位于眶下嵴下缘下方的眶下孔，通过多个分支支配同侧中面部，下眼睑，鼻翼和上唇。
当患者直视前方时，眶下孔在瞳孔的正下方，通常可以触摸到。
体位
倾斜患者，枕部支撑，使颈部伸展30度，以使注射部位（颊黏膜皱襞上方）可及。
逐步描述操作步骤
戴上无菌手套，口罩和安全眼镜或面罩。
从外部触诊眶下嵴，以确认眶下孔。
将中指放在眶下孔上方并保持。
用食指和拇指横向握住并回缩上唇外侧。
用纱布彻底擦干上颌第二前磨牙附近的粘膜颊窝。
用棉签涂抹局部麻醉剂，等待2至3分钟以使麻醉生效。
注射局部麻醉剂
指导患者稍微张开嘴巴，放松下腭和嘴唇的肌肉。
向外侧收缩上唇，勾勒出粘膜颊褶。
将针插入第2上前磨牙上方的粘膜颊窝，并与牙齿的长轴平行向眶下孔进针。
保持较浅的插入角度，使针头朝前，直到您的中指可触摸到靠近小孔的皮肤下方的针尖（通常插入深度约为2.5厘米）。
较陡的插入角度 会在到达孔之前撞到骨头。
插入角度太浅 可能会插入太远并有进入眼眶的风险。
抽吸，以排除血管内放置。
如果抽吸显示血管内放置, 将针头抽出2至3毫米，然后在注射前再次抽吸。
在眶下孔附近缓慢注入约2至3 mL麻醉药，但不要注射到眶下孔。
从外部按摩该区域约10秒钟，以加快麻醉生效。
术后事项
在等待麻醉生效（5至10分钟）的同时，让患者休息，放松嘴巴。
警示和常见错误
为了最大程度地减少断针的风险，在插入之前不要弯曲针头，不要将针头插入全部深度（即，插入针座），并指示患者保持静止，张开嘴巴，不要抓住你的手。
技巧和窍门
分散注意力的技巧（例如，与患者交谈或让患者握住他人的手）可能有助于减轻患者的焦虑感。
缓慢注射局部麻醉药（30至60秒）以减轻注射的痛苦。